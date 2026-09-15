Geçen yıl Oasis’in tarihi Live '25 Tour’u için bilet bulamadıysanız öfkeyle geriye bakmayın; efsanevi Manchesterlı müzik ustalarını çok yakında sahnede izlemek için bir şansınız daha olacak. Oasis biletleri ve turne hakkındaki en güncel gelişmeler için okumaya devam edin.

Liam Gallagher, Noel Gallagher, Paul "Bonehead" Arthurs ve ekip, Mayıs-Eylül 2027 arasında dünyanın dört bir yanındaki ünlü futbol ve spor statlarına uğrayacak dev Live ’27 turnesinin tarihlerini ve mekânlarını açıkladı.

Geçen yılın rekor kıran yeniden birleşme turnesinin merakla beklenen bu devamı için biletlerin yine yok satması bekleniyor. Oasis son turneye çıktığında 2,2 milyondan fazla bilet satıldı ve bu da onu 2025’in en çok bilet satan turnesi yaptı.

Oasis 2027 turnesinin tarihleri ve mekânları neler?

Liam Gallagher, grubun Glastonbury 2027’nin headliner’ı olacağı yönündeki söylentileri sosyal medyada taraftarlara bunun "olmayacağını" söyleyerek resmen yalanladı. Bu da yaklaşan bağımsız headliner konserlerini izlemek için neden büyük bir talep patlaması yaşanacağının bir başka nedeni. Açıklanan 38 Live ’27 Tour tarihi şöyle:

Tarihler Mekân (konum) 21 Mayıs 2027 Cuma Celtic Park (Glasgow, İskoçya) 23 Mayıs 2027 Pazar Celtic Park (Glasgow, İskoçya) 25 Mayıs 2027 Salı Celtic Park (Glasgow, İskoçya) 28 Mayıs 2027 Cuma Celtic Park (Glasgow, İskoçya) 29 Mayıs 2027 Cumartesi Celtic Park (Glasgow, İskoçya) 4 Haziran 2027 Cuma Etihad Stadium (Manchester, İngiltere) 6 Haziran 2027 Pazar Etihad Stadium (Manchester, İngiltere) 8 Haziran 2027 Salı Etihad Stadium (Manchester, İngiltere) 11 Haziran 2027 Cuma Etihad Stadium (Manchester, İngiltere) 12 Haziran 2027 Cumartesi Etihad Stadium (Manchester, İngiltere) 15 Haziran 2027 Salı Etihad Stadium (Manchester, İngiltere) 18 Haziran 2027 Cuma Etihad Stadium (Manchester, İngiltere) 19 Haziran 2027 Cumartesi Etihad Stadium (Manchester, İngiltere) 22 Haziran 2027 Salı Etihad Stadium (Manchester, İngiltere) 25 Haziran 2027 Cuma Etihad Stadium (Manchester, İngiltere) 26 Haziran 2027 Cumartesi Etihad Stadium (Manchester, İngiltere) 2 Temmuz 2027 Cuma Allianz Arena (Münih, Almanya) 3 Temmuz 2027 Cumartesi Allianz Arena (Münih, Almanya) 10 Temmuz 2027 Cumartesi Estadi Olímpic Lluís Companys (Barselona, İspanya) 11 Temmuz 2027 Pazar Estadi Olímpic Lluís Companys (Barselona, İspanya) 16 Temmuz 2027 Cuma Johan Cruijff ArenA (Amsterdam, Hollanda) 17 Temmuz 2027 Cumartesi Johan Cruijff ArenA (Amsterdam, Hollanda) 23 Temmuz 2027 Cuma Stade de France (Paris, Fransa) 24 Temmuz 2027 Cumartesi Stade de France (Paris, Fransa) 29 Temmuz 2027 Perşembe Stadio Olimpico (Roma, İtalya) 30 Temmuz 2027 Cuma Stadio Olimpico (Roma, İtalya) 10 Ağustos 2027 Salı Gillette Stadium (Boston, ABD) 13 Ağustos 2027 Cuma Gillette Stadium (Boston, ABD) 14 Ağustos 2027 Cumartesi Gillette Stadium (Boston, ABD) 20 Ağustos 2027 Cuma Allegiant Stadium (Las Vegas, ABD) 21 Ağustos 2027 Cumartesi Allegiant Stadium (Las Vegas, ABD) 24 Ağustos 2027 Salı Allegiant Stadium (Las Vegas, ABD) 4 Eylül 2027 Cumartesi Slane Castle (Slane, İrlanda) 5 Eylül 2027 Pazar Slane Castle (Slane, İrlanda) 11 Eylül 2027 Cumartesi Knebworth House (Stevenage, İngiltere) 12 Eylül 2027 Pazar Knebworth House (Stevenage, İngiltere) 18 Eylül 2027 Cumartesi Knebworth House (Stevenage, İngiltere) 19 Eylül 2027 Pazar Knebworth House (Stevenage, İngiltere)

Oasis 2027 turnesi biletleri nasıl alınır?

Resmî Oasis Live '27 Tour biletlerini satın almak için, resmi Oasis grup sitesi üzerinden bilet kayıt sürecini tamamlamanız gerekiyor. Kayıtlar 17 Eylül Perşembe günü BST ile saat 16.00'ya kadar açık. Oasis posta listesi üyelerinin de yine kayıt yaptırması gerekiyor.

Satışa erişim için benzersiz bir kod alma şansı elde etmek adına kayıt yaptırmanız ve bilgilerinizi girmeniz gerekiyor.

Kayıt yaptıranlar, benzersiz bir kod almak için rastgele seçilecek. Kayıt yaptırmak, bir kod alacağınızı ya da kod almanız hâlinde bilet satın alabileceğinizi garanti etmez.

Bilet satın almak için bir Ticketmaster hesabına ihtiyacınız olacak. Sürece kayıt olmak için Ticketmaster hesabınızda kullandığınız e-postayı kullanmalısınız.

Kuyruğu azaltmak için satış, üç güne yayılan kademeli saatlerde yapılacak: 25 Eylül 2026 Cuma, 26 Eylül 2026 Cumartesi ve 27 Eylül 2026 Pazar. Benzersiz bir kod alırsanız, e-postanız size hangi satışa erişebileceğinizi bildirecek.

Oasis Live '27 Tour biletlerinin satışını kaçırırsanız, bilet edinmek için size en iyi fırsatı sunabilecek StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerini değerlendirmek isteyebilirsiniz. Yeniden satış sitelerinde fiyatlar daha yüksek olabilir, ancak Britanyalı müzik efsanelerini canlı izlemeyi çok istiyorsanız, o altın biletleri kapmak için en iyi seçenek bunlar olabilir.

Oasis 2027 turnesi biletleri ne kadar?

Son Oasis turne tarihindeki standart liste fiyatları baz alındığında, Ticketmaster’daki Live ’27 Tour biletlerinin £75-£200+ (ücretler dahil) aralığında olması ve şu yapıyı izlemesi bekleniyor:

Temel oturma yeri biletleri : Yaklaşık £75’ten başlıyor.

Genel giriş ayakta : Yaklaşık £135 ile £150 arasında.

Premium ve VIP paketler : Ağırlama seçenekleri için £200 veya daha yüksek seviyelere kadar çıkıyor.

Son turne satışında aşırı talep, Ticketmaster’da "in-demand" dinamik fiyatlandırmayı tetikledi ve bu da standart bilet fiyatlarının £350’ye kadar fırlamasına neden oldu.

Ancak bu yaklaşan turnede yeni kurallar yürürlükte olacak. Ticketmaster, kademeli ya da artan fiyatlandırma sisteminin kullanılıp kullanılmayacağını taraftarlara 24 saat önceden bildirecek. Ayrıca çevrim içi kuyrukta beklerken fiyatlar ve daha ucuz biletlerin ne zaman tükendiği konusunda gerçek zamanlı güncellemeler de paylaşacak.

Ek bilgi için resmi Oasis sitesi ve Ticketmaster'ı, mevcut durum için de StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.

Oasis hakkında bilmeniz gereken her şey

Oasis, tüm zamanların en büyük ve en etkili Britanyalı rock gruplarından biri. Dünya çapında 100 milyondan fazla kayıt sattı ve 1990’lardaki "Britpop" müzik hareketini tanımladı.

1991’de Manchester’da kurulan grup, unutulmaz marşları kadar, iki ana üyesi olan kardeşler Liam ve Noel Gallagher arasındaki kaotik, ömür boyu süren kardeş rekabetiyle de ünlü.

Oasis döneminin kilit anları

1991–1996 : Grup Manchester’da kuruldu. Britanya’nın en hızlı satan ve en ikonik iki albümünden bazılarını yayımladı ve Knebworth Park’ta 250.000 kişiye çaldı.

1995 : Rakip grup Blur ile efsanevi bir liste savaşı. İki taraf da single’larını tam olarak aynı gün yayımladı.

2009 : Grup, Paris’te Liam ile Noel arasında kulis arkasında yaşanan şiddetli bir yumruk kavgasının ardından aniden dağıldı.

2024-Günümüz : Kardeşler barıştı, 2025 için sahnelere büyük bir dönüşü ve 2027 için genişletilmiş stat turnelerini duyurdu.

En büyük hitler

Wonderwall - Oasis’in en ünlü şarkısı. Milyarlarca kez dinlenen ve 90’lar müziğini tanımlayan küresel bir pop-rock marşıdır.

Don't Look Back in Anger - Noel Gallagher tarafından seslendirilen bu parça, kitlelerin hep bir ağızdan söylediği dev bir marşa ve birlik ile dayanıklılığın sembolüne dönüştü.

Champagne Supernova - İkinci albümleri '(What's the Story) Morning Glory?'nin epik kapanış parçası olarak görev yapan 7 dakikalık psychedelic rock şarkısı.

Live Forever - İlk albüm 'Definitely Maybe'den çıkış şarkıları. Noel’in o dönemde Amerika’dan gelen üzgün, karanlık 'grunge' müziğe karşı yazdığı umut dolu, enerjik bir marş.

Supersonic - Grubun ilk single’ı. Dünyaya Liam’ın eşsiz sesini ve grubun havalı, kendinden emin tavrını tanıttı.

Önemli müzikal rekorlar ve başarılar

Bir dönem Birleşik Krallık tarihinin en hızlı satan albümü: 'Be Here Now' 1997’de yayımlandığında yalnızca üç günde inanılmaz bir şekilde 696.000 kopya sattı. Birleşik Krallık’ta ilk hafta satış rekorunu 18 yıl boyunca elinde tuttu.

Dev satış rakamları: '(What's the Story) Morning Glory?' albümü dünya çapında 22 milyondan fazla sattı. Birleşik Krallık liste tarihinin en çok satan beşinci albümü olmayı sürdürüyor.

Üst üste yedi birincilik: Yedi stüdyo albümlerinin tamamı Birleşik Krallık resmî listelerinde 1 numaraya yükseldi.

Tarihi Knebworth konserleri: Ağustos 1996’da Oasis, Knebworth Park’ta iki gecede 250.000 kişiye çaldı. Biletler için 2,5 milyondan fazla kişi başvurdu; bu, o dönem Britanya nüfusunun tamamının yüzde 4’ünden fazlasına denk geliyordu ve canlı bir konser için rekor kıran bir talep anlamına geliyordu.