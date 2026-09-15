Oasis'in 2027 turnesi futbol statlarında düzenleniyor: bilmeniz gereken tüm bilet, stat ve tarih bilgileri

Geçen yıl Oasis’in görkemli Live '25 Tour’u için bilet alamadıysanız öfkeyle geriye bakmayın; efsanevi Manchesterlı müzik ustalarını çok yakında yeniden sahnede görme şansı bulacaksınız. Oasis biletleri ve turne hakkındaki en güncel gelişmeleri öğrenmek için okumaya devam edin.

Liam Gallagher, Noel Gallagher, Paul "Bonehead" Arthurs ve ekibi, Mayıs-Eylül 2027 arasında dünyanın dört bir yanındaki ünlü futbol ve spor stadyumlarına uğrayacak dev Live ’27 turnesinin tarihlerini ve mekânlarını açıkladı.

Geçen yılın rekor kıran yeniden birleşme turnesinin bu merakla beklenen devamı için biletlerin yine yok satması bekleniyor. Oasis son turnesine çıktığında 2,2 milyondan fazla bilet satıldı ve bu da onu 2025’in en çok bilet satan turnesi yaptı.

Oasis 2027 turnesinin tarihleri ve mekânları neler?

Liam Gallagher, grubun Glastonbury 2027’nin ana sahnesinde yer alacağı yönündeki söylentileri resmen yalanladı ve sosyal medyada hayranlarına bunun "olmayacağını" söyledi. Bu da yaklaşan bağımsız ana konserlerine yönelik büyük bir talep artışı yaşanmasının bir başka nedeni. Açıklanan 38 Live ’27 Tour tarihi şöyle:

Tarihler Mekân (konum) 21 Mayıs 2027 Cuma Celtic Park (Glasgow, İskoçya) 23 Mayıs 2027 Pazar Celtic Park (Glasgow, İskoçya) 25 Mayıs 2027 Salı Celtic Park (Glasgow, İskoçya) 28 Mayıs 2027 Cuma Celtic Park (Glasgow, İskoçya) 29 Mayıs 2027 Cumartesi Celtic Park (Glasgow, İskoçya) 4 Haziran 2027 Cuma Etihad Stadium (Manchester, İngiltere) 6 Haziran 2027 Pazar Etihad Stadium (Manchester, İngiltere) 8 Haziran 2027 Salı Etihad Stadium (Manchester, İngiltere) 11 Haziran 2027 Cuma Etihad Stadium (Manchester, İngiltere) 12 Haziran 2027 Cumartesi Etihad Stadium (Manchester, İngiltere) 15 Haziran 2027 Salı Etihad Stadium (Manchester, İngiltere) 18 Haziran 2027 Cuma Etihad Stadium (Manchester, İngiltere) 19 Haziran 2027 Cumartesi Etihad Stadium (Manchester, İngiltere) 22 Haziran 2027 Salı Etihad Stadium (Manchester, İngiltere) 25 Haziran 2027 Cuma Etihad Stadium (Manchester, İngiltere) 26 Haziran 2027 Cumartesi Etihad Stadium (Manchester, İngiltere) 2 Temmuz 2027 Cuma Allianz Arena (Münih, Almanya) 3 Temmuz 2027 Cumartesi Allianz Arena (Münih, Almanya) 10 Temmuz 2027 Cumartesi Estadi Olímpic Lluís Companys (Barselona, İspanya) 11 Temmuz 2027 Pazar Estadi Olímpic Lluís Companys (Barselona, İspanya) 16 Temmuz 2027 Cuma Johan Cruijff ArenA (Amsterdam, Hollanda) 17 Temmuz 2027 Cumartesi Johan Cruijff ArenA (Amsterdam, Hollanda) 23 Temmuz 2027 Cuma Stade de France (Paris, Fransa) 24 Temmuz 2027 Cumartesi Stade de France (Paris, Fransa) 29 Temmuz 2027 Perşembe Stadio Olimpico (Roma, İtalya) 30 Temmuz 2027 Cuma Stadio Olimpico (Roma, İtalya) 10 Ağustos 2027 Salı Gillette Stadium (Boston, ABD) 13 Ağustos 2027 Cuma Gillette Stadium (Boston, ABD) 14 Ağustos 2027 Cumartesi Gillette Stadium (Boston, ABD) 20 Ağustos 2027 Cuma Allegiant Stadium (Las Vegas, ABD) 21 Ağustos 2027 Cumartesi Allegiant Stadium (Las Vegas, ABD) 24 Ağustos 2027 Salı Allegiant Stadium (Las Vegas, ABD) 4 Eylül 2027 Cumartesi Slane Castle (Slane, İrlanda) 5 Eylül 2027 Pazar Slane Castle (Slane, İrlanda) 11 Eylül 2027 Cumartesi Knebworth House (Stevenage, İngiltere) 12 Eylül 2027 Pazar Knebworth House (Stevenage, İngiltere) 18 Eylül 2027 Cumartesi Knebworth House (Stevenage, İngiltere) 19 Eylül 2027 Pazar Knebworth House (Stevenage, İngiltere)

Oasis 2027 turnesi biletleri nasıl alınır?

Resmî Oasis Live '27 Tour biletlerini satın almak için, resmî Oasis grup sitesi üzerinden bilet kayıt sürecini tamamlamanız gerekiyor. Kayıtlar 17 Eylül Perşembe günü BST ile saat 16.00'ya kadar açık. Oasis e-posta listesi üyelerinin de yine kayıt yaptırması gerekiyor.

Satışa erişim için benzersiz bir kod alma şansı elde etmek adına kayıt olmanız ve bilgilerinizi girmeniz gerekiyor.

Kayıt yaptıranlar, benzersiz bir kod almak üzere rastgele seçilecek. Kayıt yaptırmanız, kod alacağınızı ya da kod alsanız bile bilet satın alabileceğinizi garanti etmez.

Bilet satın almak için bir Ticketmaster hesabına ihtiyacınız olacak. Sürece kayıt olurken Ticketmaster hesabınızda kullandığınız e-posta adresini kullanmalısınız.

Kuyruğu azaltmak için satışlar üç güne yayılan kademeli saatlerde yapılacak: 25 Eylül 2026 Cuma, 26 Eylül 2026 Cumartesi ve 27 Eylül 2026 Pazar. Benzersiz bir kod alırsanız, e-postanız size hangi satışa erişebileceğinizi bildirecek.

Oasis Live '27 Tour biletlerinin satışını kaçırırsanız, size bilet bulma konusunda en iyi fırsatı sunabilecek StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerini değerlendirmek isteyebilirsiniz. Yeniden satış sitelerinde fiyatlar daha yüksek olabilir, ancak Britanyalı müzik efsanelerini canlı izlemeyi çok istiyorsanız, o altın biletleri kapmak için en iyi seçenek bunlar olabilir.

Oasis 2027 turnesi biletleri ne kadar?

Yakın dönemdeki Oasis turne tarihlerindeki standart liste fiyatları baz alındığında, Ticketmaster'daki Live ’27 Tour biletlerinin £75-£200+ (ücretler dâhil) aralığında olması ve şu yapıyı izlemesi bekleniyor:

Temel oturmalı biletler : Yaklaşık £75'ten başlıyor.

Genel giriş ayakta biletleri : Yaklaşık £135 ile £150 arası.

Premium ve VIP paketleri : Ağırlama seçenekleri için £200 veya daha üzerine kadar çıkıyor.

Son turnenin bilet satışında aşırı talep, Ticketmaster'da 'in-demand' dinamik fiyatlandırmayı devreye sokmuş ve standart bilet fiyatlarının £350'ye kadar fırlamasına neden olmuştu.

Ancak bu yaklaşan turnede yeni kurallar geçerli olacak. Ticketmaster, kademeli ya da artan fiyatlandırma sisteminin kullanılıp kullanılmayacağını hayranlara 24 saat önceden bildirecek. Ayrıca çevrim içi kuyrukta beklerken fiyatlarla ilgili gerçek zamanlı güncellemeler sunacak ve daha ucuz biletlerin ne zaman tükendiğini de gösterecek.

Ek bilgiler için resmî Oasis sitesini ve Ticketmaster'ı, mevcut durum için de StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.

Oasis hakkında bilmeniz gereken her şey

Oasis, dünya genelinde 100 milyondan fazla kayıt satarak 1990'ların "Britpop" müzik akımını tanımlayan, tüm zamanların en büyük ve en etkili Britanyalı rock gruplarından biridir.

1991'de Manchester'da kurulan grup, unutulmaz marşları kadar iki ana üyesi olan Liam ve Noel Gallagher kardeşler arasındaki kaotik, ömür boyu süren kardeş rekabetiyle de ünlüdür.

Oasis döneminin kilit anları

1991–1996 : Grup Manchester'da kuruldu. Britanya'nın en hızlı satan ve en ikonik iki albümünden ikisini yayımladı ve Knebworth Park'ta 250.000 kişiye çaldı.

1995 : Rakip grup Blur ile efsanevi bir liste savaşı. İki taraf da single'larını tam olarak aynı gün yayımladı.

2009 : Grup, Paris'te Liam ile Noel arasında kuliste yaşanan şiddetli yumruklu kavganın ardından aniden dağıldı.

2024-günümüz : Kardeşler arayı düzeltti; 2025 için sahnelere büyük bir dönüşü ve 2027 için genişletilmiş stadyum turnelerini duyurdu.

En büyük hitler

Wonderwall - Oasis'in en ünlü şarkısı. Milyarlarca kez dinlenen ve 90'lar müziğini tanımlayan küresel bir pop-rock marşıdır.

Don't Look Back in Anger - Noel Gallagher tarafından seslendirilen bu parça, kalabalıkların hep bir ağızdan söylediği dev bir marşa ve birlik ile dayanıklılığın sembolüne dönüştü.

Champagne Supernova - İkinci albümleri '(What's the Story) Morning Glory?'nin epik kapanış parçası olan 7 dakikalık psychedelic rock şarkısı.

Live Forever - İlk albüm 'Definitely Maybe'deki çıkış şarkıları. Noel'in, o dönemde Amerika'dan gelen hüzünlü ve karanlık 'grunge' müziğe karşılık olarak yazdığı umut dolu ve enerjik bir marş.

Supersonic - Grubun ilk single'ı. Dünyaya Liam'ın kendine özgü sesini ve grubun havalı, kendinden emin tavrını tanıttı.

Büyük müzikal rekorlar ve başarılar

Bir dönem Birleşik Krallık tarihinin en hızlı satan albümü: 'Be Here Now', 1997'de yayımlandığında sadece üç günde şaşırtıcı bir şekilde 696.000 kopya sattı. Birleşik Krallık'ta ilk hafta satış rekorunu 18 yıl boyunca elinde tuttu.

Dev satış başarıları: '(What's the Story) Morning Glory?' albümü dünya genelinde 22 milyondan fazla sattı. Birleşik Krallık liste tarihinin en çok satan beşinci albümü olmayı sürdürüyor.

Üst üste yedi birincilik: Yedi stüdyo albümlerinin tamamı resmî Birleşik Krallık listelerinde 1 numaraya yükseldi.

Tarihi Knebworth konserleri: Ağustos 1996'da Oasis, Knebworth Park'ta iki gecede toplam 250.000 kişiye çaldı. Biletler için 2,5 milyondan fazla kişi başvurdu; bu, o dönemde tüm Britanya nüfusunun yüzde 4'ünden fazlasına denk geliyordu ve canlı bir konser için rekor kıran bir talep anlamına geliyordu.