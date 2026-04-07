Obaemikan: Bayern'in yıldızı, bir efsane adayı ve Altın Top ödülünün güçlü bir adayı

Bayern Münih'in yıldızı, sezonun başlangıcından bu yana Almanya'da tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor ve bu yılki Bavyera devinin kadrosundaki en önemli isim haline getiren olağanüstü istatistikler ortaya koyuyor. Eski Crystal Palace yıldızı, şu ana kadar "masalsı" bir sezon geçiriyor; sadece 40 maçta 16 gol attı ve 28 asist yaptı.

Bu performans, hem uzmanları hem de taraftarları etkiledi, ancak en büyük övgü Bavyera ekibinin soyunma odasından geldi. Fransız "Canal+" kanalına yaptığı açıklamada, savunma oyuncusu Dayot Upamecano, takım arkadaşı Michael Olise'nin tarihi bir geleceğe sahip olacağını öngörmekten çekinmedi ve kariyerinin sonunda bir "futbol efsanesi" olacağını vurguladı.

Obamikanou, vatandaşını överek şunları söyledi: "Her an fark yaratabilir. Bunu her gün antrenmanlarda görüyorum ve ne yazık ki ona karşı savunma yapmak zorundayım, bu gerçekten acı verici (gülüyor)... O gerçekten muhteşem bir oyuncu."

Olisé'nin saha dışı kişiliği hakkında ise Bayern'in savunma oyuncusu şunları ekledi: "Başarıya olan açlığını görüyorum. Saha dışında bana çok benziyor çünkü çok çalışıyor. Bu yaklaşımı sürdürürse, kesinlikle bir efsane olacak."

Olisé'nin gelecekte Altın Top ödülünü kazanma adayı olup olmadığı sorulduğunda, Upamecano kesin bir şekilde cevap verdi: "Evet, gelecekte kesinlikle!"