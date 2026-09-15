Geçen yıl Oasis’in büyük yankı uyandıran Live '25 Tour turnesi için bilet alamadıysanız buna kızıp geçmişe takılmayın; efsanevi Manchesterlı müzik ustalarını çok yakında yeniden izleme şansı bulacaksınız. Oasis biletleri ve turnesiyle ilgili en son gelişmeleri öğrenmek için okumaya devam edin.

Liam Gallagher, Noel Gallagher, Paul "Bonehead" Arthurs ve ekibi, Mayıs-Eylül 2027 arasında dünyanın dört bir yanındaki ünlü futbol ve spor statlarına uğrayacak dev Live ’27 turnesinin tarihlerini ve mekânlarını açıkladı.

Geçen yılın rekor kıran yeniden birleşme turnesinin bu merakla beklenen devamı için biletlerin bir kez daha yok satması bekleniyor. Oasis son turneye çıktığında 2,2 milyondan fazla bilet satılmış, bu da onu 2025'in en çok satan turnesi yapmıştı.

Oasis 2027 turnesinin tarihleri ve mekânları neler?

Liam Gallagher, grubun Glastonbury 2027'nin ana sanatçısı olacağı yönündeki söylentileri resmen yalanladı ve sosyal medyada hayranlarına bunun "olmayacağını" söyledi. Bu da yaklaşan bağımsız ana konserlerini izlemek için büyük bir talep patlaması yaşanmasının bir başka nedeni. Açıklanan 38 Live ’27 Tour tarihi şöyle:

Tarihler Mekân (konum) 21 Mayıs 2027 Cuma Celtic Park (Glasgow, İskoçya) 23 Mayıs 2027 Pazar Celtic Park (Glasgow, İskoçya) 25 Mayıs 2027 Salı Celtic Park (Glasgow, İskoçya) 28 Mayıs 2027 Cuma Celtic Park (Glasgow, İskoçya) 29 Mayıs 2027 Cumartesi Celtic Park (Glasgow, İskoçya) 4 Haziran 2027 Cuma Etihad Stadium (Manchester, İngiltere) 6 Haziran 2027 Pazar Etihad Stadium (Manchester, İngiltere) 8 Haziran 2027 Salı Etihad Stadium (Manchester, İngiltere) 11 Haziran 2027 Cuma Etihad Stadium (Manchester, İngiltere) 12 Haziran 2027 Cumartesi Etihad Stadium (Manchester, İngiltere) 15 Haziran 2027 Salı Etihad Stadium (Manchester, İngiltere) 18 Haziran 2027 Cuma Etihad Stadium (Manchester, İngiltere) 19 Haziran 2027 Cumartesi Etihad Stadium (Manchester, İngiltere) 22 Haziran 2027 Salı Etihad Stadium (Manchester, İngiltere) 25 Haziran 2027 Cuma Etihad Stadium (Manchester, İngiltere) 26 Haziran 2027 Cumartesi Etihad Stadium (Manchester, İngiltere) 2 Temmuz 2027 Cuma Allianz Arena (Münih, Almanya) 3 Temmuz 2027 Cumartesi Allianz Arena (Münih, Almanya) 10 Temmuz 2027 Cumartesi Estadi Olímpic Lluís Companys (Barselona, İspanya) 11 Temmuz 2027 Pazar Estadi Olímpic Lluís Companys (Barselona, İspanya) 16 Temmuz 2027 Cuma Johan Cruijff ArenA (Amsterdam, Hollanda) 17 Temmuz 2027 Cumartesi Johan Cruijff ArenA (Amsterdam, Hollanda) 23 Temmuz 2027 Cuma Stade de France (Paris, Fransa) 24 Temmuz 2027 Cumartesi Stade de France (Paris, Fransa) 29 Temmuz 2027 Perşembe Stadio Olimpico (Roma, İtalya) 30 Temmuz 2027 Cuma Stadio Olimpico (Roma, İtalya) 10 Ağustos 2027 Salı Gillette Stadium (Boston, ABD) 13 Ağustos 2027 Cuma Gillette Stadium (Boston, ABD) 14 Ağustos 2027 Cumartesi Gillette Stadium (Boston, ABD) 20 Ağustos 2027 Cuma Allegiant Stadium (Las Vegas, ABD) 21 Ağustos 2027 Cumartesi Allegiant Stadium (Las Vegas, ABD) 24 Ağustos 2027 Salı Allegiant Stadium (Las Vegas, ABD) 4 Eylül 2027 Cumartesi Slane Castle (Slane, İrlanda) 5 Eylül 2027 Pazar Slane Castle (Slane, İrlanda) 11 Eylül 2027 Cumartesi Knebworth House (Stevenage, İngiltere) 12 Eylül 2027 Pazar Knebworth House (Stevenage, İngiltere) 18 Eylül 2027 Cumartesi Knebworth House (Stevenage, İngiltere) 19 Eylül 2027 Pazar Knebworth House (Stevenage, İngiltere)

Oasis 2027 turnesi biletleri nasıl alınır?

Resmî Oasis Live '27 Tour biletlerini satın almak için, Oasis grubunun resmî sitesi üzerinden bilet kayıt sürecini tamamlamanız gerekiyor. Kayıtlar 17 Eylül Perşembe günü BST ile saat 16.00'ya kadar açık. Oasis e-posta listesi üyelerinin de yine kayıt yaptırması gerekiyor.

Satışa erişim sağlayacak benzersiz bir kod alma şansı için kayıt olmanız ve bilgilerinizi girmeniz gerekiyor.

Kayıt yaptıranlar, benzersiz kod almak üzere rastgele seçilecek. Kayıt yaptırmak, kod alacağınızı ya da kod almanız hâlinde bilet satın alabileceğinizi garanti etmez.

Bilet satın almak için bir Ticketmaster hesabına ihtiyacınız olacak. Sürece kayıt olmak için Ticketmaster hesabınızda kullandığınız e-posta adresini kullanmanız gerekiyor.

Sırayı azaltmak için satışlar üç güne yayılan farklı saatlerde yapılacak: 25 Eylül 2026 Cuma, 26 Eylül 2026 Cumartesi ve 27 Eylül 2026 Pazar. Benzersiz bir kod alırsanız, e-postanız hangi satışa erişebileceğinizi size bildirecek.

Oasis Live '27 Tour biletlerinin ilk satışını kaçırırsanız, bilet alma konusunda size en iyi fırsatı sunabilecek StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerini değerlendirmek isteyebilirsiniz. Yeniden satış sitelerinde fiyatlar daha yüksek olabilir, ancak Britanyalı müzik efsanelerini canlı izlemeyi çok istiyorsanız, o altın biletleri almak için en iyi seçenek bunlar olabilir.

Oasis 2027 turnesi biletleri ne kadar?

Oasis'in son turne tarihleri için uygulanan standart yüz değerli fiyatlara göre, Ticketmaster'daki Live ’27 Tour biletlerinin £75-£200+ (ücretler dâhil) aralığında olması ve şu yapıyı izlemesi bekleniyor:

Temel oturmalı biletler : Yaklaşık £75'ten başlıyor.

Genel giriş ayakta bilet : Yaklaşık £135 ila £150 arası.

Premium ve VIP paketler : Ağırlama seçenekleri için £200 veya üzerine kadar çıkıyor.

Son turnenin bilet satışında aşırı talep, Ticketmaster'da 'in-demand' dinamik fiyatlandırmayı tetiklemiş ve standart bilet fiyatlarının £350'ye kadar çıkmasına neden olmuştu.

Ancak bu yaklaşan turne için yeni kurallar yürürlükte olacak. Ticketmaster, kademeli ya da yükselen fiyatlandırma sisteminin kullanılıp kullanılmayacağını hayranlara 24 saat önceden bildirecek. Ayrıca çevrim içi sırada beklerken fiyatlarla ve daha ucuz biletlerin ne zaman tükendiğiyle ilgili anlık güncellemeler de sunacak.

Ek bilgiler için resmî Oasis sitesi ve Ticketmaster'ı, güncel bulunabilirlik için de StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.

Oasis hakkında bilmeniz gereken her şey

Oasis, dünya çapında 100 milyondan fazla kayıt satarak 1990'lardaki "Britpop" müzik akımını tanımlayan, tüm zamanların en büyük ve en etkili Britanyalı rock gruplarından biridir.

1991'de Manchester'da kurulan grup, unutulmaz marşları kadar, iki ana üyesi olan kardeşler Liam ve Noel Gallagher arasındaki kaotik ve ömür boyu süren kardeş rekabetiyle de ünlüdür.

Oasis döneminin kilit anları

1991–1996 : Grup Manchester'da kuruldu. Britanya tarihinin en hızlı satan ve en ikonik albümlerinden ikisini yayımladı ve Knebworth Park'ta 250.000 kişiye çaldı.

1995 : Rakip grup Blur ile efsanevi bir liste savaşı yaşandı. İki grup da single'larını tam olarak aynı gün yayımladı.

2009 : Grup, Paris'te Liam ile Noel arasında kulis arkasında yaşanan şiddetli yumruklu kavganın ardından aniden dağıldı.

2024-Günümüz : Kardeşler barıştı, 2025 için sahnelere büyük bir dönüş ve 2027 için genişletilmiş stat turneleri açıkladı.

En büyük hitler

Wonderwall - Oasis'in en ünlü şarkısı. Milyarlarca kez dinlenen ve 90'lar müziğini tanımlayan küresel bir pop-rock marşıdır.

Don't Look Back in Anger - Noel Gallagher tarafından seslendirilen bu parça, kalabalıkların hep bir ağızdan söylediği dev bir marşa ve birlik ile dayanıklılığın simgesine dönüştü.

Champagne Supernova - İkinci albümleri '(What's the Story) Morning Glory?'nin epik kapanış parçası olan 7 dakikalık psychedelic rock şarkısı.

Live Forever - İlk albüm 'Definitely Maybe'den çıkışlarını sağlayan şarkıları. Noel'in, o dönemde Amerika'dan gelen hüzünlü ve karanlık 'grunge' müziğe karşı yazdığı umut dolu, enerjik bir marştır.

Supersonic - Grubun ilk single'ı. Dünyayı Liam'ın benzersiz sesi ve grubun havalı, kendinden emin tavrıyla tanıştırdı.

Başlıca müzikal rekorlar ve başarılar

Bir dönem Birleşik Krallık tarihinin en hızlı satan albümü: 'Be Here Now' 1997'de yayımlandığında yalnızca üç günde şaşırtıcı bir şekilde 696.000 kopya sattı. Birleşik Krallık'ta ilk hafta satış rekorunu 18 yıl boyunca elinde tuttu.

Dev satış rakamları: '(What's the Story) Morning Glory?' albümü dünya çapında 22 milyondan fazla sattı. Birleşik Krallık liste tarihinin en çok satan beşinci albümü olmayı sürdürüyor.

Art arda yedi bir numara: Yedi stüdyo albümlerinin tamamı Birleşik Krallık resmî listelerinde 1 numaraya ulaştı.

Tarihi Knebworth konserleri: Ağustos 1996'da Oasis, Knebworth Park'ta iki gecede toplam 250.000 kişiye çaldı. Biletler için 2,5 milyondan fazla kişi başvurdu; bu da o dönem Britanya'nın toplam nüfusunun %4'ünden fazlasına denk geliyordu ve canlı bir konser için rekor kıran bir talepti.