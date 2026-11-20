Crystal Palace'ın önemli isimlerinden Ismaila Sarr, yazın Selhurst Park'tan Anfield'a transfer olmasına ramak kala yaşanan süreci anlattı. Senegalli millî oyuncu, Crystal Palace için kilit önemini koruyor ve şimdi yeni göreve gelen teknik direktör Thomas Frank yönetiminde yeniden en iyi formuna ulaşmaya odaklanıyor.

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Anfield'dan gelen ilginin ardından yoluna devam ediyor

Yaz transfer döneminin sonlarına doğru Liverpool'un gösterdiği ilgiyi değerlendiren Sarr, böylesine köklü bir kulübe katılma ihtimalinin kendisi için önemli olduğunu kabul etti. Crystal Palace, geçen sezon tüm kulvarlarda çıktığı 45 maçta 21 gol atarak olağanüstü bir performans sergileyen ve takımının Konferans Ligi kupasını kazanmasında pay sahibi olan Senegalli millî oyuncu için Liverpool'dan gelen teklifi sonuçta geri çevirdi.

Liverpool ise Manchester City'nin ilgisine rağmen Cody Gakpo'yu takımda tutmaya karar verdi. BBC Sport'a verdiği özel röportajda, Afrika'da Yılın Futbolcusu ödülüne aday gösterilen 28 yaşındaki Sarr, o dönemde neler düşündüğünü anlattı: "Liverpool, dünya futbolunun en büyük kulüplerinden biri. Böyle bir kulüp sizinle ilgilendiğinde bunu elbette ciddiye alırsınız."

Sarr, "Hiçbir futbolcunun böyle bir fırsata kayıtsız kalacağını sanmıyorum. İlgi çekici bir ihtimaldi ve doğal olarak kariyerim açısından ne anlama gelebileceğini düşündüm" dedi. Ancak kanat oyuncusu, Crystal Palace'a bağlılığının tam olduğunu vurguladı: "Bugün o sayfayı kapattım. Sürekli geriye bakarsanız ilerleyemeyeceğinize hep inandım. Ben bir Crystal Palace oyuncusuyum. Birlikte başardıklarımızla gurur duyuyorum ve sahalara dönüp takıma yardım etmeye odaklanıyorum."

Thomas Frank yönetiminde yeni dönem

Sarr'ın sakatlıktan dönüşü, Selhurst Park'taki teknik direktör değişimine denk geliyor. Sezona zor bir başlangıç yapan Crystal Palace, ilk 10 maçından yalnızca yedi puan çıkararak Premier League tablosunun son sırasında yer alıyor. Pierre Sage yönetimindeki hayal kırıklığı yaratan dönemin ardından kulüp, daha önce Brentford ve Tottenham'ı çalıştıran Frank'ı göreve getirmekte hızlı davrandı. Sage'in kısa görev süresi boyunca yalnızca iki kez sonradan oyuna girebilen Sarr, teknik direktör değişikliğini, önceki Avrupa başarısındaki seviyesine yeniden ulaşmakta zorlanan takım için önemli bir dönüm noktası olarak görüyor.

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Sarr, Frank'ın taktik yaklaşımının Premier League'de yükselmek için gereken ivmeyi sağlayacağı konusunda iyimser. Takımın mevcut formunu değerlendiren Sarr, "Elbette kulüpteki herkes için zor bir dönem. Geçen sezon başardıklarımızdan sonra kimse bu durumda olmayı beklemiyordu. Ama bu kadronun kalitesini biliyorum. Çok iyi oyuncularımız, güçlü bir grubumuz ve gidişatı değiştirecek gücümüz var. Thomas Frank'ın gelişi; yeni bir başlangıç, yeni bir enerji ve farklı bir yaklaşım için fırsat" dedi.

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Sözleşme görüşmeleri ve sakatlıktan dönüş

Sarr, kasık sakatlığının ardından sahalara dönmek için çalışırken kulüpteki uzun vadeli geleceği de görüşülüyor. 2029'a kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen Crystal Palace yöneticilerinin, ligdeki seçkin hücum oyuncularından biri olarak konumunu yansıtacak şekilde Senegalli yıldıza daha iyi şartlar sunmak için görüşmeler yürüttüğü bildiriliyor. Sarr, görüşmelerin sürdüğünü doğruladı ancak ayrıntıları şimdilik kamuoyuyla paylaşmamayı tercih etti.

"Evet, kulüple görüşmeler oldu. Şimdilik bu görüşmelerin özel olarak yürütülmesini tercih ediyor ve futbola odaklanıyorum" dedi. Geçen sezon tüm kulvarlarda 21 gol atan hücum oyuncusu, taraftarların ve yönetim kurulunun kendisine gösterdiği güvenin karşılığını vermek istiyor. Sarr, "Hepimiz sorumluluk almalı, birlikte çalışmalı ve her puan için mücadele etmeliyiz. Bu zor dönemi aşabileceğimize ve bu sezon hedeflerimize ulaşabileceğimize inanıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

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Bireysel ödüller ve millî takım başarısı

Sarr'ın bireysel itibarı hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Afrika'da Yılın Futbolcusu ödülü için belirlenen 10 kişilik aday listesine girmesi de bunu gösteriyor. 7 Aralık'ta Lagos'ta düzenlenecek tören, Konferans Ligi'nde Sezonun Oyuncusu seçildiği dikkat çekici bir yılın ardından geliyor. Bu turnuvada attığı dokuz gol, Crystal Palace'ın tarihindeki ilk büyük Avrupa kupasını kazanmasında belirleyici oldu. Bu başarı, kendisine kulübünde hem Taraftarların hem de Futbolcuların Yılın Oyuncusu ödüllerini kazandırdı.

Sarr, 2026 Dünya Kupası'nda dört gol atarak Senegal için kilit rol oynadı ve millî takım düzeyinde de etkisini gösterdi. Hücum oyuncusu, ocak ayında Fas'a karşı oynanan tartışmalı Afrika Uluslar Kupası finalinde de forma giymişti. Fas'ın galibiyeti, Senegal oyuncularının hakemin izni olmadan sahayı terk etmesinin ardından mart ayında ilk aşamada iptal edilmişti. Senegal, şampiyonluğu geri almak amacıyla o tarihten bu yana Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) itirazda bulundu. Sarr ise takımının performansıyla gurur duyduğunu belirterek "sahada Afrika şampiyonu olduklarını" savundu.