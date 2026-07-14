O'Reilly: Messi ile karşılaşmak, hayatta bir kez karşılaşılabilecek bir fırsat

Manchester City ve İngiltere Milli Takımı’nın savunma oyuncusu Nico O’Reilly, Dünya Kupası yarı finalinde Lionel Messi ile karşılaşacağı için büyük heyecan duyduğunu vurguladı ve bu karşılaşmayı “hayatta bir kez karşılaşılabilecek bir fırsat” olarak nitelendirdi. Ayrıca Arjantinli yıldızı, futbol sahalarına ayak basmış en iyi oyuncu olarak değerlendirdi.

Lionel Messi, geçtiğimiz 24 Haziran'da 39. yaş gününü kutlamıştı; bu da şu anda parlayan birçok genç yeteneğin, Arjantinli efsanenin tarih yazışını izleyerek büyüdüğü anlamına geliyor.

Bunlardan biri de Manchester City ve İngiltere milli takımında forma giyen 21 yaşındaki bek Nico Auréli, Dünya Kupası yarı finalinde Messi ile karşılaşmayı büyük bir heyecanla bekliyor.

O'Reilly, maç öncesinde BBC'ye yaptığı açıklamada, "Maçın başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

Çarşamba günü Atlanta’da oynanacak maçta Messi’yi marke etmesi bekleniyor.

O'Reilly sözlerine şöyle devam etti: "Bu, hayatta bir kez karşınıza çıkacak bir fırsat. Messi kariyerinin sonuna yaklaşıyor. Şahsen benim için o, bir futbol sahasına ayak basmış en iyi oyuncu. Evet, bu mücadeleye girme konusunda çok heyecanlıyım."

O’Reilly, Manchester City’de teknik direktör Pep Guardiola’nın son dönemdeki en önemli keşiflerinden biri olarak görülüyor.

Birden fazla pozisyonda oynayabilme yeteneğine sahip olan savunma oyuncusu, bu sezon 53 maça çıktı; bu maçlarda 9 gol attı ve 5 asist yaptı, böylece Etihad Stadyumu’nun hem şimdiki hem de gelecekteki temel taşlarından biri olduğunu kanıtladı.