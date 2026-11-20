Geçen yıl Oasis’in büyük ses getiren Live '25 turnesine bilet bulamadıysanız üzülmeyin. Manchesterlı efsane müzisyenleri çok yakında sahnede görmek için bir şansınız daha olacak. Oasis’in biletleri ve turnesiyle ilgili son gelişmeler için okumaya devam edin.

Liam Gallagher, Noel Gallagher, Paul "Bonehead" Arthurs ve grup arkadaşları, Mayıs-Eylül 2027 arasında dünyanın dört bir yanındaki ünlü futbol statlarına ve spor tesislerine uğrayacak kapsamlı Live ’27 turnesinin tarihlerini ve mekânlarını duyurdu.

Geçen yılki rekor kıran yeniden birleşme turnesinin merakla beklenen devamı için biletlerin yine hızla tükenmesi bekleniyor. Oasis’in son turnesinde 2,2 milyondan fazla bilet satılmış, bu da onu 2025’in en çok bilet satan turnesi yapmıştı.

Oasis’in 2027 turnesinin tarihleri ve mekânları neler?

Liam Gallagher, grubun Glastonbury 2027’de ana sanatçı olarak sahne alacağı yönündeki söylentileri resmen yalanladı ve sosyal medyada hayranlarına bunun "olmayacağını" söyledi. Bu da yaklaşan bağımsız konserlerini izlemek için talebin artmasının bir başka nedeni. Açıklanan 38 Live ’27 turnesi tarihi şöyle:

Tarihler Mekân (konum) 21 Mayıs 2027 Cuma Celtic Park (Glasgow, İskoçya) 23 Mayıs 2027 Pazar Celtic Park (Glasgow, İskoçya) 25 Mayıs 2027 Salı Celtic Park (Glasgow, İskoçya) 28 Mayıs 2027 Cuma Celtic Park (Glasgow, İskoçya) 29 Mayıs 2027 Cumartesi Celtic Park (Glasgow, İskoçya) 4 Haziran 2027 Cuma Etihad Stadyumu (Manchester, İngiltere) 6 Haziran 2027 Pazar Etihad Stadyumu (Manchester, İngiltere) 8 Haziran 2027 Salı Etihad Stadyumu (Manchester, İngiltere) 11 Haziran 2027 Cuma Etihad Stadyumu (Manchester, İngiltere) 12 Haziran 2027 Cumartesi Etihad Stadyumu (Manchester, İngiltere) 15 Haziran 2027 Salı Etihad Stadyumu (Manchester, İngiltere) 18 Haziran 2027 Cuma Etihad Stadyumu (Manchester, İngiltere) 19 Haziran 2027 Cumartesi Etihad Stadyumu (Manchester, İngiltere) 22 Haziran 2027 Salı Etihad Stadyumu (Manchester, İngiltere) 25 Haziran 2027 Cuma Etihad Stadyumu (Manchester, İngiltere) 26 Haziran 2027 Cumartesi Etihad Stadyumu (Manchester, İngiltere) 2 Temmuz 2027 Cuma Allianz Arena (Münih, Almanya) 3 Temmuz 2027 Cumartesi Allianz Arena (Münih, Almanya) 10 Temmuz 2027 Cumartesi Estadi Olímpic Lluís Companys (Barselona, İspanya) 11 Temmuz 2027 Pazar Estadi Olímpic Lluís Companys (Barselona, İspanya) 16 Temmuz 2027 Cuma Johan Cruijff ArenA (Amsterdam, Hollanda) 17 Temmuz 2027 Cumartesi Johan Cruijff ArenA (Amsterdam, Hollanda) 23 Temmuz 2027 Cuma Stade de France (Paris, Fransa) 24 Temmuz 2027 Cumartesi Stade de France (Paris, Fransa) 29 Temmuz 2027 Perşembe Stadio Olimpico (Roma, İtalya) 30 Temmuz 2027 Cuma Stadio Olimpico (Roma, İtalya) 10 Ağustos 2027 Salı Gillette Stadium (Boston, ABD) 13 Ağustos 2027 Cuma Gillette Stadium (Boston, ABD) 14 Ağustos 2027 Cumartesi Gillette Stadium (Boston, ABD) 20 Ağustos 2027 Cuma Allegiant Stadium (Las Vegas, ABD) 21 Ağustos 2027 Cumartesi Allegiant Stadium (Las Vegas, ABD) 24 Ağustos 2027 Salı Allegiant Stadium (Las Vegas, ABD) 4 Eylül 2027 Cumartesi Slane Castle (Slane, İrlanda) 5 Eylül 2027 Pazar Slane Castle (Slane, İrlanda) 11 Eylül 2027 Cumartesi Knebworth House (Stevenage, İngiltere) 12 Eylül 2027 Pazar Knebworth House (Stevenage, İngiltere) 18 Eylül 2027 Cumartesi Knebworth House (Stevenage, İngiltere) 19 Eylül 2027 Pazar Knebworth House (Stevenage, İngiltere)

Oasis’in 2027 turnesi biletleri nasıl alınır?

Resmî Oasis Live '27 turnesi biletlerini almak için grubun resmî sitesi üzerinden bilet kayıt işlemini tamamlamanız gerekiyor. Kayıtlar 17 Eylül Perşembe günü Britanya Yaz Saati ile 16.00’ya kadar açık. Oasis’in e-posta listesindeki kişilerin de kayıt yaptırması gerekiyor.

Bilet satışına erişim sağlayan size özel bir kod alma şansı için kayıt olup bilgilerinizi girmeniz gerekiyor.

Size özel kodu alacak kişiler, kayıt yaptıranlar arasından rastgele seçilecek. Kayıt yaptırmak kod alacağınızı garanti etmediği gibi, kod alsanız bile bilet satın alabileceğiniz anlamına gelmiyor.

Bilet satın almak için bir Ticketmaster hesabınız olmalı. Kayıt sırasında Ticketmaster hesabınızda kullandığınız e-posta adresini kullanmalısınız.

Çevrim içi kuyrukları azaltmak için bilet satışları 25 Eylül 2026 Cuma, 26 Eylül Cumartesi ve 27 Eylül Pazar günleri farklı saatlerde yapılacak. Size özel bir kod alırsanız hangi satışa erişebileceğiniz e-postanızda belirtilecek.

Oasis Live '27 turnesi biletlerinin satışını kaçırırsanız StubHub gibi ikinci el bilet satış sitelerini değerlendirebilirsiniz. Bu siteler bilet bulmak için en iyi fırsatı sunabilir. İkinci el sitelerde fiyatlar daha yüksek olabilir ancak Britanyalı müzik efsanelerini canlı izlemek istiyorsanız bilet edinmek için en iyi seçeneğiniz olabilirler.

Oasis’in 2027 turnesi biletleri ne kadar?

Oasis’in son turne tarihlerindeki standart bilet fiyatları esas alındığında, Ticketmaster’daki Live ’27 turnesi biletlerinin ücretler dâhil 75 sterlin ile 200 sterlin ve üzeri arasında olması ve şu fiyat aralıklarını izlemesi bekleniyor:

Standart oturmalı biletler : Yaklaşık 75 sterlinden başlıyor.

: Yaklaşık 75 sterlinden başlıyor. Genel giriş ayakta biletler : Yaklaşık 135-150 sterlin.

: Yaklaşık 135-150 sterlin. Premium ve VIP paketleri: Ağırlama hizmeti içeren seçeneklerde 200 sterline veya daha yükseğe çıkıyor.

Son turnenin bilet satışında yoğun talep, Ticketmaster’daki talebe bağlı dinamik fiyatlandırmayı devreye sokmuş ve standart biletlerin fiyatı 350 sterline kadar yükselmişti.

Ancak yaklaşan turnede yeni kurallar geçerli olacak. Kademeli veya talebe göre artan bir fiyatlandırma sistemi kullanılacaksa Ticketmaster bunu hayranlara 24 saat önceden bildirecek. Ayrıca çevrim içi kuyrukta beklerken fiyatlar ve daha ucuz biletlerin ne zaman tükendiği hakkında anlık güncellemeler sunacak.

Ek bilgiler için Oasis’in resmî sitesini ve Ticketmaster platformunu, mevcut biletleri görmek için de StubHub gibi ikinci el satış sitelerini takip edin.

Oasis hakkında bilmeniz gereken her şey

Oasis, dünya çapında 100 milyondan fazla albüm ve single satarak 1990’ların "Britpop" müzik akımına damgasını vurmuş, tüm zamanların en büyük ve en etkili Britanyalı rock gruplarından biridir.

1991’de Manchester’da kurulan grup, unutulmaz şarkıları kadar iki kilit üyesi Liam ve Noel Gallagher kardeşler arasındaki ömür boyu süren çalkantılı rekabetle de tanınıyor.

Oasis döneminin önemli anları

1991–1996 : Grup Manchester’da kuruldu. Britanya tarihinin en hızlı satan ve en ikonik albümlerinden ikisini yayımladı ve Knebworth Park’ta 250.000 kişiye çaldı.

: Grup Manchester’da kuruldu. Britanya tarihinin en hızlı satan ve en ikonik albümlerinden ikisini yayımladı ve Knebworth Park’ta 250.000 kişiye çaldı. 1995 : Rakip grup Blur ile unutulmaz bir liste yarışı yaşandı. İki grup da single’larını aynı gün yayımladı.

: Rakip grup Blur ile unutulmaz bir liste yarışı yaşandı. İki grup da single’larını aynı gün yayımladı. 2009 : Grup, Paris’te Liam ile Noel arasında sahne arkasında yaşanan şiddetli yumruklu kavganın ardından aniden dağıldı.

: Grup, Paris’te Liam ile Noel arasında sahne arkasında yaşanan şiddetli yumruklu kavganın ardından aniden dağıldı. 2024-günümüz: Kardeşler aralarındaki anlaşmazlığı geride bıraktı; 2025’te sahnelere büyük bir dönüş yapacaklarını ve 2027’de daha kapsamlı stat turnelerine çıkacaklarını duyurdu.

En büyük hitleri

Wonderwall : Oasis’in en ünlü şarkısı. Milyarlarca kez dinlenen ve 90’ların müziğine damgasını vuran, dünya çapında bir pop-rock şarkısı.

: Oasis’in en ünlü şarkısı. Milyarlarca kez dinlenen ve 90’ların müziğine damgasını vuran, dünya çapında bir pop-rock şarkısı. Don't Look Back in Anger : Noel Gallagher’ın söylediği bu şarkı, kalabalıkların hep bir ağızdan söylediği bir hit ve birlik ile direncin simgesi hâline geldi.

: Noel Gallagher’ın söylediği bu şarkı, kalabalıkların hep bir ağızdan söylediği bir hit ve birlik ile direncin simgesi hâline geldi. Champagne Supernova : Grubun ikinci albümü '(What's the Story) Morning Glory?'nin etkileyici kapanış parçası olan, yedi dakikalık bir psikedelik rock şarkısı.

: Grubun ikinci albümü '(What's the Story) Morning Glory?'nin etkileyici kapanış parçası olan, yedi dakikalık bir psikedelik rock şarkısı. Live Forever : İlk albümleri 'Definitely Maybe'deki, gruba çıkışını yaptıran şarkı. Noel’ın, o dönemde Amerika’dan gelen hüzünlü ve karanlık 'grunge' müziğine karşı yazdığı umut dolu, enerjik bir şarkı.

: İlk albümleri 'Definitely Maybe'deki, gruba çıkışını yaptıran şarkı. Noel’ın, o dönemde Amerika’dan gelen hüzünlü ve karanlık 'grunge' müziğine karşı yazdığı umut dolu, enerjik bir şarkı. Supersonic: Grubun ilk single’ı. Liam’ın kendine özgü sesini ve grubun kendinden emin, havalı tavrını dünyaya tanıttı.

Müzikteki önemli rekorları ve başarıları

Birleşik Krallık tarihinde en hızlı satan albüm (o dönem): 'Be Here Now', 1997’de yayımlandığında yalnızca üç günde 696.000 kopya sattı. Birleşik Krallık’ta ilk hafta satış rekorunu 18 yıl boyunca elinde tuttu.

Çok satan albümler: '(What's the Story) Morning Glory?' albümü dünya çapında 22 milyondan fazla kopya sattı. Birleşik Krallık liste tarihinde en çok satan beşinci albüm olmayı sürdürüyor.

Art arda yedi birincilik: Grubun yedi stüdyo albümünün tamamı Birleşik Krallık’ın resmî listelerinde bir numaraya yükseldi.

Tarihi Knebworth konserleri: Oasis, Ağustos 1996’da Knebworth Park’ta iki gecede 250.000 kişiye konser verdi. Biletler için 2,5 milyondan fazla kişi başvurdu. Bu sayı, o dönem Britanya nüfusunun %4’ünden fazlasına karşılık geliyordu ve bir canlı konsere yönelik rekor talep anlamına geliyordu.