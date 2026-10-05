Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença, Cristiano Ronaldo, teknik direktör ve Jorge Jesus etrafında dönen tartışmaya ilişkin sessizliğini sonunda bozdu.

Bu uluslararası aradaki dördüncü ve son maç olan Portekiz-Norveç karşılaşmasının (2-1) dün bitiş düdüğünün ardından Pedro, Cristiano konusundaki tutumunu açıkladı; ancak önce yeni galibiyet hakkında konuştu.

"A Bola" gazetesine göre, Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı bu yeni dönemden tam anlamıyla memnun olduğunu dile getirdi.

Şöyle konuştu: "Bu yeni dönemden son derece memnunum; yeni bir teknik direktör, yeni metodolojiler ve sonuçlar kendi adına konuşuyor. 25 üst düzey oyuncu ve yeni bir teknik ekiple yoğun çalışmalarla geçen 14 gün oldu. Çeyrek finale yükselen ilk takım biziz."

Sözlerine şöyle devam etti: "Bugün hissettiğimiz şey, Portekiz halkının milli takımımıza olan güvenini yeniden kazanmış olmasıdır. Bu, bu yeni teknik ekibin bir ürünüdür. Portekiz futbolu kazanmak için gereken tüm donanıma sahip; olağanüstü nesillerimiz var. Bu, bize vaat edilen şeydi (güvenin yeniden kazanılması) ve bu, birbirini önceden tanıyan, hepsi yüksek yeteneklere sahip 25 oyuncuyla yalnızca 14 günlük çalışmayla gerçekleşti. Çok güçlü takımlara karşı 4 maçta 4 galibiyet."

Cristiano Ronaldo'ya ilişkin tutum

Portekiz Federasyonu Başkanı sözlerine şöyle devam etti: "O açıklamaları (olanlarla ilgili) yapmayacağım; bunlar teknik direktörlerle oyuncular arasında tamamen doğal konuşmalardır. Bu teknik bir alandır ve federasyon başkanı bu tür konulara müdahale etmez."

Şunları ekledi: "Tüm zamanların en iyi oyuncusundan, Portekiz futboluna yirmi yıldan fazlasını adamış bir oyuncudan söz ediyoruz. Cristiano Ronaldo bugün Portekiz kimliğinin en büyük sembolünü temsil ediyor ve ona saygı göstermemiz gerekiyor."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "O, sportif liyakati sayesinde milli takımda bulunuyor ve bu tartışılmaz bir konu. Teknik yeterliliğe sahip olduğu sürece daima bu çalışma grubunun bir parçası olacak. Cristiano bunu biliyor ve bu duyguyu kavrıyor."

Devamında şunları söyledi: "Konuya özel olarak gelince, karşı karşıya olduğumuz şeyin, içeride çözülmesi gereken bir yanlış anlaşılma olduğunu söylemek isterim."

Şöyle işaret etti: "Bugün oyuncular, mevcut kaptanımızla aralarındaki o yakın ilişkiyi gösterdiler. Ronaldo milli takımımızın ayrılmaz bir parçasıdır, bizim bayrağımızdır ve bu dört maçın ilkinde takımın kaptanıydı. Teknik direktör Jesus da son zamanlarda, iyi bir fiziksel durumda olması halinde Cristiano'ya güvendiğini açıkladı. Bu, tüm oyuncular için geçerli."

Pedro sözlerine şöyle devam etti: "Ronaldo bir Portekiz sembolü, kelimenin tam anlamıyla olağanüstü bir oyuncu. Futbol kariyerini Dünya Kupası'nda bitirebilirdi, ancak milli takıma olan büyük sevgisi nedeniyle bunu istemedi. Ronaldo'yu Portekiz halkına ve milli takımımıza bağlayan bu ilişkinin tanığıyım."

Şunları açıkladı: "Bu dört maçı sakin bir şekilde bitirmek önemliydi, çünkü bizi yönlendiren şey sportif taraftı. Hepimizin oturup yanlış anlaşılmayı çözmek için yeterli zamanımız ve iç huzurumuz olacak. Tekrar ediyorum: Cristiano Ronaldo mirasımızın bir parçasıdır ve teknik direktör istediği sürece daima burada kalacaktır."

Portekiz Federasyonu Başkanı sözlerine şöyle ekledi: "Elbette, burası kuralsız bir ev değil. Bu dinamikler bir çalışma ekibi içinde yaşanır. Federasyon, sakin bir şekilde, durumları içeride çözüyor. Tekrar ediyorum: iyi ki Ronaldo ile Jesus arasında çok güçlü bir ilişki var ve ben buna tanığım, çünkü o olmasaydı... Açık konuşalım, belki Ronaldo milli takımdaki futbol kariyerini çoktan bitirmiş olabilirdi. Bunu bu ilişki ve saygı nedeniyle yapmıyor."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Önümüzdeki günlerde yaşanacak her şey, sakinlik, diyalog ve tartışma anları olacak; istediğimiz şey ise kasım ayında hepimizin milli takımımıza geri dönmesidir."