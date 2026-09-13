Obispo hakem yönetiminden hiçbir şey anlamıyor ve Makkelie’yle yüzleşiyor: "Siz koca bir sunumla geliyorsunuz"

PSV, pazar akşamı Sparta'yı 4-1 mağlup etti. Buna rağmen hakem yönetimi, Armando Obispo'dan pek anlayış görmedi. ESPNmikrofonlarına konuşan Obispo, Eredivisie'deki hakem yönetimini pek anlamadığını söyledi.

Defans oyuncusuna pazar günü sahada futbol mu oynadığı yoksa güreş mi yaptığı sorulduğunda gülmeye başladı. "Biraz ikisi de" dedi. "Ama evet, bu beklenmedik bir şey değildi." Ardından kendisine yaşanan ikili mücadelelerin görüntüleri izletildi.

Obispo bir kez daha güldü ve iç çekti. "Evet, ben de bilmiyorum." Ardından görüntülerde, uzun boylu stoperin bir duran top anında Nick Verschuren tarafından birkaç kez tutulduğu ve sonunda yere çekildiği görüldü.

"Hakemler sezonun başında ziyarete geldiler ve bir savunma oyuncusu sadece adama odaklanıp topa bakmıyorsa ve rakibini tutuyorsa bunun penaltı olduğunu söylediler" diye anlattı Obispo.

"Ama görünüşe göre durum böyle değil" diyen hayal kırıklığına uğramış Boxtelli oyuncuya göre, bu tür tutmaları engellemek için hakemlerin benzer pozisyonlarda çok sayıda penaltı vermesi gerekiyor, yorumunu yaptı ESPN muhabiri.

"Sonuçta karar hakemin ama dediğim gibi: sezonun başında koca bir sunumla geliyorlar, ben de bunu devre arasında Danny Makkelie'ye sordum" diyerek Obispo yaşananları anlattı. "‘Sezonun başında koca bir sunumla geliyorsunuz, o zaman bunun da bu şekilde uygulanması önemli’" dedi hakeme.

"Makkelie pozisyonun kendisine özel olarak girmedi ama bu durumda penaltı olabileceğini, ancak topun faulün yapıldığı bölgeye gelmesi gerektiğini söyledi" diye açıkladı Curaçao Milli Takımı oyuncusu. "Ama bugün bunun gerçekten sınırda olduğunu düşündüm" diyerek sözlerini noktaladı Obispo.