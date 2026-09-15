Geçen yıl Oasis’in tarihi Live '25 Tour turnesine bilet alamadıysanız buna öfkeyle dönüp bakmayın; efsanevi Manchesterlı müzik ustalarını çok yakında yeniden canlı izleme şansı bulacaksınız. Oasis biletleri ve turnesiyle ilgili en güncel gelişmeleri öğrenmek için okumaya devam edin.

Liam Gallagher, Noel Gallagher, Paul "Bonehead" Arthurs ve ekibi, Mayıs-Eylül 2027 arasında dünyanın dört bir yanındaki ünlü futbol ve spor stadyumlarına uğrayacak dev Live ’27 turnesinin tarihlerini ve mekânlarını açıkladı.

Geçen yılın rekor kıran yeniden birleşme turnesinin merakla beklenen bu devamı için biletlerin yine yok satması bekleniyor. Oasis son turneye çıktığında 2,2 milyondan fazla bilet satıldı ve bu da onu 2025'in en çok bilet satan turnesi yaptı.

Oasis 2027 turnesinin tarihleri ve mekânları neler?

Liam Gallagher, sosyal medyada hayranlarına bunun "gerçekleşmediğini" söyleyerek grubun Glastonbury 2027'nin ana sanatçısı olacağı yönündeki söylentileri resmen yalanladı. Bu da yaklaşan bağımsız ana konserlerini izlemek için büyük bir talep patlaması yaşanmasının bir başka nedeni. Açıklanan 38 Live ’27 Tour tarihi şöyle:

Tarih Mekân (konum) 21 Mayıs 2027 Cuma Celtic Park (Glasgow, İskoçya) 23 Mayıs 2027 Pazar Celtic Park (Glasgow, İskoçya) 25 Mayıs 2027 Salı Celtic Park (Glasgow, İskoçya) 28 Mayıs 2027 Cuma Celtic Park (Glasgow, İskoçya) 29 Mayıs 2027 Cumartesi Celtic Park (Glasgow, İskoçya) 4 Haziran 2027 Cuma Etihad Stadium (Manchester, İngiltere) 6 Haziran 2027 Pazar Etihad Stadium (Manchester, İngiltere) 8 Haziran 2027 Salı Etihad Stadium (Manchester, İngiltere) 11 Haziran 2027 Cuma Etihad Stadium (Manchester, İngiltere) 12 Haziran 2027 Cumartesi Etihad Stadium (Manchester, İngiltere) 15 Haziran 2027 Salı Etihad Stadium (Manchester, İngiltere) 18 Haziran 2027 Cuma Etihad Stadium (Manchester, İngiltere) 19 Haziran 2027 Cumartesi Etihad Stadium (Manchester, İngiltere) 22 Haziran 2027 Salı Etihad Stadium (Manchester, İngiltere) 25 Haziran 2027 Cuma Etihad Stadium (Manchester, İngiltere) 26 Haziran 2027 Cumartesi Etihad Stadium (Manchester, İngiltere) 2 Temmuz 2027 Cuma Allianz Arena (Münih, Almanya) 3 Temmuz 2027 Cumartesi Allianz Arena (Münih, Almanya) 10 Temmuz 2027 Cumartesi Estadi Olímpic Lluís Companys (Barselona, İspanya) 11 Temmuz 2027 Pazar Estadi Olímpic Lluís Companys (Barselona, İspanya) 16 Temmuz 2027 Cuma Johan Cruijff ArenA (Amsterdam, Hollanda) 17 Temmuz 2027 Cumartesi Johan Cruijff ArenA (Amsterdam, Hollanda) 23 Temmuz 2027 Cuma Stade de France (Paris, Fransa) 24 Temmuz 2027 Cumartesi Stade de France (Paris, Fransa) 29 Temmuz 2027 Perşembe Stadio Olimpico (Roma, İtalya) 30 Temmuz 2027 Cuma Stadio Olimpico (Roma, İtalya) 10 Ağustos 2027 Salı Gillette Stadium (Boston, ABD) 13 Ağustos 2027 Cuma Gillette Stadium (Boston, ABD) 14 Ağustos 2027 Cumartesi Gillette Stadium (Boston, ABD) 20 Ağustos 2027 Cuma Allegiant Stadium (Las Vegas, ABD) 21 Ağustos 2027 Cumartesi Allegiant Stadium (Las Vegas, ABD) 24 Ağustos 2027 Salı Allegiant Stadium (Las Vegas, ABD) 4 Eylül 2027 Cumartesi Slane Castle (Slane, İrlanda) 5 Eylül 2027 Pazar Slane Castle (Slane, İrlanda) 11 Eylül 2027 Cumartesi Knebworth House (Stevenage, İngiltere) 12 Eylül 2027 Pazar Knebworth House (Stevenage, İngiltere) 18 Eylül 2027 Cumartesi Knebworth House (Stevenage, İngiltere) 19 Eylül 2027 Pazar Knebworth House (Stevenage, İngiltere)

Oasis 2027 turnesi biletleri nasıl alınır?

Resmi Oasis Live '27 Tour biletlerini satın almak için resmi Oasis grup sitesi üzerinden bilet kayıt sürecini tamamlamanız gerekiyor. Kayıtlar 17 Eylül Perşembe günü saat 16.00 BST'ye kadar açık. Oasis posta listesi üyelerinin de yine kayıt yaptırması gerekiyor.

Satışa erişim için benzersiz bir kod alma şansı elde etmek adına kayıt yaptırmanız/bilgilerinizi girmeniz gerekiyor.

Kayıt yaptıranlar, benzersiz bir kod almak için rastgele seçilecek. Kayıt yaptırmanız, bir kod alacağınızı ya da kod alsanız bile bilet satın alabileceğinizi garanti etmez.

Bilet satın almak için bir Ticketmaster hesabına ihtiyacınız olacak. Sürece kayıt olmak için Ticketmaster hesabınızda kullandığınız e-posta adresini kullanmalısınız.

Kuyrukları azaltmak için satışlar üç güne yayılan farklı saatlerde yapılacak: 25 Eylül 2026 Cuma, 26 Eylül 2026 Cumartesi ve 27 Eylül 2026 Pazar. Eğer benzersiz bir kod alırsanız, e-postanız hangi satışa erişebileceğinizi size bildirecek.

Oasis Live '27 Tour biletlerinin satışını kaçırırsanız, bilet edinme konusunda size en iyi fırsatı sunabilecek StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerini değerlendirmek isteyebilirsiniz. Yeniden satış sitelerinde fiyatlar daha yüksek olabilir, ancak Britanyalı müzik efsanelerini canlı izlemeyi çok istiyorsanız, o altın biletleri güvenceye almak için en iyi seçenek bunlar olabilir.

Oasis 2027 turnesi biletleri ne kadar?

Yakın dönemdeki Oasis turne tarihlerindeki standart gişe fiyatları baz alındığında, Ticketmaster'daki Live ’27 Tour biletlerinin £75-£200+ (ücretler dahil) aralığında olması ve şu yapıyı izlemesi bekleniyor:

Temel oturmalı biletler : Yaklaşık £75'ten başlıyor.

Genel giriş ayakta : Yaklaşık £135 ile £150 arasında.

Premium & VIP paketleri : Ağırlama seçenekleri için £200 veya üzerine kadar çıkıyor.

Son turnenin bilet satışında aşırı talep, Ticketmaster'da "in-demand" dinamik fiyatlandırmayı tetikledi ve bu da standart bilet fiyatlarının £350'ye kadar çıkmasına neden oldu.

Ancak bu yaklaşan turnede yeni kurallar uygulanacak. Ticketmaster, kademeli ya da yükselen fiyatlandırma sisteminin kullanılıp kullanılmayacağını hayranlara 24 saat önceden bildirecek. Ayrıca siz çevrim içi kuyrukta beklerken fiyatlarla ilgili gerçek zamanlı güncellemeler yapacak ve daha ucuz biletlerin ne zaman tükendiğini de gösterecek.

Ek bilgi için resmi Oasis sitesini ve Ticketmaster'ı, güncel müsaitlik durumu için de StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.

Oasis hakkında bilmeniz gereken her şey

Oasis, dünya çapında 100 milyondan fazla kayıt satmış ve 1990'ların "Britpop" müzik akımını tanımlamış, tüm zamanların en büyük ve en etkili Britanyalı rock gruplarından biridir.

1991'de Manchester'da kurulan grup, unutulmaz marşları kadar iki çekirdek üyesi olan Liam ve Noel Gallagher kardeşler arasındaki kaotik, ömür boyu süren kardeş rekabetiyle de ünlü.

Oasis döneminin kilit anları

1991–1996 : Grup Manchester'da kuruldu. Britanya'nın en hızlı satan ve en ikonik iki albümünden bazılarını yayımladı ve Knebworth Park'ta 250.000 kişiye çaldı.

1995 : Rakip grup Blur ile efsanevi bir liste savaşı. İki grup da single'larını tam olarak aynı gün yayımladı.

2009 : Grup, Paris'te Liam ile Noel arasında sahne arkasında yaşanan şiddetli yumruklu kavganın ardından aniden dağıldı.

2024-Günümüz : Kardeşler barıştı ve 2025 için sahnelere dev bir dönüşü, 2027 için de genişletilmiş stadyum turnelerini duyurdu.

En büyük hitler

Wonderwall - Oasis'in en ünlü şarkısı. Milyarlarca kez dinlenen ve 90'lar müziğini tanımlayan küresel bir pop-rock marşıdır.

Don't Look Back in Anger - Noel Gallagher tarafından seslendirilen bu parça, kalabalıkların hep bir ağızdan söylediği dev bir marşa ve birlik ile dayanıklılığın simgesine dönüştü.

Champagne Supernova - İkinci albümleri '(What's the Story) Morning Glory?'nin epik kapanış parçası olan 7 dakikalık psychedelic rock şarkısı.

Live Forever - İlk albüm 'Definitely Maybe'den çıkış şarkıları. Noel'in, o dönemde Amerika'dan gelen hüzünlü ve karanlık "grunge" müziğine karşılık olarak yazdığı umut dolu, enerjik bir marştır.

Supersonic - Grubun ilk single'ı. Liam'ın eşsiz sesini ve grubun cool, kendinden emin tavrını dünyaya tanıttı.

Büyük müzikal rekorlar ve başarılar

Bir dönem Birleşik Krallık tarihinin en hızlı satan albümü: 'Be Here Now' 1997'de yayımlandığında sadece üç günde olağanüstü bir rakam olan 696.000 kopya sattı. Albüm, Birleşik Krallık'ta ilk hafta satış rekorunu 18 yıl boyunca elinde tuttu.

Dev çok satanlar: '(What's the Story) Morning Glory?' albümü dünya genelinde 22 milyondan fazla sattı. Birleşik Krallık liste tarihinde en çok satan beşinci albüm olmayı sürdürüyor.

Üst üste yedi birincilik: Yedi stüdyo albümlerinin tamamı resmi Birleşik Krallık listelerinde 1 numaraya yükseldi.

Tarihi Knebworth konserleri: Ağustos 1996'da Oasis, Knebworth Park'ta iki gecede 250.000 kişiye çaldı. Biletler için 2,5 milyondan fazla kişi başvurdu; bu sayı o dönem Britanya nüfusunun tamamının yüzde 4'ünden fazlasına denk geliyordu ve canlı bir konser için rekor kıran bir talep anlamına geliyordu.