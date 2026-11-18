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Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Jan-Christian Dreesen, Jamal Musiala tartışmasında Uli Hoeneß'e destek verdi. Ancak açıklamaları soru işaretleri de yarattı.

Hoeneß, kısa süre önce Bayerischer Rundfunk'ta Musiala'nın nörolojik işlev bozuklukları nedeniyle oyuncuya ilişkin şüphelerini dile getirmişti . "Onun kolayca iyileşmeyen ama ilaçlarla bir ölçüde kontrol altında tutulabilen bir hastalığı var. Fakat bir zamanlar sahip olduğu performans düzeyine bir daha ulaşıp ulaşamayacağı..." Hoeneß, cümlesini tamamlamadan şöyle devam etti: "Şimdi ise para almaya devam ediyor. Bir düşünün, Bayern Münih onun sözleşmesini sorgulayıp 'Şu anda yapabildikleri artık sözleşmede yazanlarla aynı değil' dese."

Hoeneß, bu hassas konuda öne çıkması nedeniyle kamuoyunda zaman zaman eleştirilmişti. Ancak Dreesen, çarşamba günü Abendzeitung tarafından düzenlenen bir etkinlikte Bayern Münih'in hamisinin "konuya hassasiyetle yaklaştığını" vurguladı: "Bence Uli Hoeneß'i her şeyden önce harekete geçiren şey, kulübe duyduğu kaygı ve oyuncuya karşı hissettiği sorumluluktu."

Dreesen sözlerini şöyle sürdürdü: "Hepimizin kulübe karşı da sorumluluğu var. Jamal'ın geri dönmesini umuyoruz. Elbette zamana ihtiyacı olacak. Durumu değerlendireceğiz ve ailesiyle, menajerleriyle bir araya geleceğiz. Ya seviniriz ve eski Jamal geri döner ya da o yolda eskisinden farklı biri hâline gelirse birbirimizle konuşmamız gerekir." Dreesen, böyle bir durumda neyi konuşmak istediğini açıklamadı. Böyle bir görüşmeyi ne zaman gerekli göreceği sorusunu da yanıtsız bıraktı.

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Jamal Musiala'nın Köln karşısında sahalara dönmesi bekleniyor

Musiala, 2025'in başında kendisine sezon başına 30 milyon avroya kadar kazandırabilecek, 2030'a kadar geçerli yüksek ücretli bir sözleşme imzalamıştı. Birkaç ay sonra Kulüpler Dünya Kupası'nda kaval kemiğinin yanındaki fibula kemiğini kırdı ve aylarca sahalardan uzak kaldı. Bu yılın başında sahalara dönmesinden bu yana eski formuna kavuşamayan Musiala, çeşitli sakatlıklarla da boğuştu.

Gelecek maçlar FCB Bundesliga 14:30 KOE

23 yaşındaki hücum oyuncusu, eylül ayında Almanya Millî Takımı'nın Hollanda ile oynayacağı maç öncesinde ısınırken yaşadığı kas lifi yırtığı nedeniyle son olarak yaklaşık yedi hafta forma giyemedi. Dreesen, oyuncunun 1. FC Köln karşısında sahalara dönmesini bekliyor: "Bildiğim kadarıyla cuma günü oynayacak."

Luis Diaz, Ismael Saibari ve Serge Gnabry olmak üzere üç hücum oyuncusunun yanı sıra birden fazla mevkide oynayabilen Alphonso Davies'in de şu anda forma giyemediği düşünülürse Musiala'nın dönüşüne acilen ihtiyaç var. Musiala'nın yanı sıra Vincent Kompany de geri dönecek. Dreesen bunu doğruladı . 40 yaşındaki Belçikalı, geçirdiği kollapsın etkileri ve ardından teşhis edilen beyin zarı tahrişi nedeniyle son dönemde görev yapamamıştı.