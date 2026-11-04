Liverpool'un eski kaptanı Steven Gerrard, Barcelona'nın kanat oyuncusu Lamine Yamal'ın önümüzdeki on yılda Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun efsanevi seviyesine ulaşabileceğini öngördü. Sezona üretken bir başlangıç yapan 19 yaşındaki İspanya millî takım oyuncusu, Katalan devinin formasıyla tüm kulvarlarda 13 gol ve 11 asist kaydetti.

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Genç kanat oyuncusuna büyük övgü

Gerrard, genç yeteneğin Barcelona'nın Camp Nou'da Aston Villa'yı 3-0 yendiği Şampiyonlar Ligi maçında açılış golünü atmasını izlemeden önce onu övgüye boğdu. 2026 Ballon d'Or ödülünü kazanan Harry Kane ve ikinci sıradaki Kylian Mbappe'nin ardından üçüncü olan Yamal, maç öncesinde tünelde eski İngiltere orta saha oyuncusunu sıcak bir şekilde kucakladı.

Gerrard'dan ürkütücü hücum istatistiklerine övgü

Genç oyuncunun hızlı yükselişini maç öncesinde TNT Sports'ta değerlendiren Gerrard, şunları söyledi: "Bir süper yıldızdan söz ediyoruz. O sıra dışı bir oyuncu. Şu anda ulaştığı gol ve asist rakamları inanılmaz, doğrusu ürkütücü. Bu akşam onu yakından izlemek için stadyumda olmak bile eminim büyük bir keyif olacak."

"İngiltere'de 16, 17, 18 yaşında olup yalnızca birkaç maç oynamış süper yıldızlardan söz ediyoruz. O da aynı yaşlarda ve rakamları inanılmaz. Şimdiden Ballon d'Or adayları arasında adı geçiyor. Hâlâ bir genç olması gerçekten ürkütücü."

"Messi ve Ronaldo gibi oyuncular zaman zaman ortaya çıkıyor. Bunu söylemek için erken davranmadığımı biliyorum: On yıl sonra onun adı da onlar gibi anılacak."

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İngiliz hücum oyuncusu İspanya'da başarılı

Gerrard, Yamal'ı selamlamadan önce tünelde Barcelona'nın diğer kanat oyuncusu Anthony Gordon ile de sohbet etti. İngiliz hücum oyuncusu, Newcastle United'dan transferinin ardından La Liga'da iki gol ve beş asistlik katkı verdi.

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Gerrard sözlerini şöyle sürdürdü: "Anthony öğrenmeye açık biri, gelişmek ve kendini ileriye taşımak istiyor. Dünya çapında bir oyuncu olmak istiyor. Bu potansiyeli var; bunu hem kulübünde hem de millî takımda gördük. İngiltere'de harikaydı. Eddie Howe yönetimindeki Newcastle'ın ona çok şey kattığını düşünüyorum. Şimdi kendini geliştirip bir üst seviyeye çıkması gerekiyor."

"Barcelona'daki teknik ekibin ve Thomas Tuchel'in de onu bir üst seviyeye taşıdığını düşünüyorum. Bulunmak için ne harika bir yer. Kariyerinin en iyi yıllarında, harika bir yaşta Barcelona'da oynuyor, İngiltere forması giyiyor ve ikisine de katkı sağlıyor. Hayallerini yaşıyor."

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Diğer yorumcu Joe Cole ise şunları ekledi: "Parlıyor gibi görünüyor. Everton'da oynadığı günlerden beri Anthony Gordon'ı izlemeyi seviyorum. Oyun tarzında güçlü bir karakter var. Kendine güvenen bir genç; mücadeleci, savaşçı."

"Hayatının en güzel dönemini geçiriyor gibi görünüyor. Sahip olduklarının kıymetini bilmek yalnızca futbolda değil, hayatta da önemli bir beceri. Barcelona'da oynayarak her futbolcunun hayalini yaşıyor. Birlikte oynadığı futbolculara bakın."

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"Yaptıkları hem kendisi hem ailesi hem de şehri için gurur verici. Harika bir şey. Onu izlemeyi seviyorum."

Bol gol atan Barcelona hız kesmiyor

En golcü oyuncuları Raphinha ve Yamal'ın Gordon ile birlikte öncülük ettiği Barcelona hücum hattı, bu sezon boyunca üretken bir performans sergiledi. Barcelona, yalnızca 11 La Liga maçında 46 gol atarken dört Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında 14 kez fileleri buldu. Yaklaşan kasım ayındaki millî maç arasına kadar ligde ve Avrupa'da kupa mücadelesini sürdürürken bu bitiriciliği koruması büyük önem taşıyacak.