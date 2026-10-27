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FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026Getty Images
Mohamed Saeed
Çeviri:

“O olmasaydı ikinci sırada bitiremezdi!”: Kylian Mbappe, Ballon d'Or için yürüttüğü kampanya nedeniyle sert eleştirildi; Real Madrid yıldızının taktikleri sorgulandı

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Eski Fransa millî takım oyuncusu Jerome Rothen, Ballon d'Or töreninin sona ermesinin ardından Kylian Mbappe'yi sert sözlerle eleştirdi. Rothen, Real Madrid forvetinin nihai sıralamada üst sıralarda yer almak için saha içi performansından çok planlı bir halkla ilişkiler stratejisine güvendiğini öne sürdü.

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Rothen, “benzeri görülmemiş” halkla ilişkiler kampanyasını eleştirdi

Mbappe, son Ballon d'Or sıralamasının ardından hararetli bir tartışmanın odağına yerleşti. Rothen, Fransız futbolcunun ikinci sırayı almasının saha dışındaki yönlendirmelerin sonucu olduğunu öne sürdü. Paris Saint-Germain'in eski kanat oyuncusu, Real Madrid'in yıldızının alışılmış yaklaşımından ayrılarak planlı bir iletişim stratejisiyle aktif biçimde oy toplamaya çalıştığını iddia etti.

Programında konuşan Rothen, Mbappe'nin kampanyasını eleştirdi ve bunun diğer adayların yaptıklarından ne kadar farklı olduğunu vurguladı. Yorumcu şunları söyledi: “Her zamankinin aksine gerçek bir kampanya yürüttü. Onunla yarışan oyuncular bile onunki gibi bir kampanya yürütmeye cesaret edemedi. Konuşmalarıyla, iletişim faaliyetleriyle oy toplamaya çalıştı. Bu yeni bir şey. Bana göre anlaşılır gibi değil. Bence etkili oldu. Bunu söylemek üzücü çünkü ben bu kampanyaya karşıyım. Bu kampanya olmasaydı ikinci sırada bitiremeyeceği açık.”

Real Madrid'de takıma odaklanma ihtiyacı

Rothen, oylama sürecine ilişkin tepkisinin ötesinde, Mbappe'nin bir gün en büyük ödülü kazanabilmesi için tutumunda önemli bir değişikliğe gitmesi gerektiğini savundu. Santiago Bernabeu'ya ses getiren transferinden bu yana 25 yaşındaki oyuncunun üzerindeki baskı giderek arttı. Bu yıl Altın Top'u kazanamaması da kendisinin yoğun biçimde mercek altına alınmasına yol açtı.

Yorumcu, bireysel başarıya giden yolun aslında daha iyi bir takım arkadaşı olmaktan geçtiğini vurguladı ve Mbappe'nin bireysel hedeflerine yönelmesinin bazı gözlemcileri kendisinden uzaklaştırdığını öne sürdü. Rothen, Mbappe'nin gerçekten başarılı olmak için takıma yönelmesi gerektiğini belirtti. Öz eleştirinin neden gerekli olduğunu şöyle açıkladı: “Ballon d'Or'u kazanamadıktan sonra bu öz eleştiri gerekli. Yaklaşımında yeniden takıma odaklanmalı, soyunma odasındakilerin gönlünü kazanmalı. Eksik olan şey bu.”

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Ballon d'Or sıralamasının yankıları

2024 töreni Mbappe cephesindeki pek çok kişide burukluk yarattı. Rothen'in sözleri ise Fransız kaptanın kamuoyu önündeki imajının dikkat dağıtıcı bir unsura dönüştüğüne dair giderek güçlenen görüşü yansıtıyor. Mbappe dünya futbolunun en çok gol atan oyuncularından biri olmayı sürdürse de ödül için “pervasızca” kampanya yürüttüğü suçlaması, hedefleriyle futbol dünyasının önde gelenlerinin ona bakışı arasında bir ayrışma olduğunu düşündürüyor. Uzun süredir Ballon d'Or'u kazanması beklenen bir oyuncunun, taktik anlayışına yönelik eleştirilerin gölgesinde ikinci sırada kalması önemli bir gerileme.

Gelecek maçlar
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La Liga

01 Kas 2026

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Real Madrid yoğun bir lig ve Avrupa maçları takviminden geçerken gözler kaçınılmaz olarak yeniden sahaya çevrilecek. Mbappe'den de eleştirmenlerini golleriyle susturması beklenecek. Ancak Rothen'in eleştirisi gündemdeki yerini koruyor ve dünyanın en prestijli bireysel ödülünü kazanmak için istatistiksel üstünlükten daha fazlasının gerektiğini hatırlatıyor.

Gazetecilik kariyerime 2011 yılında araştırmacı gazetecilik üzerine çalışarak başladım. Bu süreç, farklı alanları derinlemesine keşfetmemi ve güçlü analitik beceriler geliştirmemi sağladı. Sonrasında ise ilk tutkuma, yani futbola odaklanmaya karar verdim. Ardından Mısır milli takımının tüm yaş kategorilerini, dünya futbolunu ve yüzme, atıcılık, squash gibi diğer sporları kapsamlı şekilde takip etmeye başladım.

Futbola olan ilgim saha deneyimleriyle başladı; birkaç Mısır kulübünün altyapı takımlarında oynadım. Buradan yola çıkarak 1998 Dünya Kupası’ndan itibaren dünya futbolunu takip etmeye başladım ve Mısır’daki yerel futbolu da yakından izledim. Sadece televizyondan takip etmekle yetinmedim; favori takımım Zamalek’in maçlarını hâlâ tribünden izliyorum. Zamalek, 20. yüzyılın en çok şampiyonluk kazanan kulübüdür.

Avrupa’da belirli bir favori takımım yok; ancak George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho ve Seedorf gibi yıldızlara olan hayranlığım nedeniyle AC Milan’a eğilimim var. Bu, Real Madrid ve Barcelona arasındaki tarihi El Clásico maçlarını izlemeyi daha keyifli kılıyor ve tartışmalarda tarafsız kalmamı sağlıyor.

En unutulmaz futbol anlarım ise Zamalek’in Ismaily’i yenmesi ve Al Ahly’nin Enppi’ye kaybetmesi, Sid Abdel-Naim’in kafa golüyle Zamalek’in 2002–2003 sezonu şampiyonluğunu kazanması ve AC Milan’ın 2007 Şampiyonlar Ligi finalinde Inzaghi’nin tarihi iki golüyle Liverpool’a karşı aldığı tatlı rövanş anlarıdır.

Ortadoğu’nun önde gelen spor platformları Kooora ve GOAL.COM’da çalışma fırsatım oldu, bu sayede Arap ve dünya futbolu hakkında geniş bir bilgi birikimi edindim. 2022 yılında Mısır Gazeteciler Sendikası’na katıldım ve Kooora için SEO odaklı profesyonel spor içerikleri hazırlama konusunda uzmanlaştım.

Tüm zamanların favori kadrom: Kaleci: Buffon; Defans: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; Orta saha: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; Forvet: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Kariyerim boyunca Kooora ve GOAL.COM’da binlerce haber, araştırma ve spor makalesi yayımladım. Öne çıkan bazı başlıklar şunlardır:

  • “Şimdi falafeli hakkında ne düşünüyorsun, Aboutrika? Arnie Slot ‘Lobster Club’ı yıkıyor ve Manchester City’i silmeyi planlıyor!”
  • “Tenisten emekli ama Real Madrid’e sevgisi bitmez… Nadal, Barcelona formasını gönüllü çıkardı ve Georgina’nın servetinin yarısını yarattı!”
  • “Saf Ceferin’e teşekkürler… Roshn Ligi’nin en büyük düşmanının hırsları Suudi Arabistan’a bedava ezici bir zafer kazandırıyor!”