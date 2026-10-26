Schalke 04'ün iki efsanesi, "Legenden-Talk" adlı video programında takımlarının performanslarını yorumlayıp analiz ediyor. Schalke'nin 1. FC Köln deplasmanındaki son performansı Klaus Fischer'in (76) ve Rüdiger Abramczik'in (70) hiç hoşuna gitmedi. Fischer'i özellikle hücumdaki yetersizlik endişelendiriyor.

Teknik direktör Miron Muslic'in savunmasına ve kaleci Loris Karius'a yine söylenecek bir şey yoktu. Köln'ün forveti Said El Mala içinse aynı şeyi söylemek mümkün değildi. İki eski yıldız, El Mala'yı Robin Gosens ile Soufiane El-Faouzi'nin sert biçimde çarpışmasında payı olan talihsiz hareketi nedeniyle değil, kötü olduğunu düşündükleri futbolu yüzünden ağır biçimde eleştirdi.

Abramczik, "60, 70 milyondan söz ediyorlar. Bir dakika! Kendi kendime soruyorum: Ona bu parayı kim verecek? Futbolunu hiç izliyor mu?" dedi. Ardından sarı-siyahlı rakipleri Borussia Dortmund'a, kendi deyişiyle Lüdenscheid'e kısaca değindi: "Lüdenscheid'dekilerin onu almamasına sevindim. Şimdi böyle söyleyeyim, yoksa sonra yine başım derde girer. Neden bu kadar tantana koparıldığını hiç anlamıyorum."

Kendi döneminde çok yetenekli bir kanat oyuncusu olan ve Almanya Millî Takımı'nda 19 kez forma giyen Abramczik, El Mala'dan "maçın en kötü hareketi dışında hiçbir şey görmediğini; o pozisyonda bizim iki oyuncumuzu ittiğini" söyledi.

Gelecek maçlar KOE DFB Kupası 15:45 FCU

Abramczik, buna rağmen Kölnlü oyuncuyu suçlamadı. İki Schalkeli futbolcunun da başından sakatlanmasının "kötü bir olay" olduğunu, ancak pozisyonun elbette "kırmızı kart" gerektirmediğini belirtti.

Klaus Fischer, Said El Mala'yı millî takımda görmüyor gibi

Fischer de El Mala'dan pek etkilenmedi, ancak tıpkı programdaki partneri gibi eleştirisini destekleyecek somut bir gerekçe sunmadı. Bunun yerine 1982 Dünya Kupası ikincisi, dikkatini millî takıma çevirdi. Bundesliga tarihinin en çok gol atan üçüncü oyuncusu, "Almanya'yı ileriye taşıyacak golleri o mu atacak? Daha üst seviyelere mi çıkaracak?" diye sordu. "Ben ancak şunu söyleyebilirim: Elveda Almanya. Ne başardı ki? Hiçbir şey!"

El Mala, son millî maç arasında teknik direktör Jürgen Klopp yönetimindeki Almanya A Millî Takımı'nda ilk kez forma giydi. Sol kanat oyuncusu, Uluslar Ligi'nde Sırbistan'a karşı 2-0 kazanılan maçta bir devre, birkaç gün sonraki Yunanistan karşılaşmasında ise 0-0 biten maçta 27 dakika oynadı.

Yaz aylarında Premier League'e ve BVB'ye transferi gündeme gelen 20 yaşındaki oyuncu, bu sezon Köln formasıyla yedi resmî maça çıktı ve iki gol attı.