Oddo: "Modric benim Milan'ımda her zaman ilk 11'de olmazdı. Amorim zamanı hak ediyor ama şampiyonluk için yeterli değil"

Massimo Oddo, Lazio ve Milan'ın eski oyuncusu olarak, Olimpico'da saat 18.00'de oynanacak maç öncesinde değerlendirmelerde bulundu:





"Yüksek seviyede bir karşılaşma olacak. Şu anda Lazio üçlü bir orta sahayla oynuyor, dolayısıyla orada kesinlikle sayısal üstünlüğe sahip olacak. Milan'ın, rakibine ikiye üç durumu vermemek için boyunun uzamamasına dikkat etmesi gerekecek ve kendi adına da hatları dar tutarak yoğunluk oluşturmaya çalışacak.”









“Modric bir şampiyon, kendi jenerasyonunun son temsilcilerinden biri ve benim Milan'ımda da çok iyi olurdu. Her zaman ilk 11 oyuncusu olur muydu bilmiyorum çünkü Pirlo ile mücadele etmesi gerekirdi. Cissé ise çok ilgi çekici bir profil; geçen sezon büyük işler yaptığını gösteren ve daha köklü bir takımda, daha üst bir kategoride aynı yolda devam eden genç bir oyuncu. Büyük bir karakteri var çünkü oyuna girdiğinde hiçbir şeyden çekinmiyor: oyun deniyor, yön değiştiriyor, dripling yapıyor ve herkesin arkasından koşuyor. Bu kesinlikle çok olumlu bir işaret. Kalitesi var ve hepimiz daha da gelişmesini bekliyoruz; eğer Cissé Milli Takım'a çağrılmıyorsa, kimi davet edebilirler bilmiyorum. Bence çok sayıda genç İtalyan var: büyümeleri ve tecrübe kazanmaları gerekiyor ama şu anda Cissé kesinlikle yakından takip edilmesi gereken biri. Mancini'nin gençler konusunda her zaman çok iyi bir gözü olmuştur.”





"Ramos, bulunduğu takımlara her yıl katkı veren bir forvet; buna Şampiyonlar Ligi'nde iki kez şampiyon olan PSG de dahil. Bu yüzden aynısını Milan'da da yapacağına bahse girerim.”





"Rino bir arkadaş ve her zaman kim olduğunu bilen bir profesyonel. Onunla birlikte Lazio bu sezona çok iyi başladı ama benim çok az şüphem vardı çünkü Gattuso savaşçı biridir ve muhtemelen zorlukları okuma gerektiren bu tür durumlarda, 'pamuklara sarılmış' anlara kıyasla kendini daha rahat hissediyor. Zor anlarda takımı sürüklemeyi, onu saha dışı sorunlardan uzak tutmayı başarıyor.”





“Amorim'in önerisini beğeniyorum çünkü bu, yapıcı bir öneri: yani sözler ve fikirler. Karşımızda agresif, oyuna hükmeden bir Milan isteyen bir teknik direktör var. Somut bir şey görmek için zamana ihtiyaç var: ilk iki maçta bazı kıvılcımlar vardı, Juventus karşısında ise çok daha az. Bu normal çünkü şu anda takımlar yapılanma aşamasında ve Serie A'nın ilk haftalarının verdictleri çok fazla şey göstermiyor. Amorim'in kendi futbol ideolojisini aşılaması gerekiyor ve bunu iki ayda başaramaz. En çarpıcı örnek, Gasperini ile bir süre sonra çıkışa geçen Roma. Şu an için bir Scudetto adayı Milan görmüyorum ama bu, tek tek oyunculardan çok takım olarak göstereceği gelişime bağlı.”





"Ocak 2007'de geldim ve ligde takım iyi gitmiyordu. Kimse Şampiyonlar Ligi'ni kazanacağımızı beklemiyordu ama Bayern Münih, Manchester United ve finalde Liverpool'a karşı inanılmaz maçlar oynadık”







