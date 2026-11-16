‘O dönemin parçası değildi’: Erling Haaland’a Manchester City’nin 115 suçlaması sorulunca Norveç teknik direktörü Staale Solbakken öfkelendi

Norveç teknik direktörü Staale Solbakken, Erling Haaland’a Manchester City’nin devam eden mali usulsüzlük davası hakkında sorular yöneltilmesine tepki gösterdi. Cumartesi günü Norveç’in Galler’i yenmesinin ardından golcü oyuncu, Premier League’in 115 suçlaması hakkında ilk kez konuştu. Bunun üzerine millî takım teknik direktörü Haaland’ı hararetle savundu.

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Solbakken, basının Haaland’a odaklanmasına tepki gösterdi

Solbakken, yıldız golcüsüne City’nin İngiliz futbolunun katı mali kurallarını yüzden fazla kez ihlal etmekten suçlu bulunmasına ilişkin yoğun sorular yöneltilmesini izledikten sonra duyduğu büyük rahatsızlığı açıkça dile getirdi. Sözünü sakınmayan teknik direktör, Erling Haaland’ın soruşturmanın odağındaki dönemde Etihad Stadyumu’nda forma bile giymediğini vurgulayarak bu soruların yersiz olduğunu belirtti.

“Dikkatli olmak gerek. Biz şeffaflıktan ve istediğiniz soruları sorabilmenizden yanayız. Burada hatırlamanız gereken şu: O, dünyanın en büyük yıldızlarından biri; söylediği her şey dünyaya yayılıyor. Soruşturma konusu olan dönemin parçası değildi. Yine de bununla ilgili haberlerin yüzde 90’ında onun yüzü yer alıyor. Bu delilik,” diyen Solbakken, TV 2’ye konuştu.

Teknik direktör, yıldız oyuncunun City tartışması hakkındaki sessizliğini savundu

Solbakken, Manchester City soyunma odasındaki sessizliğe değinerek devam eden süreç hakkında kamuoyu önünde konuşan tek oyuncunun Rodri olduğunu belirtti. Teknik direktör, yıldız oyuncusunun tartışmaya yaklaşımını savunurken bu farklı tutumun İskandinav kökenlerinden kaynaklandığını söyledi.

“Rodri dışında bu dava hakkında konuşan hiçbir Manchester City oyuncusu yok. O da kulübünü savunup belki söylememesi gereken bir iki şey söylediğinde iş kaosa dönüştü. Sonra mesele büyüdü. O (Haaland), Norveç kültüründen geldiği ve işleyişi anladığı için başka kimsenin yapmadığı bir şey yapıyor,” dedi. Solbakken, bir karara varılmış olsa da hukuki sürecin devam ettiğini basına hatırlatarak şunları ekledi: “Suçlu bulundular ve haklarında suçlamalar var, ancak temyize başvurulabilir.”

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Haaland, City hakkındaki karar konusunda sessizliğini bozdu

Haaland, Norveç’in Ullevaal’da aldığı 3-1’lik galibiyetin ardından kendisine soru yöneltildiğinde bu konuyu konuşmakta zorlandığını kabul etti. Forvet oyuncusu, City’nin ihlalleri işlediği iddia edilen yıllarda hangi kulüplerde oynadığını sıralayarak kulübün geçmişteki idari işlemleriyle ilgisi olmadığının altını çizdi.

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“Bu, yanıtlamakta biraz zorlandığım bir soru. Premier League ile Manchester City arasındaki bir dava. O hâlde buna benim mi yanıt vermem gerekiyor? Fazla bilgim yokken yanıtlamak zor. Açıkçası bu konuda pek bir şey okumadım. Manchester City için iyi performans göstermeye odaklanıyorum,” diye açıklayan Haaland, durumun geleceğini etkileyip etkilemeyeceği sorusu üzerine şunları ekledi: “Şimdi buradan küçük bir manşet çıkarmak istediğinizi anlıyorum ama... Dediğim gibi, 2022’de uzun bir sözleşme imzaladım. 2022’de City’ye giderken nispeten iyi bir seçim yaptım. Bu konuda hepimiz hemfikir olabiliriz. Kazandığım kupalara, saha içinde ve diğer alanlarda nasıl geliştiğime baktığımda ben de bunu söylerim.”

Yıldız oyuncuya millî takımda koruma

Solbakken, City oyuncularının katıldığı diğer basın toplantılarında görülen türden bir “kaosu” önlemek için daha önce Haaland’ı basından uzak tutma kararı aldığını açıkladı. Solbakken, golcünün kulüp yönetimi adına yanıt vermesi yönündeki baskının yersiz olduğunu ve hukuki mücadelenin hassasiyeti göz önüne alındığında zarar verebileceğini düşünüyor.

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“Bence diğer tarafı ve o davayla ilgili tek bir yanlış söz söyleseydi neler olacağını anlamalısınız. Geçen sefer basının karşısına çıkmaması kararını ben verdim. Ona ‘Bunu yapmamalısın. Bundan uzak durmalısın’ dedim. Çünkü konu çok gergin,” diye konuştu Solbakken.