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Didi Hamann'a göre Florian Wirtz'in Almanya Milli Takımı formasıyla sergilediği iyi performanslara gereğinden fazla anlam yüklenmemeli.

Liverpool'un orta saha oyuncusu, Almanya'nın Hollanda'yı 5-0 mağlup ettiği maçta milli takım teknik direktörü Jürgen Klopp yönetiminde bir kez daha güçlü bir performans sergilese de eski futbolcu, Wirtz'in bu performansı Anfield Road'a taşıyabileceğine inanmıyor.

"Liverpool'da oynadığı az sayıdaki iyi maç Şampiyonlar Ligi'ndeydi. Orada futbol, Premier Lig'deki kadar fiziksel, hızlı ve agresif değil" diyen Hammann, RTL/Sky yayınında "Bu yüzden o konuda temkinli olurdum" ifadelerini kullandı. Kendisine yöneltilen bir soru üzerine televizyon yorumcusu, "Milli maçlar da tabiri caizse biraz daha düşük tempoda oynanıyor" diye ekledi.

Bu nedenle Hamann, Wirtz'in milli maç arasının ardından iyi formunu Liverpool'da sürdürüp sürdüremeyeceğinden şüpheli. "Liverpool'a döndüğünde bunun bir şeyi değiştirip değiştirmeyeceğini bilmiyorum çünkü 17 veya 18 aydır onun için işler daha iyiye gitmedi. Almanya Milli Takımı'ndaki maçların Liverpool'daki formu üzerinde bu kadar büyük bir etkisi olur mu, bilmiyorum" dedi.

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Wirtz, Hollanda karşısında iki gol atarak Almanya Milli Takımı'nın Uluslar Ligi'nde çeyrek finale yükselmesinde önemli pay sahibi oldu. Eski Leverkusen oyuncusu, birkaç gün önce Sırbistan karşısında alınan 3-1'lik galibiyette de bir gol kaydetti. Ayrıca ekim başındaki ilk maçta alınan 2-0'lık galibiyette Almanya'nın iki golüne de doğrudan katkıda bulundu.

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Florian Wirtz'in Jürgen Klopp ile yakın bir ilişkisi olduğu söyleniyor

Wirtz ise Liverpool'da, Hamann da dahil olmak üzere düzenli olarak sert eleştirilere maruz kalıyor. Çünkü 2025 yazında yüksek bir bonservis bedeliyle transfer olduğu köklü İngiliz kulübünde kendisinden beklenenleri karşılayamıyor. Bu sezon çıktığı 12 maçta iki gol ve beş asist kaydetti. Ancak 23 yaşındaki oyuncu, ilk sezonuna kıyasla, yazın Arne Slot'un yerine göreve gelen teknik direktör Andoni Iraola'nın yönetiminde düzenli olarak forma giyiyor.

Öte yandan Wirtz'in Klopp ile yakın bir ilişkisi olduğu söyleniyor . Bild gazetesine göre milli takım teknik direktörü, Reds'in her maçından sonra Wirtz'le bizzat iletişime geçiyor. Futbol sorumlusu Christian Falk kısa süre önce, "Liverpool'dan şunu bile duydum: Onunla, kulüpteki teknik direktöründen daha fazla konuşuyor. Bu da oyuncunun onun sistemi için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor" dedi.