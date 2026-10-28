Portekizli millî futbolcu Goncalo Ramos, Paris Saint-Germain'den ses getiren ayrılığının perde arkasını anlattı ve AC Milan'a transferini tamamlamadan önce yaşadığı hayal kırıklığının boyutunu açıkladı. Yaz transfer döneminde AC Milan tarihinin en pahalı transferi olan golcü, İtalya'daki kariyerine yeni bir soluk getiren bir başlangıç yaptı.

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Fransa'nın başkentinde hayal kırıklığı

Ramos, Paris Saint-Germain'deki döneminin zorlu geçen son aylarını anlattı ve kış transfer döneminden itibaren ayrılmak istediğini kabul etti. Portekizli forvet, üst üste iki kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanan kulüpten yazın ayrılarak yaklaşık 80 milyon avro olduğu düşünülen, açıklanmayan bir bonservis bedeliyle AC Milan'a katıldı ve İtalyan kulübünün tarihindeki en pahalı transfer oldu.

Parc des Princes'ten ayrılmaya yönelik ilk girişimlerini anlatan Ramos, zamanlama nedeniyle sürecin hiç de kolay olmadığını söyledi. Portekiz'de Canal 11'e konuşan Ramos, “PSG'den ayrılmak istiyordum ama ocak ayında işler her zaman daha karmaşık oluyor. Ocak ayında ayrılmak istememe rağmen bu en iyi seçenek değildi. Şimdi daha iyi anlıyorum. PSG hemen hayır dedi çünkü başka birini aramaları gerekecekti. Ama Luis Campos, bu yaz gitmeme izin vereceğine dair bana güvence verdi” dedi.

Sportif açıdan yaşadığı sıkıntılara rağmen Paris'teki vatandaşlarıyla güçlü bağlar kuran 25 yaşındaki oyuncu için ayrılık duygusal açıdan da zordu. Soyunma odasındaki ortamı değerlendiren Ramos, “PSG'den ayrılmak benim için zordu çünkü takım gerçekten harikaydı. Bütün zamanımı birlikte geçirdiğim üç Portekizli oyuncu vardı. Ayrılmak istediğimi biliyorlardı ve şakayla karışık, sırf ortam için bile olsa kalmamı söylüyorlardı. Bu hayatta gerçekten olağanüstü pek çok an yaşadık” diye konuştu.

Öfkeyi motivasyona dönüştürmek

Ramos'un Fransa'da yaşadığı temel sorun, takım seçiminde performansın yeterince dikkate alınmadığını düşünmesiydi. 2023 yazında Benfica'dan PSG'ye katılan forvet, Fransız kulübü için 131 maça çıkıp 45 gol ve 10 asist üretmesine rağmen sık sık kadro dışında kaldı.

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Ramos, Luis Enrique'nin sisteminde rotasyon oyuncusu olmanın kendisinde yarattığı duygusal etkiyi açıkça anlattı. Forvet, “Bazen sinir bozucuydu. Üst üste dört ya da beş maçta gol attım ama hiçbirine ilk 11'de başlamadım. İyi bir dönem geçiren bir oyuncu oynayamıyordu ama bu hayal kırıklığını motivasyona dönüştürmem gerekiyordu. Profesyonelliğimi, katkımı ve kararlılığımı asla sorgulayamazlar. Elbette üzgündüm ama o öfkeyi yakıta dönüştürdüm” dedi.

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Ruben Amorim'in etkisi

Ruben Amorim'in yeni AC Milan teknik direktörü olarak göreve gelmesi, forvetin gideceği kulübü seçmesinde belirleyici oldu. San Siro'da kısa sürede daha hücum odaklı bir oyun anlayışı benimseten Amorim, Ramos'un diğer olası talipler yerine AC Milan'ı seçmesini sağlamak için bizzat devreye girdi.

Görüşmelerin son aşamalarını anlatan Ramos, Milan'daki teknik direktör meselesi çözüldükten sonra transferin ne kadar hızlı gerçekleştiğini vurguladı. “Dünya Kupası sırasında Jorge Mendes ile görüşüyordum ve Milan ilgisini ifade etti” diyen Ramos, “Teknik direktör Ruben Amorim, Milan'a geldi ve beni aradı. Bir sabah Jorge Mendes beni arayıp anlaşmanın tamamlandığını söyledi” ifadelerini kullandı.

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San Siro'da özgürlüğü bulmak

İtalya'daki yaşam, Ramos'a tüm yeteneklerini sergilemek için aradığı fırsatı sundu. Amorim yönetiminde daha esnek bir rolde oynayan forvet, yalnızca geleneksel bir hedef santrfor gibi görev yapmak yerine takımın oyun bağlantısına ve hücum organizasyonuna katılabiliyor. Portekizli forvet, bu sezon Milan formasıyla tüm kulvarlarda 11 maça çıktı, üç gol attı ve bir asist yaptı.

Serie A'daki geleceğine değinen Ramos, “Hayatım güzel, huzurlu bir ortamdayım. Daha fazla oynuyorum ve kendimi ifade etmem için bana daha fazla alan tanıyan bir kulüpteyim. Oynamaktan keyif alıyoruz. Milli takımda daha fazla oynuyorum; bu da aynı derecede önemli ve kendimi göstermek için farklı bir fırsat sunuyor. Bu bir gurur kaynağı” dedi.