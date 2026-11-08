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Eintracht Frankfurt, bu sezon SC Paderborn karşısında bir kez daha hayal kırıklığı yaratsa da sevinmek için küçük bir neden vardı. Niko Ilicevic ikinci kez forma giydi ve Bundesliga seviyesinde oynayabildiğini zaman zaman gösterdi. Onun için çok büyük bir kariyer öngörülüyor.

"16 yaşında profesyonellerle oynayıp Bundesliga'da tutunabiliyorsan yüzyılda bir görülen bir yetenek olmalısın," dedi Sky yorumcusu Didi Hamann cumartesi günü. Genç oyuncu, SGE teknik direktörü Adi Hütter'in kendisini uzatma dakikalarında oyuna almasıyla geçen hafta HSV karşısında alınan 3-1'lik galibiyette ilk maçına çıkmıştı. Böylece 16. yaş gününden yalnızca bir gün sonra Almanya'nın en üst liginde forma giyen en genç oyuncu oldu. Ilicevic, 2020'de tam olarak aynı yaşta BVB formasıyla ilk maçına çıkan Youssoufa Moukoko'yu yakaladı.

Frankfurt ekibinin Paderborn'da 2-2 berabere kaldığı maçta, oyuna girdiğinde koşullar Hamburger SV karşılaşmasındakinden çok farklıydı. Eski Bundesliga oyuncusu Ivo Ilicevic'in yeğeni, takımını mümkünse yeniden öne geçirmek için 64. dakikada skor 1-1 iken Ritsu Doan'ın yerine oyuna girdi. Ancak bu plan kısa sürede suya düştü.

Önce Lilian Brassier, Ilicevic'in başarısız bir top sürme girişiminin ardından penaltıya neden oldu (73.). Kısa süre sonra da Elias Baum ikinci sarı kartını gördü (75.). Böylece artık tek hedef bir puan almaktı. Uzatma dakikalarının üçüncü dakikasında Jonathan Burkardt, 1-0'lık golde olduğu gibi bir kez daha sahneye çıktı ve topuk vuruşuyla skoru 2-2'ye getirdi. İlginç olan, asistin kaleci Noah Atubolu'dan gelmesiydi.

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Niko Ilicevic hangi Bundesliga rekorunu hâlâ kırabilir?

Ilicevic böylece ilk gol katkısı için beklemeye devam ediyor. Ancak Bundesliga'da tek başına rekor sahibi olma şansı hâlâ sürüyor. Millî maç arasından sonra TSG Hoffenheim karşısında (21 Kasım) gol atarsa 16 yıl 21 günlükken lig tarihinin en genç golcüsü olacak. Bir hafta sonra VfB Stuttgart ile oynanacak maçta ise Moukoko'yu yakalayabilir.

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Penaltı öncesindeki "hatasına" rağmen Ilicevic, disiplinli performansıyla beğeni topladı. Takımı bir kişi eksikken ağırlıklı olarak savunmada görev yapmak zorunda kalan kanat oyuncusu, koşu gücüyle, iki müdahalesinin ikisinde de başarılı olmasıyla ve yüzde 70'lik pas isabet oranıyla öne çıktı.

Dolayısıyla sezon boyunca daha fazla forma şansı bulması bekleniyor. Teknik direktör Adi Hütter, maçtan önce genç yetenekten övgüyle söz etmişti: "Bu hafta sonu da kadroda olacağını düşünüyorum. Bunu hak ediyor çünkü antrenmanlarda gerçekten harika çalışıyor. Onun aramızda olmasından gurur duyuyoruz."

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Eintracht Frankfurt'un Niko Ilicevic için planı

"Yolunun nereye uzanacağını bilmiyoruz. Çok aklı başında bir genç gibi görünüyor. İyi bir çevresi, çok iyi bir teknik direktörü ve kendisini geliştirebileceği çok iyi bir kulübü var. Umarım orada bir, iki, üç yıl daha kalır. Bu ona yardımcı olur," diyen Hamann, şu öngörüde bulundu: "Ondan sonra sınır gökyüzü."

Bununla birlikte Eintracht, Ilicevic'in gelişimini dikkatle yönetmek istiyor. Hütter, "Şu anda onun etrafında büyük bir heyecan olması tamamen anlaşılır bir durum. Ama ona göz kulak olmak da bizim görevimiz," dedi. Genç oyuncunun süre bulamaması hâlinde altyapıda maç deneyimi kazanabileceğini de belirtti: "Bu süreç, diyelim ki bir ay sürerse ve bu süre boyunca tek bir maç bile oynamamış olursa, maç deneyimi kazanması için onu bir kez U21 takımında oynatmanın kesinlikle mantıklı olacağını düşünüyorum."