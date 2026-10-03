"Oyunun efendisiydi. Temposunu o belirliyordu. Oyun, onun istediği şekilde gelişiyordu. Kararları o veriyordu ve bu belirleyiciydi, çünkü takım için oyunun temposunu o kontrol ediyordu" dedi, şu anda OSC Lille'in teknik direktörü olan ve teknik direktör efsanesi Carlo Ancelotti'nin oğlu Ancelotti, İspanyol AS'a verdiği röportajda.

Real'in eski yardımcı antrenörü Ancelotti, Kroos'a övgülerini şöyle sürdürdü: "Üstelik inanılmaz çok koşuyordu. Maç başına 11 kilometre kat ediyordu. Ayrıca nasıl savunma yapılacağını biliyordu ve mükemmel bir taktik sezgisine sahipti. Altı numara olarak oynadığında ona bayılıyordum. Bayılıyordum."

Ancelotti, Kroos'un oyun tarzı hakkında ne söyledi?

Lille teknik direktörü, Kroos'un oyun tarzını da öne çıkardı: "İkinci toplar ya da ikili mücadeleler için çabalayan biri değildi. Daha çok sekiz numara olarak oynamayı tercih ediyordu, çünkü pis işi altı numaraya bırakıyordu. Bu nedenle Toni'yi kaybetmek, Real Madrid'in oyun tarzı açısından kaçınılmaz olarak çok zor oldu. Takımdan bir anda çok şey eksildi."

Kroos, Real Madrid'de 10 yıl forma giydi ve Eflatun-Beyazlılar ile aralarında beş Şampiyonlar Ligi olmak üzere birçok başarı kazandıktan sonra 2024'te aktif kariyerini noktaladı. Onun vedası ve artık 41 yaşında AC Milan'da forma giyen Luka Modric'in kaybı, son dönemde Real'in yaşadığı sportif sorunların nedenleri arasında sık sık gösteriliyor.

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Ancelotti'ye göre Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham ve Arda Güler gibi oyunculardan oluşan mevcut merkez orta saha farklı özelliklere sahip. "Real Madrid hakkında söylediğim her şeyin eleştiri olarak anlaşılmasını istemiyorum. Ama Modric ya da Kroos sahadayken, derinlemesine yapılan her koşuda top bir şekilde takım arkadaşını buluyordu." Mevcut oyuncuların bu yeteneğine itiraz etmek istemediğini söyleyen Ancelotti, ancak dikine oyun için "topu sana nasıl ulaştıracağını bilen birine" ihtiyaç olduğunu belirtti.

Carlo Ancelotti'nin ayrılığından bu yana Eflatun-Beyazlılar'da ayrıca birçok teknik direktör değişikliği yaşandı. Xabi Alonso ve Alvaro Arbeloa'nın ardından Jose Mourinho ile birlikte Real Madrid kulübesinde bir yıl içinde görev yapan teknik direktör sayısı üçe çıktı.

Blancos ayrıca son iki sezonda da büyük bir kupa kazanamadı; sadece 2024 UEFA Süper Kupa ve 2024 FIFA Kıtalararası Kupa gibi daha küçük çaplı kupaları aldı. LaLiga'da ise son olarak ezeli rakibi Barcelona'ya boyun eğdi. Devam eden sezonda da Katalanların altı puan gerisinde bulunuyor.