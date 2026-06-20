"O Dünya Kupası yıldızı, Ajax'ta oldukça iyi bir oyuncuydu, ancak orada hiçbir zaman hak ettiği takdiri görmedi."

Ibrahim Afellay, NOS’ta İskoçya ile Fas arasında oynanan Dünya Kupası maçı (0-1) hakkındaki analizinde, Noussair Mazraoui’nin her zaman hak ettiği takdiri görmediğini belirtti. Ajax’ta oynadığı dönemde, çoğunlukla diğer oyuncuların gölgesinde kalmıştı.

“Mazraoui, bu gerçekten etkileyici. Şu anki haline nasıl geldiği,” diye konuyu açan Kenneth Perez, Mazraoui’nin Dünya Kupası’ndaki Brezilya maçında olduğu gibi Fas’ın ilk on birinde yer aldığını belirtti.

“Kenneth, aslında hiçbir zaman hak ettiği takdiri görmediğine katılıyorsun, değil mi?” diye sordu Afellay. “Ajax’ta da zaten oldukça iyi bir oyuncuydu. Şimdi ise Manchester United’da çok takdir edilen bir güç.”

Sunucu Sjoerd van Ramshorst, Mazraoui’nin Ajax’ta da “oldukça övüldüğünü” belirtiyor. “Şey, Ajax’ta her zaman öyle değildi,” diye yanıtlıyor Afellay. “Orada Frenkie ve Tadic gibi oyuncular da vardı, bu yüzden o biraz daha arka planda kalıyordu. Ama o zamanlar da zaten iyiydi.”

Yine de Afellay, Mazraoui’nin son yıllarda gösterdiği gelişimden etkilenmiş. “Koçu Michael Carrick’in onun hakkında nasıl konuştuğunu duyarsanız… Ama bunu sahadaki performansından da açıkça görebilirsiniz.”

“Ajax’ta bir süre gençlik antrenörüydüm, o da gençlik takımında oynuyordu; o zamanlar Mazraoui A1 takımında 13 ya da 14 numaraydı,” diye sözü devralıyor Perez. “Maçın gidişatı o kadar önemli olmadığında oyuna girerdi. Bu yüzden böyle bir oyuncunun bu kadar büyük bir sıçrama yaptığını görmek bana daha da etkileyici geliyor. Sol bek elbette onun normal pozisyonu değil, ama bu rolü nasıl yerine getirdiğine bakın… Harika.”

Fas, İskoçya’yı yenerek artık eleme turuna çıkmayı garantiledi. Teknik direktör Mohamed Ouahbi’nin takımı, grup aşamasının son maçında Haiti ile karşılaşacak ve bu maçta grup birinciliğini bile elde edebilir.