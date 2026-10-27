“O olmasaydı ikinci sırada bitiremezdi!”: Kylian Mbappe, Ballon d'Or için yürüttüğü kampanya nedeniyle sert eleştirildi; Real Madrid yıldızının taktikleri sorgulandı

Eski Fransa millî takım oyuncusu Jerome Rothen, Ballon d'Or töreninin sona ermesinin ardından Kylian Mbappe'yi sert sözlerle eleştirdi. Rothen, Real Madrid forvetinin nihai sıralamada üst sıralarda yer almak için saha içi performansından çok planlı bir halkla ilişkiler stratejisine güvendiğini öne sürdü.

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Rothen, “benzeri görülmemiş” halkla ilişkiler kampanyasını eleştirdi

Mbappe, son Ballon d'Or sıralamasının ardından hararetli bir tartışmanın odağına yerleşti. Rothen, Fransız futbolcunun ikinci sırayı almasının saha dışındaki yönlendirmelerin sonucu olduğunu öne sürdü. Paris Saint-Germain'in eski kanat oyuncusu, Real Madrid'in yıldızının alışılmış yaklaşımından ayrılarak planlı bir iletişim stratejisiyle aktif biçimde oy toplamaya çalıştığını iddia etti.

Programında konuşan Rothen, Mbappe'nin kampanyasını eleştirdi ve bunun diğer adayların yaptıklarından ne kadar farklı olduğunu vurguladı. Yorumcu şunları söyledi: “Her zamankinin aksine gerçek bir kampanya yürüttü. Onunla yarışan oyuncular bile onunki gibi bir kampanya yürütmeye cesaret edemedi. Konuşmalarıyla, iletişim faaliyetleriyle oy toplamaya çalıştı. Bu yeni bir şey. Bana göre anlaşılır gibi değil. Bence etkili oldu. Bunu söylemek üzücü çünkü ben bu kampanyaya karşıyım. Bu kampanya olmasaydı ikinci sırada bitiremeyeceği açık.”

Real Madrid'de takıma odaklanma ihtiyacı

Rothen, oylama sürecine ilişkin tepkisinin ötesinde, Mbappe'nin bir gün en büyük ödülü kazanabilmesi için tutumunda önemli bir değişikliğe gitmesi gerektiğini savundu. Santiago Bernabeu'ya ses getiren transferinden bu yana 25 yaşındaki oyuncunun üzerindeki baskı giderek arttı. Bu yıl Altın Top'u kazanamaması da kendisinin yoğun biçimde mercek altına alınmasına yol açtı.

Yorumcu, bireysel başarıya giden yolun aslında daha iyi bir takım arkadaşı olmaktan geçtiğini vurguladı ve Mbappe'nin bireysel hedeflerine yönelmesinin bazı gözlemcileri kendisinden uzaklaştırdığını öne sürdü. Rothen, Mbappe'nin gerçekten başarılı olmak için takıma yönelmesi gerektiğini belirtti. Öz eleştirinin neden gerekli olduğunu şöyle açıkladı: “Ballon d'Or'u kazanamadıktan sonra bu öz eleştiri gerekli. Yaklaşımında yeniden takıma odaklanmalı, soyunma odasındakilerin gönlünü kazanmalı. Eksik olan şey bu.”

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Ballon d'Or sıralamasının yankıları

2024 töreni Mbappe cephesindeki pek çok kişide burukluk yarattı. Rothen'in sözleri ise Fransız kaptanın kamuoyu önündeki imajının dikkat dağıtıcı bir unsura dönüştüğüne dair giderek güçlenen görüşü yansıtıyor. Mbappe dünya futbolunun en çok gol atan oyuncularından biri olmayı sürdürse de ödül için “pervasızca” kampanya yürüttüğü suçlaması, hedefleriyle futbol dünyasının önde gelenlerinin ona bakışı arasında bir ayrışma olduğunu düşündürüyor. Uzun süredir Ballon d'Or'u kazanması beklenen bir oyuncunun, taktik anlayışına yönelik eleştirilerin gölgesinde ikinci sırada kalması önemli bir gerileme.

Gelecek maçlar SAN La Liga 10:15 RMA

Real Madrid yoğun bir lig ve Avrupa maçları takviminden geçerken gözler kaçınılmaz olarak yeniden sahaya çevrilecek. Mbappe'den de eleştirmenlerini golleriyle susturması beklenecek. Ancak Rothen'in eleştirisi gündemdeki yerini koruyor ve dünyanın en prestijli bireysel ödülünü kazanmak için istatistiksel üstünlükten daha fazlasının gerektiğini hatırlatıyor.