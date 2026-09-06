Arsenal'in kaptanı Martin Ödegaard, takım arkadaşlarını Premier Lig'in üçüncü haftasında bugün pazar günü Chelsea ile oynanacak Londra derbisi öncesinde fiziksel bir mücadeleye hazır olmaları konusunda uyardı.

Her iki kulüp de yeni sezona mükemmel bir başlangıç yaptı ve kusursuz sicilleri bugün Emirates Stadyumu'nda tehlikeye girecek.

Arsenal, geçen sezon bıraktığı yerden devam etti ve savunma gücüne dayanarak Coventry City ile Aston Villa'ya karşı üst üste iki kez gol yemeden galibiyet elde etti.

Bunun aksine, Chelsea savunmada sarsıntılı görünüyordu; kalesinde şimdiden beş gol gördü ve büyük ölçüde etkileyici hücum hattı tarafından kurtarıldı.

Bu sezonun ilk zorlu karşılaşması öncesinde konuşan Ödegaard şunları söyledi: "Chelsea maçına tüm hafta boyunca hazırlanıyorduk, dolayısıyla açıkçası onları biraz daha yakından takip ediyorduk."

İngiliz "Metro" gazetesinin aktardığına göre şunları ekledi: "Bence şu ana kadar harika bir hücum performansı sergilediler, iyi bir hücum futbolu oynadılar. Gerçekten çok özel bazı oyuncuları var ve bu yaz daha fazla transfer yaptılar."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Her durumda sorun yaratabilecek kapasiteye sahipler, dolayısıyla bu bizim için büyük bir sınav maçı ve gerçekten dört gözle beklediğimiz zorlu bir karşılaşma olacak."

Devamında şunları söyledi: "Sezon başında büyük bir maç. Onlar iyi başladı, biz iyi başladık, bir derbi maçı, dolayısıyla elbette bu dev bir karşılaşma."

Şöyle belirtti: "Yolumuza devam etmek, inşa etmeyi sürdürmek için galibiyet istiyoruz ve bunu kalitemizi bir kez daha göstermek ve zirvede kalmak için iyi bir fırsat olarak görüyoruz."

Açıklamalarını şöyle tamamladı: "Eğer istediğimiz performansı sergilersek, diğer takımların ne yaptığı çok da önemli olmayacak, ancak elbette onları takip edip analiz edeceğiz."

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