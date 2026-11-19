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Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany, Jamal Musiala'nın yaşadığı zorlu süreçten güçlenerek çıkacağına inandığını duygusal sözlerle dile getirdi.

"Bu genç oyuncunun nasıl mücadele ettiğini ve şu anda neler ortaya koyduğunu görüyorum. Umarım önümüzdeki aylarda hepiniz bundan keyif alırsınız ve o da bunları sahada gösterebilir. Buna yüzde yüz inanıyorum" diyen Kompany, hastalığı nedeniyle birkaç hafta uzak kaldıktan sonra cuma akşamı 1. FC Köln karşısında ilk kez yeniden teknik direktör kulübesinde oturacak olmasına ilişkin açıklamayı perşembe sabahı düzenlenen basın toplantısında yaptı.

Kompany'ye göre Musiala'nın hastalığı ve buna bağlı dalma nöbetleri, yaz hazırlık dönemindeki iki hazırlık maçında yere yığılmasına yol açmıştı. Kompany, bu yaşananların, kendisinin birkaç hafta önce yere yığılması da dahil olmak üzere, "bu sezon bize büyük güç verebilecek anlar" arasında yer aldığını söyledi. Kompany, "Jamal şu anda inanılmaz bir zihinsel güç ve geri dönmek için inanılmaz bir istek gösteriyor" dedi.

Ardından, FC Bayern'in onursal başkanı Uli Hoeneß'in Musiala hakkında kısa süre önce gündem yaratan tartışmalı sözleri dolaylı olarak sorulunca Kompany bir an durdu ve dikkat çekici, uzun bir açıklama yaptı: "Asıl soru şu olmalı: Bu durumda benim rolüm ne? Benim rolüm, FC Bayern'deki her oyuncunun başarılı olması ve potansiyelinin en üst düzeyine ulaşması için elimden gelen her şeyi yapmak. [...] Jamal'ın bu süreçten daha iyi bir versiyonuyla dönmesini sağlamak. Her güne bu motivasyonla başlıyorum."

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Vincent Kompany, Jamal Musiala hakkında ne söyledi?

Belçikalı teknik direktör sözlerini şöyle sürdürdü: "Sizin ve Jamal'ın antrenmanlarda neler yaptığını her gün görmeyen taraftarların bunu çok yakında sahada da görmesini umuyorum. Bunu laf olsun diye söylemiyorum, gerçekten böyle düşünüyorum. Sonra da böyle bir oyuncu yeniden en iyi seviyesine çıktığında ne kadar keyif verdiğini unutmamak gerek. İnsan bu oyuncuları izlemek için stadyuma gelir."

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Hoeneß, kasım ayı başında BR'ye yaptığı açıklamada, Musiala'nın eski performans düzeyine bir daha ulaşıp ulaşamayacağını sorgulamıştı . Yaz hazırlık döneminde iki kez yere yığılmasının ardından, bu tür dalma nöbetlerine yol açabilen nörolojik işlev bozukluğunun tedavisinde kullanılan ilacın dozu yeniden artırılmıştı. Musiala o tarihten beri bu açıdan başka bir sorun yaşamadı. Buna rağmen Hoeneß, 23 yaşındaki oyuncunun yüksek meblağlı sözleşmesine işaret ederek şu sözlerle kuşkusunu dile getirdi: "Ama şimdi para almaya devam ediyor. Bir de FC Bayern'in şu anda onun sözleşmesini sorguladığını düşünün. Şu anda ortaya koyabildikleri artık sözleşmede yazanlarla aynı değil."

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Kompany, Hoeneß'in sözlerine değinmezken Bayern'in sportif direktörü Max Eberl konuyla ilgili diplomatik bir tutum sergiledi: "Uli'nin kulübünü her zaman düşündüğünü ve kulübü için endişelendiğini, burada iki buçuk yıldır bulunan benden daha iyi biliyorsunuz. Uli, hayatını adadığı FC Bayern'in yoluna devam etmesini ve Avrupa'nın zirvesinde yer almasını istiyor. Bu işin bir yönü. Diğer yönü ise Vinnie'nin az önce söyledikleri: Jamal'ın şu anda yaşadığı bu dönemden gerçekten önemli bir şey çıkabileceğine inanıyoruz."

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Eberl, son olarak eylül ayı sonundan beri kas lifi yırtığı nedeniyle forma giyemeyen Musiala'yı "inanılmaz derecede dirençli" sözleriyle överken Kompany, Alman millî oyuncunun bu zorlu dönemden gelecekte büyük fayda sağlayabileceğini anlattı: "Böylesine zorlu bir dönem, bu oyunculara bazen daha önce eksik olan şeyi kazandırır: Bir kariyer boyunca başarı inşa etmek için gereken zihinsel ve fiziksel gücü."

Kompany, Musiala'nın zorlu süreçten nasıl fayda sağlayabileceğini anlattı

2024 yazında Bayern'in başına geçen Kompany, Musiala'nın şu anda "Bayern'deki ilk altı ayımda yaşadığından tamamen farklı bir dönem" geçirdiğini vurguladı: "O dönemde herkesin ne kadar inanılmaz olduğunu söylediği, biraz 'altın çocuk' gibiydi. O dönemde onu eleştirmek neredeyse yasaktı. Ama şimdi bu genç oyuncunun durumla nasıl başa çıktığını görünce, neden teknik direktör olduğumu hatırlıyorum. Bu hikâyeler bana motivasyon veriyor." Kompany, oyuncusunu "bir basın toplantısında konuşarak başarıya ulaştıramayacağını" belirterek, "Bu ancak sahada olabilir. Benim rolüm de bu süreçte ona destek olmak" dedi.

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Hazırlık döneminde yere yığılmasının ardından Musiala, dikkatli bir şekilde yeniden takıma dahil edilmişti. Bu sezon şimdiye dek ilk 11'de çıktığı tek maçlar olan eylül ayındaki Bodö/Glimt (5-0, Şampiyonlar Ligi) ve Union Berlin (7-0, Bundesliga) karşılaşmalarında iyi performans göstermiş, toplamda üç gole doğrudan katkı sağlamıştı (iki gol, bir asist).

Musiala'nın daha sonra eylül ayı sonunda yeni Almanya Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un Hollanda'daki ilk maçında (Uluslar Ligi, 1-1) Almanya'nın ilk 11'inde yer alması bekleniyordu ancak ısınma sırasında sakatlandı . O tarihten beri oyun kurucu forma giyemedi.

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Musiala'nın cuma günü Bundesliga'nın 10. haftasının açılış maçında Köln karşısında sahalara dönmesi bekleniyor. Kompany, Musiala'nın kadroda yer alacağını doğruladı ancak ilk 11'de başlayıp başlamayacağına ilişkin kararını henüz açıklamadı.