Atletico Madrid kalecisi Jan Oblak, başkent derbisinde Real Madrid'i 2-1 mağlup etmenin önemine dikkat çekerek, rakibe maça geri dönme fırsatı vermelerine rağmen takımının iyi bir maç çıkardığını belirtti.

Oblak, maçın ardından "DAZN" kanalına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Kalemizi gole kapatamadık, bu üzücü. İyi oynadık ama onlara geri dönme fırsatı verdik. Galibiyet önemli ve üç puandan dolayı son derece mutluyuz, ancak İspanya Ligi uzun bir sezon."

Oblak, Atletico oyuncularının kırmızı kart görmemesiyle ilgili tartışmalara dair ise şunları söyledi: "Hakem iki pozisyonu da izledi ve kararını verdi, bundan fazlasını söyleyemem. Eğer o pozisyonlar Villarreal maçında kırmızı kartı gerektirmiyorsa, burada da gerektirdiğini düşünmüyorum."

Oblak, maçın iki devresi arasında tünelde yaşanan atmosferle ilgili ise şunları açıkladı: "Oradaydım ve ciddi bir şey olmadı. Her iki taraftan da birtakım farklı görüşler vardı, herhangi bir kırmızı kart durumundan haberim yoktu."

Kaleci, Real Madrid galibiyetinin ardından takımın durumunu övdü ve şunları vurguladı: "Soyunma odası mükemmel durumda, son birkaç maçta çok iyi oynadık, üstelik bu maçlar oldukça zordu."

Oblak, maç öncesinde Atletico taraftarlarının yuhalamalarına maruz kalan Julian Alvarez hakkında ise şöyle konuştu: "Bu, taraftarların takdirini kazanacaktır."