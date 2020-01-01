Ömer Bayram: Ailemden bir kişi koronavirüse yakalandı

Galatasaray'ın 28 yaşındaki futbolcusu Ömer Bayram, ailesinden bir kişinin koronavirüse yakalandığını söyledi.

Bu sezon formasıyla dikkat çeken bir performans ortaya koyan Ömer Bayram, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

basınına konuşan milli futbolcu, ailesinden bir kişinin koronavirüse yakalandığını söylerken futbolun ikinci planda kaldığını belirtti.

Futbolcuların ayrıcalıklı olduğuna dikkat çeken Ömer Bayram, "İstediklerime çok kolay bir şekilde ulaşabiliyorum. Futbolcular olarak ne kadar şanslı olduğumuzu unutmamalıyız. Ya işiniz yoksa ve kiranızı karşılayamıyorsanız? Bu durumdaki insanlar için bir şeyler yapmamız gerekiyor, bu bizim görevimiz." ifadelerini kullandı.

Daha fazla takım

28 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'daki ilk sezonunda zorluklar yaşadığını söylerken bu sezon fiziksel ve zihinsel açıdan güçlenerek daha iyi bir performans ortaya koyduğunu dile getirdi.