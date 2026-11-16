Almanya Teknik Direktörü Jurgen Klopp, Kai Havertz'in taktik zekâsını överken Mikel Arteta'nın Arsenal'de hücum oyuncusunun üst düzey özelliklerini nasıl ortaya çıkardığına dikkat çekti. Klopp şimdi aynı yaklaşımı millî takımda uygulamak istiyor.

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Arsenal'daki formunu Almanya millî takımına taşımak

Almanya, UEFA Uluslar Ligi A2 Grubu'ndaki kritik son maçında Berlin'de Hollanda ile karşılaşmaya hazırlanırken teknik direktör Jurgen Klopp, Kai Havertz'e büyük güven duyuyor. Klopp, Mikel Arteta'nın Arsenal'da hücum oyuncusunun yeteneklerinden nasıl başarıyla yararlandığını yakından inceliyor.

Çeyrek finale yükselme şansı bu maça bağlıyken teknik ekibin öncelikli hedefi, kulüp düzeyindeki bu yüksek standartları millî takıma taşımak.

Klopp, Havertz'in taktik zekâsını övdü

Klopp, Havertz'in çok yönlü özelliklerinden övgüyle söz etti ve özellikle Arteta yönetiminde Kuzey Londra'da geliştirdiği taktik zekâya dikkat çekti. Almanya teknik direktörü, eski Chelsea yıldızıyla karşı karşıya gelmenin taktik açıdan her zaman zorlu olduğunu kabul etti.

Klopp, “Kai'nin savunmada görev aldığı takımlarla sık sık karşılaştım. Taktik hazırlık yaparken Kai'ye karşı oynamanın kolay olmadığını çok iyi biliyorum. Üst düzey bir oyuncu olarak her yönüyle eksiksiz” dedi.

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“Mikel Arteta ona büyük ölçüde güveniyor çünkü Kai, teknik kapasitesi ve zekâsı sayesinde her zaman olağanüstü bir performans sergileyebiliyor.”

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Kulüp başarısını millî takımda üstünlüğe dönüştürmek

Arteta'nın taktik planını temel alan Klopp ve Havertz, millî takımda daha da yüksek bir seviyeye ulaşma hedefinde hemfikir. Hücum oyuncusunun boş alanları okuma ve hücumun gidişatını belirleme konusundaki olağanüstü becerisi, onu çok değerli kılıyor.

Klopp, “Kai ile millî takımda birlikte daha da geliştirmek istediğimiz büyük bir potansiyel olduğu konusunda hemfikiriz” diye ekledi.

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Havertz, özellikle Sırbistan karşısında golü kıl payı kaçırmasının ardından, kulübündeki etkili formunu millî takımda gollere dönüştürmek istiyor.

Hollanda karşısında parlamaya hazır

Almanya, Berlin'de Hollanda ile karşı karşıya gelirken Havertz, kulübündeki yoğun çalışma temposunu belirleyici performanslara dönüştürmeye odaklanmış durumda. Arteta'dan edindiği taktik temeller ve Klopp'un sarsılmaz desteğiyle hücum hattına liderlik etmeye hazır.

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Havertz, “Bunu değerlendireceğim, bir sonraki antrenmanda geliştireceğim ve yarın Hollanda'ya karşı oynayacağımız maçta gol atmayı umuyorum” diyerek sözlerini tamamladı.