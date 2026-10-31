Liverpool kaptanı Virgil van Dijk, Anfield’da yaşanan taktiksel dönüşümü anlatarak takım arkadaşlarını Andoni Iraola’nın yüksek risk içeren ancak büyük kazanımlar vadeden oyun anlayışını bütünüyle benimsemeye çağırdı. Hollandalı savunmacı, takımın önceki teknik yönetimin sabırlı oyun tarzından uzaklaşıp daha agresif ve baskıya dayalı bir kimliğe yöneldikçe özgüven kazandığına inanıyor.

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Anfield'daki yeni kimliği benimsemek

Iraola'nın gelişiyle Liverpool, rakibe durmaksızın önde baskı yapan bir sisteme dönerek önemli bir taktik değişim yaşadı. Bu agresif dönüşüm şimdiden meyvelerini veriyor. Takım, son olarak Carabao Cup'ta Chelsea'yi penaltı atışları sonucunda yenerek üst üste beşinci galibiyetini aldı.

Bu felsefeye uyum sağlamak, oyuncuları alıştıkları düzenin dışına çıkarıyor. Oyuncuların, takımı savunmada açıkta bırakabilecek kritik kararları bir an içinde vermesi gerekiyor. Örneğin Van Dijk, baskı yapmak için sık sık rakip yarı sahada ileri çıkarken sağ bek Ronald Araujo da tehditleri önlemek amacıyla düzenli olarak içe kat ediyor.

Bu cesur oyun düzeni kaosa davetiye çıkarsa da kadronun Bask teknik direktörün yöntemlerine olan inancı artıyor.

‘Tüm gücünüzle dahil olmalısınız’

Bu kadar önde konumlanan bir savunma hattıyla oynamak büyük konsantrasyon gerektiriyor. Van Dijk, “Bence her takıma karşı bu bir zorluk. Çünkü rakipler topu önde kazanmak istediğimizi bildiklerinde sizi zor alanlara çekmeye çalışıyor. Oyunu okumanız gerekiyor,” diye açıkladı.

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Eski takım arkadaşı Jordan Henderson'ın daha önce savunmacıları yerlerinden çıkararak bu sistemden nasıl yararlanmaya çalıştığını anlattı. Sözlerini şöyle sürdürdü: “Örneğin Hendo, arkasında boşluk bırakmak için içimizden birini yerinden çıkarmaya çalışarak geriye geliyordu. O zaman gidip gitmeyeceğinizi düşünmeniz gerekiyor. Bu da oyunu okumakla ilgili. Ama özellikle burada, başlangıçta tüm gücünüzle dahil olup o riski almalısınız. Topu önde kazanırsanız tribünlerin de ayağa kalktığını görürsünüz. Bu da 90 dakika boyunca size yardımcı olacak enerjiyi getirir.

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“Artık herkesin bire bir mücadeleye girmesi bir eğilim hâline geldi. O zaman ne yapacağınızı düşünmeniz gerekiyor. Doğrudan oynayıp ikinci topu mu kovalayacaksınız, yoksa rakibin arasından geçmeye mi çalışacaksınız? Göze almanız gereken risk ve elde edebileceğiniz karşılık bu.”

Nihayetinde sorumluluğun oyuncularda olduğuna inanıyor: “Uyum sağlayabilmelisiniz; bu da işimizin bir parçası. Teknik direktör elbette planı ortaya koyabilir ama oyuncular olarak bu planı uygulama ve maçı kazanma sorumluluğu bizde. Elbette teknik direktörün ve ekibinin yardımıyla, ancak sahada en büyük etkiye sahip olanlar biziz.”

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Klopp döneminin ötesine geçmek

Iraola, Arne Slot döneminde azalan yoğunluğu yeniden sağlamak için göreve getirilmiş olsa da bu yeni kimlik, Jurgen Klopp'un ikonik oyun düzeninin bire bir kopyası değil.

Van Dijk, “Bence farklı bir dönem, farklı zamanlar. Jurgen döneminde, takım hâlinde yana kayarak yoğun baskı yapıyor ve rakibi sahanın bir tarafına sıkıştırmaya çalışıyorduk. Ama futbol değişti,” dedi. “Dolayısıyla farklı. Değişmeyen şey ise attığımız deparların, koşuların ve topu mümkün olan en kısa sürede geri kazanma çabasının miktarı.”

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“Ayrıca biraz daha doğrudan oynamamız gerekiyor; bu da topu önde kazanmamıza yardımcı oluyor. Doğru dengeyi bulmalısınız. Çünkü baskıyı pasla aşabileceğimizi düşünüyorum ama doğrudan da oynayabiliriz ve bazen iç sahada bunu yapmanız gerekir.”

Sözlerini şöyle tamamladı: “Bu kaosu, ikinci topları ve mücadeleleri yaratmaya çalışmalısınız. Biz de bunu hâlâ öğreniyoruz.”

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Anfield'daki en büyük sınav

Iraola'nın gelişmekte olan sistemi, son şampiyon Arsenal'ın pazar günü Anfield'a gelmesiyle en zorlu sınavını verecek. Arsenal, Liverpool'un önde baskısının kaçınılmaz olarak geride bıraktığı boşluklardan yararlanabilecek hücum kalitesine sahip.

Beş maçlık galibiyet serisinin ivmesini arkasına alan Liverpool, agresif oyun ilkelerinden ödün vermeyecek. Risklerle dolu bu kaotik oyun planını son şampiyona karşı başarıyla uygulamak, takımın taktiksel gelişiminin güçlü bir göstergesi olacak.