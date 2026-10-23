Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, eski teknik direktörü Everton'ın başındaki David Moyes'u överek onu Premier Lig'in kralı olarak nitelendirdi. İspanyol teknik adam, Moyes'un kendisini 2005'te İngiliz futboluna getirmesinin kariyerini nasıl şekillendirdiğini anlattı.

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Arteta eski kulübüyle duygusal buluşmaya hazırlanıyor

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, takımı Emirates Stadyumu'nda Everton'ı ağırladığında kendisi için son derece özel bir maça çıkacak. Teknik direktörlüğe başlayıp sonunda Kuzey Londra'da göreve gelmeden önce Arteta, Goodison Park'ta unutulmaz altı yıl geçirdi; Merseyside kulübü için 209 maça çıkıp 35 gol attı.

Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih karşısında geriden gelerek aldığı 2-2'lik beraberliğin ardından, tüm kulvarlarda beş maçlık yenilmezlik serisiyle bu karşılaşmaya çıkıyor.

Everton ise ülke içindeki müsabakalarda aldığı bir dizi kötü sonucun ardından, deneyimli teknik direktörü David Moyes yönetiminde çıkış yolu arayarak Kuzey Londra'ya geliyor.

Arteta, uzun soluklu kariyeriyle kendisine ilham veren Moyes'u övdü

Maç öncesinde basın mensuplarına konuşan Arteta, kendisini Şubat 2005'te Real Sociedad'dan Everton'a transfer eden Moyes'a duyduğu büyük minnettarlığı dile getirdi. Arteta, “%100; kral mı, yoksa başka bir şey mi bilmiyorum ama hepimizin örnek aldığı biri olduğuna kesinlikle inanıyorum” dedi.

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“Yalnızca uzun yıllardır bu işin içinde olması nedeniyle değil, futbol ve Premier League için temsil ettiği değerler ve kariyer yolculuğu nedeniyle de.”

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İspanyol teknik direktör, “Özellikle benim için, çünkü teknik direktör kimliğinin arkasındaki insanı tanıyorum, en önemli şey de bu... Üstelik mükemmel bir teknik direktör” diye ekledi.

İspanyol teknik direktör Goodison Park'taki büyülü geceleri hatırladı

Arteta, Moyes yönetimindeki futbolculuk günlerini sevgiyle anarken Everton taraftarlarıyla kurduğu özel bağa dikkat çekti. Kraliyet mavisi formayla geçirdiği Avrupa gecelerini hatırlayan Arteta, “O geceyi hatırlıyorum. Goodison'da o gecelerde yarattığımız atmosferi” dedi.

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“O taraftarlar bana karşı inanılmazdı, kendimi her zaman ailenin bir parçası hissettim, beni çok sıcak karşıladılar.”

“Bunca yıllık Avrupa futbolunun ardından geldiği için taraftarların da o geceleri beklediğini düşünüyorum” diye konuştu.

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Arsenal, Everton karşısında taktik mücadeleye hazırlanıyor

Everton'ın ülke içindeki müsabakalarda son dönemde yaşadığı zorluklara rağmen Arteta, Moyes'un iyi organize olan takımına karşı oyuncularını rehavete kapılmamaları konusunda uyardı.

Arteta, “Çok sayıda [tehdit] var, çünkü David'i ve takımını nasıl hazırladığını çok iyi biliyorum. Hem takım olarak hem de bireysel olarak sahip oldukları kaliteyi de biliyorum” dedi.

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Arsenal, Emirates Stadyumu'nda başlayacak maçta Everton karşısındaki üstünlüğünü sürdürmeyi hedefliyor.