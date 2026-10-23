Hütter, Eintracht Frankfurt'un 1. FC Köln'ü 1-0 yendiği maçta Uzun'u 90 dakika boyunca yedek kulübesinde bekletmişti. Yetenekli hücum oyuncusu, daha önceki maçların tamamına ilk 11'de başlamıştı. Geçen cuma günü sözsüz bir mesaj veren Hütter, bir hafta sonra Uzun'u oldukça açık sözlerle eleştirdi. Ancak bunu yalnızca ona yardımcı olmak için yaptığını vurguladı.

"Onunla bu konuda daha önce de konuştum. Ben burada ona destek olmak, ama aynı zamanda futbolda iki yön olduğunu ve bunun bir takım sporu olduğunu görmesini sağlamak için varım. Can, futbolun yeteneklerini ortaya koyabileceği bir takım sporu olduğunu ne kadar çabuk anlarsa o kadar büyük bir kariyere sahip olur. Aksi takdirde kendi önünü kesebilir" diyen Hütter, bu açıklamaları SGE'nin cumartesi akşamı BVB deplasmanında oynayacağı zorlu maç öncesindeki basın toplantısında yaptı.

Eintracht teknik direktörü, Uzun'un hafta içi antrenmanlarındaki tutumundan da rahatsız görünüyor. Avusturyalı çalıştırıcı, bireysel olarak belki de en iyi oyuncusunu şu sözlerle uyardı: "O çok iyi bir futbolcu, bunu tartışmamıza bile gerek yok. Ama istikrar bekliyorum; sahip olduğu yetenekleri hafta içinde ve maçlarda da göstermesini bekliyorum."

Hütter, Türk millî oyuncunun Köln karşısında yedek kalmasının ise büyütülmesini istemedi. "Sadece bir kez oynamadı. Hemen konu hâline getiriliyor. Bunu hiç anlayamıyorum. Bu, diğer oyunculara karşı da adil değil."

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Hütter, Uzun'a ve Köln maçındaki diğer yedek oyunculara da net bir mesaj gönderdi: "Herkes yeniden ilk 11'e girmek için çaba gösterebilir. Sonuçta belirleyici olan her zaman performanstır. Rekabetin kızışmasını da istiyorum."

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Adi Hütter, Robin Koch hakkında ne söyledi?

Hütter'in kriz dönemlerinde lider oyuncu olarak görülen isimlere karşı sert davranmaktan çekinmediğini kaptan Robin Koch da kısa süre önce gördü. RB Leipzig karşısında alınan 6-0'lık ağır yenilgide Koch, Hütter'in ifadesiyle devre arasında oyundan alınarak "kurtarıldı": "Lider bir oyuncudan ve kaptandan farklı şeyler beklerim. 16 gol yediğinde ve savunmanın lideri olduğunda, ben de bir noktada mesaj veririm. Gördüklerim hiç hoşuma gitmedi. Robin'den daha fazlasını bekliyorum."

Koch, bir hafta sonra Köln karşısında kendini kanıtlamak için yeni bir şans buldu ve iyi bir maç çıkardı. Eintracht, bu sezon ilk kez bir maçı gol yemeden tamamladı. Hütter de bu performansı hemen takdir etti. Sky'a konuşan Hütter, "Böyle bir haftanın ardından bu performansı sergilediği için Robin Koch'u yürekten kutluyorum" dedi: "Hava toplarında üstünlük kurdu ve her kafa topunu kazandı. Takıma liderlik etme biçimi için de bugün benden ayrıca övgüyü hak ediyor."

Hütter, şimdi Can Uzun'dan da BVB karşısında sahada benzer bir karşılık bekliyor olmalı.