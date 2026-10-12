"O zaman onurlandırma törenini boykot ederdim": Eski Barcelona başkanından Lionel Messi'ye sonuçları olacağı tehdidi

Barcelona'nın eski başkanı Joan Gaspart, Lionel Messi'yi sert sözlerle eleştirerek yıldız futbolcudan Camp Nou'da yapılması planlanan veda törenini daha fazla ertelememesini istedi.

Barça taraftarları, Messi'nin 2021'de PSG'ye gidişinden bu yana ona Camp Nou'da resmen veda etmeyi dört gözle bekliyor. Bunun henüz gerçekleşmemesinin nedeni ise görünüşe göre Arjantinli futbolcunun kendisi. Ayrılışı sırasında mevcut başkan Joan Laporta ile ilişkisinin gerilmesi, bu durumda belirleyici etken olarak gösteriliyor.

Gaspart'a göre bu kabul edilemez. 82 yaşındaki eski başkan, "Solo para Cales" podcast'inde Barcelona'nın Messi'nin kariyerini belirleyici biçimde şekillendirdiğini vurguladı ve yönetim kurulunda kim olursa olsun futbolcunun taraftarlara saygı göstermesi gerektiğini söyledi.

Gaspart, "Leo harika bir futbolcu, dünyanın en iyisi. Şunu unutmamalı: Barcelona ondan daha büyüktür. Dikkatli olmalı" dedi ve ekledi: "Bunu, Barça başkanıyken 13 yaşında sözleşme imzaladığım bir oyuncuya duyduğum sevgiden söylüyorum: Dikkatli olmalı. Barça, birey olarak ondan daha büyüktür."

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Gaspart, sabrının tükenmek üzere olduğu uyarısında bulundu. "O harika bir oyuncu, dünyanın en iyisi; bunda Barça'nın da payı var. Bu yüzden bunu unutmamalı. Ona biraz daha süre tanıyorum ama Bay Messi, Barça'ya gelip taraftarlara veda etmenin önüne en küçük bir engel bile koyarsa bundan rahatsız olacağım gün gelecek" diyen Gaspart, sert bir adım atacağını da açıkladı: "Başkan kim olursa olsun, gelip Bara'ya veda etmeli. Leo Messi, Laporta'nın artık görevde olmadığı bir gün veda etmeye gelir ve Laporta başkan olduğu için gelmeyi reddederse onun için bir onurlandırma töreni düzenlemezdim. Kendini kim sanıyor? Barcelona'ya gelişini Laporta'nın orada olup olmamasına bağlıyor. Laporta bu şart yüzünden orada bulunmazsa töreni boykot ederdim."

Messi, 6 Ekim Salı günü Benin karşısında alınan 3-0'lık galibiyetin ardından Arjantin millî takımındaki kariyerini noktaladı. 39 yaşındaki oyun kurucu artık ABD'de, sözleşmesinin 2028 sonuna kadar sürdüğü Inter Miami'deki son kulüp görevlerine odaklanıyor. Barcelona ise uzun süredir ertelenen veda töreninin yapılabilmesi için efsane oyuncusunun kesin onayını beklemeyi sürdürüyor.