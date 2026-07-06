Ochawa, rüyaların topraklarında ağlıyor… Meksika’nın tarihi yenilgisinin ardından acı bir veda

Efsanevi kaleci Guillermo Ochoa’nın gözyaşları, 40 yaşında, Azteka Stadyumu'nda, Meksika'nın 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere'ye (2-3) yenilerek son 16 turunda elenmesinin ardından gözyaşları sel oldu. Bu, Meksika'nın Dünya Kupası tarihinde bu stadyumda aldığı ilk mağlubiyet ve 90 resmi maçta aldığı sadece üçüncü mağlubiyetti; böylece iki on yıl süren kariyerine son verildi.

“Mimo” lakaplı Ochoa, turnuva başlamadan önce, 2006’dan bu yana 6 farklı Dünya Kupası’nda 12 maç olmak üzere Meksika formasıyla 153 uluslararası maça çıktığı zengin bir kariyerin ardından futbolu tamamen bırakacağını açıklamıştı.

Hayallerin sahasında duygusal bir veda

Ochua, grubu tamamlayan ve sonuç açısından önemi kalmayan Çek Cumhuriyeti maçında Azteca Stadyumu’nda veda dakikalarını yaşadı. Maçtan sonra şunları söyledi: “Azteca Stadyumu’ndaki ilk maçım. Azteca Stadyumu’ndaki son maçım. Futbol kariyerim için harika bir son oldu. Hepinize teşekkür ederim.”

Takım arkadaşları, ailesiyle birlikte taraftarlara veda ederek sahadan ayrılırken onu havaya kaldırdı; bu duygusal sahne, tecrübeli kalecinin Meksikalıların kalbindeki yerini yansıtıyordu.

Tarihi çöküşü engelleyemedi

Bununla birlikte, Ochoa, Kanada ve ABD ile birlikte turnuvaya ev sahibi olarak katılan milli takımın çabalarını desteklemek üzere teknik direktör Javier Aguirre’nin kadrosunda yer aldı; ancak yedek kulübesinden, bir oyuncunun kırmızı kart görmesi ve iki penaltının atıldığı İngiltere ile oynanan heyecan verici maçın ardından Meksika’nın Dünya Kupası’na veda etmesini izlerken hiçbir şey yapamadı.

İkinci yarıda Jude Bellingham’ın attığı iki gol ve Harry Kane’in penaltısı, Üç Aslanlar’ın çeyrek finale yükselmesine yetti. Norveç ise Erling Haaland’ın attığı iki golle Brezilya’yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırmıştı.

Bir dönemin sonu

Bu yenilgi, Meksika taraftarları için çifte şok oldu. Taraftarlar, Dünya Kupası tarihinde ilk kez "Aztek Kalesi"nin düşmesine tanık olurken, aynı zamanda 2014 yılından beri bu turnuvada as kaleci olarak görev yapan ve bu turnuvada as kaleci pozisyonunu kaybeden tarihin en büyük kalecilerinden birine veda ettiler.