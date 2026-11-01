"RB Leipzig ile hedeflere ulaşmam gerektiğini biliyorum. Bu yüzden buradayım. Sezon sonunda bu hedeflere ulaşamazsak kendim ayrılırım. Durum bu. Beni tanıyanlar bunu çok iyi bilir" diye Bild'e konuştu Demichelis.

45 yaşındaki teknik adam, yaz aylarında Leipzig'deki teknik direktörlük görevini Ole Werner'den devralmıştı. Werner, Saksonya ekibini yeniden Şampiyonlar Ligi'ne taşımasına rağmen yalnızca bir sezonun ardından görevden alınmıştı. Ancak Demichelis'in görev süresi hiç de planlandığı gibi başlamadı. RB, kısa süre içinde Werder Bremen'e 3-1, Como 1907'ye 4-1 ve Bayer Leverkusen'e 2-0 mağlup oldu.

Ardından söylentiler arttı. Birçok haberde Leipzig'in olası halefleri değerlendirmeye başladığı öne sürüldü. Özellikle Almanya Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın RB'ye dönebileceği sık sık gündeme geldi. Ancak Red Bull'da Küresel Futbol Direktörlüğü görevini Jürgen Klopp'tan devralan Roger Schmidt'in, kulüp içinde Demichelis'in görevde kalmasını savunduğu ve kendisine kamuoyu önünde destek verilmesi için de girişimde bulunduğu belirtildi. Bu destek, Como maçının ardından geldi.

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Sportif genel müdür Marcel Schäfer o dönemde, "Son günlerde kulübümüzle ilgili medyada ve sosyal ağlarda nelerin konuşulduğunun elbette farkındayız. Hedeflerimiz yüksek ve kendimize karşı eleştirel yaklaşıyoruz. Aynı zamanda sakin ve odaklanmış durumdayız; kulüp olarak birlik içindeyiz. Bu, tüm çalışanlarımız, takımımız ve teknik ekibimizin tamamı için geçerli. Herkes desteğimize ve güvenimize sahip" demişti.

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Demichelis'in etrafındaki ortam artık yeniden sakinleşti. RB, bu süreçte Bayern Münih'e 6-1 ve Real Madrid'e 4-1 gibi ağır skorlarla mağlup olsa da Saksonya ekibi son üç resmi maçını kazandı. Leipzig ayrıca Almanya Kupası'nda son 16 turuna yükseldi. Demichelis'in takımı cumartesi günü Schalke 04'ü 2-0 yendi.

Demichelis galibiyeti, "Bu daha ilk deplasman galibiyetimizdi. Sezon uzun" sözleriyle değerlendirdi. RB Leipzig, Bundesliga'da yeniden dördüncü sıraya yükseldi ve Bayern Münih ile Borussia Dortmund'dan oluşan zirvedeki ikilinin üç puan gerisinde bulunuyor.