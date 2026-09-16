Ocak ayında ayrılacak: Suudi gazeteciden Ronaldo'nun geleceğine dair şok iddia

Portekizli yıldız, Al Nassr'ın kaptanı Cristiano Ronaldo'ya yönelik eleştiriler, Elit Asya Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında iki takımı karşı karşıya getiren ve Suudi takımın hayal kırıklığı yaratan bir görüntü sergilediği maçta, Al Ain karşısında alınan 4-0'lık ağır yenilginin ardından sürdü.

Ronaldo, maçın ardından Al Nassr taraftarlarının hedefi haline geldiği eleştirilerden nasibini aldı; ayrıca Al Ain karşısındaki karşılaşmada beklenen seviyeyi ortaya koyamaması nedeniyle bazı medya mensupları da takımın gerilemesinin bir kısım sorumluluğunu ona yükledi.

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Al Nassr Kulübü'nün eski resmi sözcüsü Saud es-Sarami de eleştirenler listesine katıldı; Ronaldo'nun takımdaki geleceğinden söz etti ve oyuncunun artık istenen katkıyı sağlayamayacağı görüşünden hareketle, önümüzdeki kış transfer döneminde ayrılma ihtimalini gündeme getirdi.

Es-Sarami, "El Arabiya FM" programındaki açıklamalarında şunları söyledi: "Ronaldo, Al Nassr ile teknik olmayan hiçbir rol üstlenmeyecek ve daha önce Karim Benzema ile yaşandığı gibi kış transfer döneminde kulüpten ayrılmasını göz ardı etmiyorum; bu, tamamen kendi isteğiyle gerçekleşecek."

Al Nassr'ın eski resmi sözcüsü sözlerine şöyle devam etti: "Ronaldo tükenmiş bir kart haline geldi, Al Nassr ile hiçbir şey ortaya koyamıyor ve ayrılması gerekiyor." Es-Sarami, özellikle Al Ain karşısında açıkça ortaya çıkan sorunlar göz önüne alındığında, takımın önümüzdeki dönemde önceliklerini yeniden düzenlemesi gerektiğini değerlendirdi.

Es-Sarami, kendi görüşüne göre Ronaldo'nun ayrılığının Al Nassr'ın önünde takımın bazı unsurlarını yeniden inşa etmesi için kapı açabileceğine dikkat çekti ve kulüpten, son dönemde ortaya çıkan eksiklikleri gidermek amacıyla başta orta saha olmak üzere diğer mevkileri güçlendirmeye odaklanmasını istedi.

Saud es-Sarami'nin açıklamaları, Al Nassr'ın Al Ain karşısında aldığı ağır yenilginin ardından bir tartışma dönemi yaşadığı bir sırada geldi; ancak Ronaldo'nun ocak ayında ayrılacağına dair sözleri kendi kişisel öngörüsü çerçevesinde kalıyor ve şimdiye kadar Al Nassr yönetiminin takım kaptanının geleceğine ilişkin resmi bir kararı bulunduğunu doğrulayan bir açıklama yapılmadı.

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