Hütter, Eintracht Frankfurt'un 1. FC Köln'ü 1-0 yendiği maçta Uzun'u 90 dakika boyunca yedek kulübesinde bekletmişti. Yetenekli hücum oyuncusu, bu maçtan önce sürekli ilk 11'de yer almıştı. Cuma günü kadro tercihiyle verdiği sözsüz mesajın ardından Hütter, bir hafta sonra Uzun'u oldukça açık bir şekilde eleştirdi. Ancak amacının yalnızca ona yardım etmek olduğunu vurguladı.

"Onunla bunu daha önce birkaç kez konuştum. Ben sadece ona destek olmak için buradayım ama aynı zamanda futbolun iki yönü olduğunu ve bir takım sporu olduğunu görmesini sağlamak istiyorum. Can, futbolun yeteneklerini ortaya koyabileceği bir takım sporu olduğunu ne kadar çabuk anlarsa o kadar büyük bir kariyer yapacak. Aksi takdirde kendi önüne engel koyabilir" diyen Hütter, bu sözleri SGE'nin cumartesi akşamı BVB deplasmanında oynayacağı zorlu maç öncesindeki basın toplantısında sarf etti.

Eintracht teknik direktörü, Uzun'un hafta içindeki antrenmanlarda sergilediği tutumdan da memnun görünmüyor. Avusturyalı çalıştırıcı, bireysel yetenek bakımından belki de en iyi oyuncusu olan Uzun'u şu sözlerle uyardı: "Çok iyi bir futbolcu, bunu tartışmamıza bile gerek yok. Ama istikrar bekliyorum. Sahip olduğu yetenekleri hem hafta içinde hem de maçlarda göstermesini bekliyorum."

Hütter, Türk millî futbolcunun Köln karşısında yedek kalmasının ise büyütülmemesi gerektiğini söyledi: "Sadece bir kez oynamadı. Hemen bir mesele hâline getiriliyor. Bunu hiç anlayamıyorum. Bu, diğer oyunculara karşı da adil değil."

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Ardından Uzun'a ve Köln maçında yedek kalan diğer oyunculara net bir mesaj verdi: "Herkes yeniden ilk 11'e girmek için çaba gösterebilir. Sonuçta belirleyici olan her zaman performanstır. Forma rekabetinin kızışmasını da istiyorum."

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Adi Hütter, Robin Koch hakkında ne söyledi?

Hütter'in kriz dönemlerinde lider olarak görülen oyunculara karşı yumuşak davranmadığını son olarak kaptan Robin Koch da gördü. RB Leipzig karşısında alınan 6-0'lık ağır yenilgide Koch, Hütter'in ifadesiyle devre arasında oyundan alınarak "kurtarılmıştı": "Lider bir oyuncudan ve kaptandan farklı şeyler beklerim. 16 gol yiyorsan ve savunmanın lideriysen, bir noktada ben de bir mesaj veririm. Gördüklerim hiç hoşuma gitmedi. Robin'den daha fazlasını bekliyorum."

Koch, bir hafta sonra Köln karşısında kendini kanıtlamak için bir fırsat daha buldu ve iyi bir maç çıkardı. Eintracht, bu sezon ilk kez bir maçı gol yemeden tamamladı. Hütter de bu performansı hemen takdir etti. Sky'a konuşan Hütter, "Böyle bir haftanın ardından bu performansı sergilediği için Robin Koch'u gönülden kutluyorum" dedi ve ekledi: "Hava toplarında üstünlük kurdu ve bütün kafa toplarını kazandı. Takımı yönetme biçimiyle de bugün benden özel bir övgüyü hak etti."

Hütter, şimdi Can Uzun'dan da BVB karşısında benzer bir performansla karşılık vermesini bekliyor olmalı.