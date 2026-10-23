Barcelona Kulübü'nün sportif direktörü Deco, Fransız savunmacı Jules Koundé'nin menajeri Jonathan Kebe ile oyuncunun Katalan ekibindeki durumunu görüşmek üzere gayriresmi bir toplantı yaptı. Oyuncunun son aylarda düşen performansı ve Real Madrid karşısında oynanacak El Clasico'daki yer alışını tehdit eden fiziksel sorunlar yaşaması bu görüşmenin arka planını oluşturuyor.

İspanyol "Sport" gazetesi, Deco'nun dün, menajerin Barcelona'da bulunmasından faydalanarak Kebe ile öğle yemeği yediğini aktardı. Bu buluşma iki tarafa da Koundé'nin durumu, bu sezonki gelişimi ve takım içindeki rolünün yanı sıra sakatlığından toparlanma sürecindeki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunma imkânı verdi.

Gazete, toplantının ayrıntılarını ve iki tarafın tutumunu öğrenmek için Fransız savunmacıya yakın isimler ve kulüp içindeki kaynaklarla temasa geçtiğini belirtti. Oyuncuya yakın isimlerin buluşmayı, onun sportif durumunu takip etmeye yönelik bir oturum olarak tanımladığını ve toplantı sırasında satılma ihtimalinin ya da ayrılık için teklif aldığının tartışıldığını kesin bir dille reddettiklerini ifade etti.

Bu buluşma, Koundé'nin Barcelona'ya katılmasından bu yana en iyi dönemlerinden birini yaşamadığı bir zamanda gerçekleşiyor. Oyuncunun son aylardaki performansı kulüp içinde bazı şüpheler uyandırmış, bu da yaklaşan El Clasico'daki hazır oluşunu tehdit eden fiziksel bir rahatsızlıkla aynı döneme denk gelmişti. Zira maçta yer alma ihtimali kesin olarak elenmese de zor görünüyor.

Barcelona teklifleri değerlendirmeyi dışlamıyor

Koundé'ye yakın isimler, öğle yemeği sırasında oyuncunun transfer piyasasındaki geleceğinin tartışıldığını reddetse de "Sport", Barcelona'ya yakın kaynakların son dönemde oyuncunun performansı konusunda şüphelerin bulunduğunu kabul ettiğini ortaya koydu. Bununla birlikte kulübün, Fransız savunmacının takıma gelişinden bu yana ortaya koyduğu katkıları hâlâ takdir ettiği belirtildi.

Koundé, Avrupa transfer piyasasında iyi bir konumunu koruyor ve isminin önemli bir piyasa değeri bulunuyor. Bu da Barcelona'yı olası herhangi bir teklifi dinlemeye ve kulübün oyuncuya biçtiği değere uygun büyük bir mali teklif gelmesi halinde konuyu kendi içinde değerlendirmeye açık hale getiriyor.

Gazete, Barcelona'nın gelecekteki tekliflere yönelik olası tutumu ile son toplantının içeriğinin birbirinden ayrılması gerektiğinin altını çizdi. Zira oyuncuya yakın isimler, buluşmanın onun transfer piyasasındaki geleceğine değinmediğini ve yalnızca sportif durumunun ve iyileşme sürecindeki ilerlemesinin takibiyle sınırlı kaldığını vurguluyor.

El Clasico, Koundé için zorlu bir sınav

Aynı zamanda Koundé, fiziksel sıkıntılarından kurtulmaya ve mümkün olan en kısa sürede teknik direktör Hansi Flick'in planlarına geri dönmeye odaklanmış durumda. Ancak Real Madrid karşısında forma giyebilme kabiliyeti konusunda büyük şüpheler mevcut.

Fransız savunmacı maç kadrosunda yer alsa bile oyun süresi bulması zor görünüyor. Özellikle Xavi Esparga'nın Paris Saint-Germain karşısında ortaya koyduğu güçlü performansın ardından teknik ekibe, Koundé'nin hazır oluşunu çevreleyen belirsizlik ortamında güvenilebilecek bir alternatif kazandırması bu durumu pekiştiriyor.