Oasis'in 2027 turnesi futbol stadyumlarında düzenleniyor: Bilet, stadyum ve tarihlere dair bilmeniz gereken her şey

Geçen yıl Oasis’in tarihi Live '25 Tour’u için bilet almayı kaçırdıysanız öfkeyle geriye bakmayın; efsanevi Manchesterlı müzik ustalarını çok yakında bir kez daha canlı izleme şansı bulacaksınız. Oasis biletleri ve turnesiyle ilgili en son gelişmeleri öğrenmek için okumaya devam edin.

Liam Gallagher, Noel Gallagher, Paul "Bonehead" Arthurs ve ekibi, Mayıs-Eylül 2027 arasında dünyanın dört bir yanındaki ünlü futbol ve spor statlarını kapsayacak dev Live ’27 turnesinin tarihlerini ve mekânlarını açıkladı.

Geçen yılın rekor kıran yeniden birleşme turnesinin merakla beklenen devamı için biletlerin yine yok satması bekleniyor. Oasis son turneye çıktığında 2,2 milyondan fazla bilet satıldı ve bu da onu 2025’in en çok satan turnesi yaptı.

Oasis 2027 turnesi tarihleri ve mekânları neler?

Liam Gallagher, grubun Glastonbury 2027’nin headliner’ı olacağı yönündeki söylentileri resmen yalanladı ve sosyal medyada taraftarlara bunun "olmayacağını" söyledi. Bu da yaklaşan bağımsız headliner konserlerini izlemek için büyük bir talep artışı yaşanmasının bir başka nedeni. Açıklanan 38 Live ’27 Tour tarihi şöyle:

Tarihler Mekân (konum) 21 Mayıs 2027 Cuma Celtic Park (Glasgow, İskoçya) 23 Mayıs 2027 Pazar Celtic Park (Glasgow, İskoçya) 25 Mayıs 2027 Salı Celtic Park (Glasgow, İskoçya) 28 Mayıs 2027 Cuma Celtic Park (Glasgow, İskoçya) 29 Mayıs 2027 Cumartesi Celtic Park (Glasgow, İskoçya) 4 Haziran 2027 Cuma Etihad Stadium (Manchester, İngiltere) 6 Haziran 2027 Pazar Etihad Stadium (Manchester, İngiltere) 8 Haziran 2027 Salı Etihad Stadium (Manchester, İngiltere) 11 Haziran 2027 Cuma Etihad Stadium (Manchester, İngiltere) 12 Haziran 2027 Cumartesi Etihad Stadium (Manchester, İngiltere) 15 Haziran 2027 Salı Etihad Stadium (Manchester, İngiltere) 18 Haziran 2027 Cuma Etihad Stadium (Manchester, İngiltere) 19 Haziran 2027 Cumartesi Etihad Stadium (Manchester, İngiltere) 22 Haziran 2027 Salı Etihad Stadium (Manchester, İngiltere) 25 Haziran 2027 Cuma Etihad Stadium (Manchester, İngiltere) 26 Haziran 2027 Cumartesi Etihad Stadium (Manchester, İngiltere) 2 Temmuz 2027 Cuma Allianz Arena (Münih, Almanya) 3 Temmuz 2027 Cumartesi Allianz Arena (Münih, Almanya) 10 Temmuz 2027 Cumartesi Estadi Olímpic Lluís Companys (Barselona, İspanya) 11 Temmuz 2027 Pazar Estadi Olímpic Lluís Companys (Barselona, İspanya) 16 Temmuz 2027 Cuma Johan Cruijff ArenA (Amsterdam, Hollanda) 17 Temmuz 2027 Cumartesi Johan Cruijff ArenA (Amsterdam, Hollanda) 23 Temmuz 2027 Cuma Stade de France (Paris, Fransa) 24 Temmuz 2027 Cumartesi Stade de France (Paris, Fransa) 29 Temmuz 2027 Perşembe Stadio Olimpico (Roma, İtalya) 30 Temmuz 2027 Cuma Stadio Olimpico (Roma, İtalya) 10 Ağustos 2027 Salı Gillette Stadium (Boston, ABD) 13 Ağustos 2027 Cuma Gillette Stadium (Boston, ABD) 14 Ağustos 2027 Cumartesi Gillette Stadium (Boston, ABD) 20 Ağustos 2027 Cuma Allegiant Stadium (Las Vegas, ABD) 21 Ağustos 2027 Cumartesi Allegiant Stadium (Las Vegas, ABD) 24 Ağustos 2027 Salı Allegiant Stadium (Las Vegas, ABD) 4 Eylül 2027 Cumartesi Slane Castle (Slane, İrlanda) 5 Eylül 2027 Pazar Slane Castle (Slane, İrlanda) 11 Eylül 2027 Cumartesi Knebworth House (Stevenage, İngiltere) 12 Eylül 2027 Pazar Knebworth House (Stevenage, İngiltere) 18 Eylül 2027 Cumartesi Knebworth House (Stevenage, İngiltere) 19 Eylül 2027 Pazar Knebworth House (Stevenage, İngiltere)

Oasis 2027 turnesi biletleri nasıl alınır?

Resmî Oasis Live '27 Tour biletlerini satın almak için, Oasis grubunun resmî sitesi üzerinden bilet kayıt sürecini tamamlamanız gerekiyor. Kayıtlar 17 Eylül Perşembe günü BST ile saat 16.00’ya kadar açık. Oasis e-posta listesi üyelerinin de yine kayıt yaptırması gerekiyor.

Satışa erişim için benzersiz bir kod alma şansına sahip olmak adına kayıt yaptırmanız/bilgilerinizi girmeniz gerekiyor.

Kayıt yaptıranlar, benzersiz kod almak için rastgele seçilecek. Kayıt yaptırmak, kod alacağınızı ya da kod alsanız bile bilet satın alabileceğinizi garanti etmez.

Bilet satın almak için bir Ticketmaster hesabına ihtiyacınız olacak. Sürece kayıt olmak için Ticketmaster hesabınızda kullandığınız e-posta adresini kullanmalısınız.

Kuyruğu azaltmak için satış, üç güne yayılan kademeli saatlerde yapılacak: 25 Eylül 2026 Cuma, 26 Eylül 2026 Cumartesi ve 27 Eylül 2026 Pazar. Benzersiz bir kod alırsanız, e-postanız hangi satışa erişebileceğinizi size bildirecek.

Oasis Live '27 Tour biletlerinin ilk satışını kaçırırsanız, bilet edinmek için size en iyi fırsatı sunabilecek StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerini değerlendirmek isteyebilirsiniz. Yeniden satış sitelerinde fiyatlar daha yüksek olabilir, ancak Britanyalı müzik efsanelerini canlı izlemeyi çok istiyorsanız, o altın biletleri güvenceye almak için en iyi seçenek onlar olabilir.

Oasis 2027 turnesi biletleri ne kadar?

Yakın dönem Oasis turne tarihlerindeki standart yüz değerli fiyatlara göre, Ticketmaster’daki Live ’27 Tour biletlerinin £75-£200+ (ücretler dahil) aralığında olması bekleniyor ve şu yapıyı izlemesi öngörülüyor:

Temel oturmalı biletler : Yaklaşık £75’ten başlıyor.

Ayakta genel giriş : Yaklaşık £135 ile £150 arası.

Premium ve VIP paketleri : Ağırlama seçenekleri için £200 veya daha üzeri seviyelere çıkıyor.

Son turne satışında aşırı talep, Ticketmaster’da 'in-demand' dinamik fiyatlandırmayı tetikledi ve standart biletlerin £350’ye kadar çıkmasına neden oldu.

Ancak bu yaklaşan turnede yeni kurallar geçerli olacak. Ticketmaster, kademeli ya da yükselen fiyatlandırma sisteminin kullanılıp kullanılmayacağını taraftarlara 24 saat önceden bildirecek. Ayrıca çevrim içi kuyrukta beklerken fiyatlarla ve daha ucuz biletlerin ne zaman tükendiğiyle ilgili gerçek zamanlı güncellemeler de verecek.

Ek bilgi için resmî Oasis sitesini ve Ticketmaster’ı, mevcut durum için de StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.

Oasis hakkında bilmeniz gereken her şey

Oasis, dünya genelinde 100 milyondan fazla plak satarak 1990’lardaki "Britpop" müzik akımını tanımlayan, tüm zamanların en büyük ve en etkili Britanyalı rock gruplarından biridir.

1991’de Manchester’da kurulan grup, iki çekirdek üyesi olan kardeşler Liam ve Noel Gallagher arasındaki kaotik, ömür boyu süren kardeş rekabeti kadar unutulmaz marşlarıyla da ünlüdür.

Oasis döneminin önemli anları

1991–1996 : Grup Manchester’da kuruldu. Britanya tarihinin en hızlı satan ve en ikonik iki albümünden bazılarını yayımladı ve Knebworth Park’ta 250.000 kişiye çaldı.

1995 : Rakip grup Blur ile efsanevi bir liste savaşı. İki grup da single’larını tam olarak aynı gün yayımladı.

2009 : Grup, Paris’te Liam ile Noel arasında kuliste yaşanan şiddetli yumruklu kavganın ardından aniden dağıldı.

2024-Günümüz : Kardeşler barıştı, 2025 için sahnelere büyük bir dönüşü ve 2027 için genişletilmiş stadyum turnelerini duyurdu.

En büyük hitler

Wonderwall - Oasis’in en ünlü şarkısı. Milyarlarca kez dinlenen ve 90’ların müziğini tanımlayan küresel bir pop-rock marşıdır.

Don't Look Back in Anger - Noel Gallagher tarafından seslendirilen bu parça, kalabalıkların hep bir ağızdan söylediği dev bir marşa ve birlik ile dayanıklılığın simgesine dönüştü.

Champagne Supernova - İkinci albümleri '(What's the Story) Morning Glory?'nin epik kapanış parçası olan 7 dakikalık bir psychedelic rock şarkısı.

Live Forever - İlk albüm 'Definitely Maybe'den çıkış yaptıkları şarkı. Noel’in o dönemde Amerika’dan gelen hüzünlü, karanlık 'grunge' müziğe karşı yazdığı, umut dolu ve enerjik bir marştır.

Supersonic - Grubun ilk single’ı. Liam’ın eşsiz sesini ve grubun havalı, özgüvenli tavrını dünyaya tanıttı.

Başlıca müzikal rekorlar ve başarılar

Bir dönem Birleşik Krallık tarihinin en hızlı satan albümü: 'Be Here Now' 1997’de çıktığında yalnızca üç günde şaşırtıcı bir şekilde 696.000 kopya sattı. Albüm, Birleşik Krallık’ta ilk hafta satış rekorunu 18 yıl boyunca elinde tuttu.

Dev çok satanlar: '(What's the Story) Morning Glory?' albümü dünya genelinde 22 milyondan fazla sattı. Birleşik Krallık liste tarihinin en çok satan beşinci albümü olmayı sürdürüyor.

Art arda yedi birincilik: Yedi stüdyo albümünün tamamı resmî Birleşik Krallık listelerinde 1 numaraya ulaştı.

Tarihi Knebworth konserleri: Ağustos 1996’da Oasis, Knebworth Park’ta iki gecede toplam 250.000 kişiye çaldı. Biletler için 2,5 milyondan fazla kişi başvurdu; bu, o dönem tüm Britanya nüfusunun %4’ünden fazlasına denk geliyordu ve canlı bir konser için rekor kıran bir talepti.