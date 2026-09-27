"O Pakistanlı çocuğu hatırlayın": Zidane Iqbal, Kuveyt taraftarlarının ıslıklarına yanıt verdi

Irak Millî Takımı oyuncusu Zeidan Iqbal, "Körfez 27" Arap Körfezi Kupası grup aşamasının ikinci turunda oynanan Irak-Kuveyt karşılaşmasının ardından bazı Kuveytli oyuncularla yaşadığı arbedenin detaylarını açıkladı ve olayların, maç boyunca kendisine ve ailesine yönelik hakaretlerin ardından yaşandığını vurguladı.

Irak Millî Takımı, Kuveyt'i 3-2 mağlup ederek heyecan dolu bir galibiyet elde etti. İlk golü Iqbal kaydederken, ikinci ve üçüncü golleri Seif el-Reşid ve Kerrar Nebil attı; Kuveyt'in iki golü ise Yusuf Nasır'dan geldi.

Iqbal, maçın ardından basına yaptığı açıklamalarda, bazı Kuveytli oyuncuların ve taraftarların kendisine ve ailesine hakaret içeren ifadeler yönelttiğini, ayrıca babasının Pakistan kökenli olmasıyla alay ettiklerini belirtti ve yaşananlarla ilgili Kuveyt kaptanı Yusuf Nasır'la konuştuğunu ifade etti.

Iqbal şöyle konuştu: "Kuveyt'in kaptanıyla konuştum ve ona sizin oyuncularınızla bir sorunum olmadığını söyledim. Ancak oyuncular babamın Pakistanlı olduğunu söylüyorlardı, bu doğru. Ben Müslümanım, Allah'a şükür, ve hepimiz tek bir ümmetiz; ister Pakistanlı ol, ister Iraklı ol, ister başka bir yerden ol, bir sorun yok, çünkü hepimiz İslam'a mensubuz."

Şöyle devam etti: "Babamı Pakistanlı diye niteleyecek ve annem hakkında son derece terbiyesiz şeyler söyleyecekseniz, önce kazandığınızdan emin olun, çünkü ben kazanırsam kutlarım. Sahada onlara karşılık verirsem 'Zeidan sorun çıkarıyor' derler, ama Dünya Kupası'nda hiç sorun çıkarmadım ve başka takımlarla oynadığımızda da sorun çıkarmıyorum."

Iraklı oyuncu, saha içindeki rekabetin saygı çerçevesinde kalması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi: "Futbol saygıya dayanır ve buna yüzde yüz katılıyorum, ama aileme hakaret edecek ve onlara olan saygıyı azaltacaksanız, sorun değil, ama kazandığınızdan emin olun, çünkü maç bittikten sonra her şey biter."

Iqbal ayrıca Kuveyt taraftarlarının önünde golünü nasıl kutladığından da bahsederek, maç öncesinde maruz kaldığı yuhalamaların tepkisinin nedeni olduğunu açıkladı ve şöyle dedi: "Maçtan önce Kuveyt taraftarlarının yuhaladığını duyuyordum, sorun değil, gol atarım ve sonra görürsünüz. Onlara bakarak kutlama yaptığımda hiçbir şey söylemediler, sadece bana bakıyorlardı, ben de dedim ki: Tamam, mükemmel, artık Kuveyt'in ağlarını sarsan Pakistanlı çocuğu hatırlayacaklar."

Irak Millî Takımı kaptanı Eymen Hüseyin de maçın ardından durumu yatıştırmaya katkıda bulundu ve Yusuf Nasır'ı, iki taraf arasındaki anlaşmazlığı sonlandırmak için Irak Millî Takımı'nın soyunma odasına götürdü.

Iqbal, barışma görüşmesi sırasında bir video görüntüsünde yer aldı; ardından iki oyuncu kucaklaştı ve aralarındaki gerginlik sona erdi.

Iqbal'in kutlaması ve ardından yaşanan arbede, sosyal medyada taraftarlar arasında tartışma yarattı; bazı takipçiler kutlamayı rekabetin doğal bir parçası olarak değerlendirirken, bazıları rakip taraftarları provoke eden kutlamaları reddetti.

Buna karşılık diğer görüşler, oyunculara ve ailelerine hakaret edilmesinin veya özel hayatlarının rekabet ortamına dahil edilmesinin reddedilmesi konusunda birleşti.

2025'te turnuvanın şampiyonu olan Irak Millî Takımı, grup aşamasının üçüncü ve son turunda önümüzdeki salı günü Suudi Arabistan ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Irak, ilk turda Umman ile 1-1 berabere kalmış, Kuveyt'i ise 3-2 mağlup etmişti.

Buna karşılık Kuveyt Millî Takımı, Suudi Arabistan ve Irak karşısında iki mağlubiyet almasının ardından son maçını Umman Sultanlığı ile oynayacak.