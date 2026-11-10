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Uli Hoeneß'in Jamal Musiala hakkındaki sözleri kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. Lothar Matthäus da bu sözleri eleştirdi.

Almanya Milli Takımı'nda en çok forma giyen oyuncu olan Matthäus, Sky için yazdığı köşede özellikle Hoeneß'in, Musiala'nın sakatlık geçmişine bakarak yıllık maaşıyla ortaya koyduğu performans arasındaki dengenin hâlâ yerinde olup olmadığını sorgulamasına değindi.

Matthäus, "Hoeneß fiyat-performans konusunu kastediyorsa diğer taraftan, özellikle Michael Olise'nin maaşını en az iki katına, hatta üç katına çıkarmak gerekir. Çünkü transferinden bu yana piyasa değeri, 50 milyon euroluk bonservis bedelinden 150 ila 200 milyon euroya yükseldi" diye yazdı.

Matthäus'a göre her sözleşmede hem kulüp hem de oyuncu, "sözleşme imzalandığında işlerin nasıl gelişeceğinin bilinmemesi" nedeniyle belli bir risk alıyor. Olise için "işler bir buçuk yıldır sürekli iyiye gidiyor", ancak madalyonun diğer yüzünü de görmek gerekiyor.

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"Musiala, şu anda forma giyemediği için fazla kazanıyorsa diğer taraftan Olise veya beklentilerin üzerinde performans gösteren diğer Bayern oyuncuları da az kazanıyor demektir" değerlendirmesinde bulunan Sky yorumcusu, Hoeneß'in sözlerine bu nedenle de eleştirel yaklaştığını belirtti.

Getty Images

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Lothar Matthäus, Uli Hoeneß'in sözleri hakkında başka neler söyledi?

Matthäus, bununla birlikte Bayern Münih'in patronunun sözlerini genel olarak anlayabildiğini ifade etti. Pazar akşamı Sky90 programında Matthäus, Hoeneß'in bu sözlerle Musiala'ya saldırmayı kesinlikle değil, onu daha da motive etmeyi amaçladığı görüşünü dile getirmişti.

Matthäus programda, "Biraz laf sokuyor. Mesele sadece onu pamuklara sarmak değil, zaman zaman zorluklarla mücadele etmek de gerekiyor. Bence Uli bu sözleriyle böyle bir zorluk yaratmak istedi. Böyle bir şey söylemesini de doğru buluyorum. Çünkü şimdi durumu olduğundan iyi gösterip onun dönmesini bekleyemeyiz. Artık kendini göstermesi gerekiyor. Şimdi bunun üstesinden gelmeli" dedi.

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Musiala, 2025 yazındaki Kulüpler Dünya Kupası'nda yaşadığı ağır sakatlığın ardından defalarca aksilik yaşadı ve eylül sonundan bu yana kas lifi yırtığıyla uğraşıyor. Ayrıca mevcut sezonun hazırlıkları sırasında iki kez yere yığılmasının ardından, Alman millî futbolcunun, geçici olarak kısa süreli ortaya çıkan ancak tedavi edilebilen absanslara yol açan nörolojik bir işlev bozukluğu yaşadığı öğrenildi. Absanslar, epileptik nöbetlerin bir türü.

Musiala'nın sahalara yeniden dönüşünün, yaklaşan millî maç arasının ardından ay sonunda, Bayern'in 21 Kasım'da 1. FC Köln ile karşılaşacağı maçta gerçekleşmesi bekleniyor. Hoeneß'e göre, kısa süre önce beyin zarı tahrişi nedeniyle birkaç gün hastanede kalan teknik direktör Vincent Kompany de o maçta yeniden saha kenarında olabilir.

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Musiala bu sezon yalnızca dört maçta forma giydi. Union Berlin karşısında alınan 7-0'lık farklı galibiyette bir gol ve bir asist kaydetti; bunun dışında gol katkısı yapamadı.