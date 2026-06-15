Johan Derksen, milli takım teknik direktörü Ronald Koeman’ın oyuncu değişikliği politikasını eleştirdi. Hollanda milli takımının teknik direktörü, Japonya ile oynanan maçın berabere sonuçlanmasının ardından yoğun eleştirilere maruz kaldı. Derksen de “Groeten uit Grolloo” adlı podcast’te, kendisinin farklı bir seçim yapacağını belirtti.

Derksen'e kalsa, Pazar akşamı Weghorst, 70. dakikada Donyell Malen'in yerine oyuna giren Memphis Depay'ın yerine tercih edilmeliydi.

Derksen'e göre Oranje rakibin savunmasını neredeyse hiç aşamadı ve Ajax'ın forvetinin bir şeyler yapabileceğini düşünüyor. "Bir noktada Japonya'ya karşı çok zor bir maç oynuyorsunuz. Onlar yerden geçemedi. O zaman uyku getirici bir maç oluyor," diye başlıyor Derksen.

"Ve sonra bir şeyler zorlamak için Wout Weghorst'u kadroya almışsınız, ama tam da gerektiği anda onu oyuna sokmuyorsunuz," diye devam ediyor Derksen, Memphis'in birkaç aydır oynamadığını ve bacaklarında hiç hız kalmadığını belirtiyor.

"Weghorst'u tek bir amaç için kadroya alırsınız: eğer rakibi geçemiyorsanız, bir şeyler zorlayabilir ve kale önüne toplar atabilirsiniz. Onlar da kaba kuvvetle kafayla gol atmak zorundadır. Bu maç bunun için idealdi. Memphis'in oyuna girmesi hiç mantıklı değildi."

Derksen, Koeman'ın bu konuda başarısız olduğunu düşünüyor. "Bu, Koeman'ın yanlış bir değerlendirmesi oldu. Koeman'ın buradaki rolü, beraberliğe neden oldu," diye sonlandırıyor.

Weghorst maçın sonuna kadar yedek kulübesinde kaldı. Diğer forvet Brian Brobbey ise maçın bitimine kısa bir süre kala oyuna girdi.