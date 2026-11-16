İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini, takımının Brüksel’de Belçika’ya 4-1 yenildiği UEFA Uluslar Ligi maçında fiziksel açıdan rakibinin gerisinde kaldığını kabul etti. Çeyrek finale yükselmek için yalnızca bir puana ihtiyacı olan İtalya, erken yakaladığı üstünlüğü koruyamadı. Ev sahibi Belçika ise A1 Grubu’nu ikinci sırada tamamladı.

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Brüksel'deki çöküş, eleme turu umutlarını bitirdi

Mancini, oyuncularının Belçika'nın fiziksel yoğunluğuna karşı koyamadığını kabul etti. Konuk ekip, üç gün önce Fransa'yı 3-1 yenerek grup lideri olarak gelmesine rağmen son sekize kalamadı.

Francesco Pio Esposito, Brentford savunmacısı Michael Kayode'nin ortasında millî takımdaki 15 maçında 10. golünü atarak takımını öne geçirdi. Ancak ev sahibi ekip, 15 dakika içinde üç gol buldu. Brighton savunmacısı Maxim De Cuyper yaklaşık 5,5 metreden eşitliği sağladı. Brandon Mechele'nin kafa vuruşu engellendikten sonra Nathan Ngoy millî takımdaki ilk golünü attı. Jeremy Doku ise birkaç savunmacıyı geçip Manchester City'den takım arkadaşı Gianluigi Donnarumma'yı mağlup etti.

Mancini, yorgunluğa ve fiziksel mücadeleye işaret etti

İkinci yarıda AC Milan kanat oyuncusu Diego Moreira, Kevin De Bruyne'nin pasıyla gelişen kontra atakta Belçika'nın dördüncü golünü attı. Manchester United kalecisi Senne Lammens ise Esposito'nun son dakikalardaki penaltısını kurtardı.

Maçın ardından RAI Sport'a konuşan Mancini, Fransa'yı yenmek için harcadıkları çabanın takımını yıprattığını kabul etti: “Fiziksel açıdan, bire bir mücadelelerde bizden daha iyiydiler; çok zorlandık. İyi başladık ama bu gece bizden daha iyiydiler.

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“Top kanatlara gittiğinde doğru presi yapmakta zorlandık. Bize sorun çıkardılar. Fransa maçının yorgunluğunu biraz hissettik ama galibiyeti hak ettiler, söylenecek başka bir şey yok.”

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Mancini, elenmeye rağmen olumlu yönler görüyor

İtalya, eleme aşamasına kalamasa da genel olarak umut verici bir performans sergiledi. 25 Eylül'de Belçika'ya evinde 2-0 kaybettiği açılış maçının ardından toparlanarak altıncı ve son maç gününe lider girdi.

Brüksel'deki ağır yenilginin genç kadrosunun gelişimine katkı sağlayacağını savunan Mancini şunları ekledi: “Gelişim sürecinde böyle geceler yaşanabilir. Bu deneyimlerden ders çıkarmak gerekiyor. Buraya nasıl geldiğimizi düşündüğümüzde, tur atlama şansımız vardı ama Belçika güçlü bir takım olduğu için işimizin zor olacağını biliyorduk.

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“Üzgünüz ama bu gece ileride bize yardımcı olacak.”

Donnarumma bir sonraki maçta cezalı olacak

Bu yenilgiyle İtalya, A1 Grubu'nu üçüncü sırada tamamladı ve küme düşmekten kurtuldu. Mark van Bommel'in Belçika'sı ise Türkiye'yi 2-1 yenen grup lideri Fransa'nın arkasında ikinci sırayı alarak çeyrek finale yükseldi. İtalya böylece mart ayındaki eleme maçlarında yer alamayacak ve 2027'deki bir sonraki millî maçları için yeniden hazırlanacak.

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Mancini'nin takımı bir sonraki maçına çıktığında, Brüksel'de gördüğü sarı kart nedeniyle bir maç ceza alan kaleci Donnarumma'dan yoksun olacak.