Obi Mikel: Abdülkadir Ömür’ü görünce 'vauvvv' demiştim

John Obi Mikel, Trabzonspor'la çıktığı ilk antrenmanda Abdülkadir Ömür'ün yeteneklerine hayran kaldığını belirtti.

'un sezon başında kadrosuna kattığı John Obi Mikel, Trabzonspor Dergisine konuştu. Nijeryalı oyuncu Abdülkadir Ömür'ü gördüğünde yeteneklerine hayran kaldığını itiraf etti.

Borbo mavili takımın genç oyuncuları yetiştirip takıma kazandırmak gibi bir misyonunun olduğunu gördüğünü belirten Mikel, "Ben de antrenmanlarda tecrübelerimi paylaşıp, neleri yapıp neleri yapmamaları hususunda yardımcı olmaya çalışıyorum. Onları iyiye ve doğruya yönlendirme amacındayım. Takımla antrenmanlara çıktığımda Abdülkadir Ömür’ü görüp, 'vauvvv' demiştim. İnanılmaz derecede çok yetenekli bir oyuncu. Sakat olması çok üzücü, keşke böyle bir durum yaşanmasaydı. Ancak sakat bile olsa tüm dünya onun ne kadar yetenekli ve istekli bir oyuncu olduğunu görebiliyor" ifadelerini kullandı.

"Sturridge ile birlikte antrenman farklılıklarını gördük"

32 yaşındaki yıldız, Trabzon'a ilk geldiğinde zorluklar yaşadığını belirtirken, "İlk geldiğimde kendi adıma değişimin verdiği zorlukları çektim. Bu normal bir durum. Çünkü yeni bir kültüre ve sisteme alışmanız gerekiyor. Zaman alan bir durum. Ancak kulübe geldiğim andan itibaren herkes tarafından çok iyi karşılandım. Harika bir teknik heyete sahibiz. Oyuncu kadrosu hem yetenek hem de insan olarak çok kaliteli. Ancak biraz önce belirttiğim gibi değişimin zorlukları başlangıçta oldu. Özellikle Sturridge ile birlikte antrenman farklılıklarını gördük. Dolayısıyla buna ayak uydurmaya çalışıyoruz. Fiziksel olarak gün geçtikçe daha iyiye gittiğimi düşünüyorum. İlk geldiğimde fiziksel olarak takımın gerisinde olduğumu söyleyebiliriz. Ekstra çalışmalarla aynı seviyeye gelmeye çalışıyorum" dedi.

John Obi Mikel, bu sezon Trabzonspor formasıyla 11 kez sahaya çıktı.