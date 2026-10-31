Manchester United’ın yaz transferi Andrey Santos, Chelsea’de oynadığı dönemde Manchester United’a karşı sahaya çıktığında kendisini gerçekten etkileyen tek oyuncunun kim olduğunu anlattı. Brezilyalı orta saha oyuncusu, Londra’da verimli bir sezon geçirdikten sonra 48 milyon sterlinlik (64 milyon dolar) transferle kısa sürede Old Trafford’a geçti. Maviyi kırmızıyla değiştirdiği bu anlaşma birçok kişiyi şaşırttı.

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Old Trafford'da orta saha yenilendi

United, bu sezon öncesinde orta sahasını yeniden şekillendirdi. Kobbie Mainoo ve kaptan Bruno Fernandes'e eşlik etmeleri için Santos'u, Youri Tielemans ve Carlos Baleba ile birlikte kadrosuna kattı.

Santos, Strasbourg'daki başarılı kiralık dönemlerinin ardından 2025-26 sezonunda Chelsea'nin A takımında forma giymeye başladı. 22 yaşındaki oyuncu, Robert Sanchez'in beşinci dakikada oyundan atılmasının belirleyici olduğu, Manchester United karşısında 2-1 kaybettikleri çalkantılı maçta oynadı. Şimdiki kaptanı, o karşılaşmada dikkatini çekti.

“Olağanüstü” kaptana övgü

Getty Images

O gergin karşılaşmayı hatırlayan Santos, Fernandes'in diğer oyuncuların önüne çıktığını söyledi. Brezilyalı futbolcu, Portekizli oyun kurucuyla aynı soyunma odasını paylaşacak olmaktan duyduğu heyecanı dile getirdi.

“United'a karşı oynadığım maçı hatırlıyorum, hatta kendi sahamızdaydı,” dedi ESPN'e. “Kırmızı kartların çıktığı, çok zorlu ve çekişmeli bir maçtı ama [beni etkileyen oyuncu olarak] Bruno'dan başka birinin adını veremem.

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“Bir futbolsever olarak onu hep izledim. Şimdi onunla birlikte olmak, ondan öğrenebilmek ve bunun keyfini çıkarmak özel bir şey. Olağanüstü bir oyuncu. Onun adını söylemeliyim.”

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Hareketli transfer döneminde Brezilyalı bir efsanenin yerini almak

Santos, vatandaşı Casemiro'nun yerini almak üzere Manchester'a geldi. Casemiro, geçen sezon Michael Carrick yönetiminde dokuz gol ve iki asist kaydettikten sonra yazın Inter Miami'ye transfer oldu. Genç oyuncu, kendisinden beklentilerin büyüklüğünün farkında ve bu meydan okumayı kabul ediyor.

“Buraya geleli çok uzun zaman olmadı ama hem Brezilya'da hem de Manchester United'da ne kadar büyük bir isim olduğunu biliyorum. Elbette bu çok büyük bir sorumluluk,” dedi. “Ama bir oyuncu olarak sorumluluk almayı seviyorum. Özellikle de dünyanın en büyük kulüplerinden birinde, belki de en büyüğünde olduğum için. Bunu elimden gelen en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. En iyimi ortaya koymak için her zaman çalışıyorum.”

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48 milyon sterlinlik transfer hızla gerçekleşti ve orta saha oyuncusunu, ailesiyle ilgili bir işini hallederken tamamen hazırlıksız yakaladı.

“Her şey çok hızlı gelişti. Çocuklarımı çocuk doktoruna götürüyordum. Menajerim beni arayıp United'ın benimle bir görüşme ayarlamak istediğini söyledi ve hangi saatin uygun olacağını sordu,” diye ekledi. “Ben de ‘Hemen şimdi’ dedim. Kenara çektim, çocukları eşimle birlikte çocuk doktorunun muayenehanesinde bıraktım, otoparka geçip başkanı ve teknik direktörü aradım. O görüşmeyi yaptığımı hatırlıyorum.

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“Yaklaşık iki gün sonra Chelsea'ye katılmam gerekiyordu. Uçuşun ortasında menajerim beni arayıp ‘Andrey, her şey değişti. Artık buna gerek yok. Eşyalarını topla, Manchester'a katılacaksın’ dedi. Her şey çok telaşlıydı ama çok şükür yoluna girdi. Burada olduğum için mutluyum.”

Stamford Bridge'e dönüş

Santos, eski kulübüyle yeniden karşılaşmak için uzun süre beklemeyecek. United, bu cumartesi Chelsea ile karşılaşmak üzere Londra'ya gidecek. Orta saha oyuncusu, artık Xabi Alonso yönetimindeki Chelsea karşısında kendini kanıtlamaya çalışacak.