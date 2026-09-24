"O dehşeti unutamıyor": Eski İngiltere forveti cinsel istismara uğradığını itiraf etti

Eski İngiltere Millî Takımı forveti, birkaç yıl önce yaşadığı "acı verici" bir saldırıda cinsel istismara uğradığını açıkladı.

37 yaşındaki eski İngiltere forveti, "İtiraf Etmek" başlıklı otobiyografisinde yer alan şok edici bir itirafla, yaşadığı dehşeti "unutamayacağını" açık yüreklilikle kabul etti.

"The Sun" gazetesine göre, eski Newcastle ve Liverpool yıldızı Andy Carroll, 42 yaşındaki sevgilisi Lou Teasdale ile bu saldırı hakkında konuşup konuşmayacağını nasıl tartıştığını anlattı; ancak uzun bir süre sonra "son anda kitabına dahil etmeye" karar verdi.

Andy şunları söyledi: "Birkaç yıl önce başıma öyle sarsıcı bir şey geldi ki, bunu bu kitaba ancak son anda dahil etmeye karar verdim."

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Devamında: "Cinsel istismara uğradım, işte söyledim. Sadece düşünmek bile korkutucu ve şimdiye kadar bunu yalnızca çok az kişi biliyordu."

Şunları ekledi: "Teasdale ile birlikte, bunun bu kitapta yer alıp almaması gerektiğini tartışarak çok zaman geçirdik."

Eski İngiltere forveti sözlerine şöyle devam etti: "Bunun hakkında konuşmak korkutucu, ama iyi şeylerin bugünkü kişiliğimi şekillendirdiği kadar bu da katkıda bulundu."

Ardından şunları söyledi: "Eğer bu konuda konuşmam yalnızca tek bir kişiye bile yardımcı olursa, bu güzel olur ve çabaya değer."

Gazete, kitapta saldırıya ilişkin başka herhangi bir ayrıntının yer almadığını doğruladı.