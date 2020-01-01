Öldüğü açıklanan futbolcunun 4 yıl sonra hayatta olduğu ortaya çıktı

Schalke altyapısından yetişen Kongolu eski oyuncunun eşi, sigortadan para alabilmek için sahte evrak düzenlemekle suçlanıyor...

altyapısından yetişen Kongolu savunma oyuncusu Hiannick Kamba 'nın dört yıl önce ülkesindeki bir trafik kazasına hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Bir dönem Schalke'de Manuel Neuer'in de takım arkadaşı olan Kamba'nın o dönem formasını giydiği amatör kulüp VfB Huls de yaptığı açıklamayla oyuncunun hayatını kaybettiğini doğrulamıştı ancak şu an 33 yaşında olan Kamba'nın hayatta olduğu ve Gelsenkirchen'de yaşamını sürdürdüğü ortaya çıktı.

Bild 'de yer alan haberde yaşanan bu gelişme üzerine Kamba'nın eski eşi hakkında sahte ölüm belgesi düzenleyerek sigorta şirketinden yüklü miktarda para almak suçlamasıyla soruşturma açıldığı belirtildi.

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Öte yandan soruşturmayı yürüten savcı Anette Milk konuyla ilgili yaptığı açıklamada Kamba'nın eski eşinin suçlamaları reddettiğini belirtirken, "Soruşturma halen devam ediyor. Kamba, ifadesinde Kongo'da bir gezi sırasında arkadaşlarının kimliğine, telefonuna ve parasına el koyarak kendisini bıraktığı yönünde bir bilgi verdi." dedi.

2018'de büyükelçiliğine giderek durumu bildiren Kamba'nın bir fabrikada kimya teknisyeni olarak çalıştığı da belirtildi.

Schalke altyapısında Manuel Neuer ile de takım arkadaşlığı yapan Kamba, kariyerinin büyük kısmını Almanya'nın alt liglerde mücadele eden ekiplerinde geçirmişti.