"O, dünyadaki en iyi Hollandalı oyunculardan biri! Dünya Kupası'nda bir şans hak ediyor."

Brighton & Hove Albion teknik direktörü Fabian Hürzeler'e göre Mats Wieffer, "dünyanın en iyi Hollandalı oyuncularından biri". Teknik direktörüne göre 26 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası kadrosuna girmeyi hak ediyor.

Wieffer, Brighton'da takımın temel direklerinden biri haline geliyor. Geçtiğimiz hafta sonu, takımı için paha biçilmez bir değer olduğunu gösterdi: attığı iki golle, The Seagulls'u tek başına Burnley'i 0-2 mağlup etti.

Kıyı kentinin dışında, Borne doğumlu futbolcu biraz unutulmuş gibi görünüyor. Wieffer'in son milli maçı, Haziran 2025'e dayanıyor; o zaman defansif orta saha oyuncusu olarak Malta'ya karşı 45 dakika forma giymişti.

Ancak Wieffer, Brighton'da artık takımın vazgeçilmez sağ bekine dönüştü. 14 kez milli olan oyuncu, bu pozisyonda Hürzeler üzerinde büyük bir etki bırakıyor. "Ona orta sahaya doğru boşlukları doldurma özgürlüğü veriyoruz," diyor Hürzeler, takımının galibiyetinin ardından Turf Moor'daki basın odasında.

"Bu onun güçlü yanlarından biri. Bu özgürlüğe sahip olduğu ve savunma açısından fiziksel olarak çok güçlü olduğu için bek olarak mükemmel bir gelişme gösterdi," diyor Alman teknik adam, vatandaşımızı övüyor.

Hürzeler buna bir de ekleme yapıyor. "Bana göre şu anda dünyadaki en iyi Hollandalı oyunculardan biri, bu yüzden Dünya Kupası'na gitme şansı bulmasını umuyorum. Kesinlikle hak ediyor."

Ancak Koeman, sağ bek pozisyonunda başka seçimler yapıyor gibi görünüyor. Denzel Dumfries (Inter) ve Jurriën Timber (Arsenal) tercih ediliyor. Lutsharel Geertruida (Sunderland), son milli maç döneminde sakatlanan Timber'ın yerini aldı.