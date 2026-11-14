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Liverpool'un Alman millî futbolcusu Florian Wirtz, kendisini özellikle sevindirecek büyük bir övgü aldı.

Eski Alman millî futbolcu Marko Marin, RTL/Sky Sport 'a yaptığı açıklamada, Almanya Milli Takımı'nın cuma günü Sırbistan'daki Uluslar Ligi maçında aldığı 3-1'lik galibiyetin ardından Wirtz için "O, gerçekten sıra dışı bir oyuncu" dedi. Marin, "Önümüzdeki yıllarda da Almanya Milli Takımı için çok önemli olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı ve 23 yaşındaki oyuncunun Liverpool'da da "giderek daha iyi" olduğunu vurguladı.

Marin'in bu sıcak sözleri Wirtz için neden bu kadar özel olabilir? Wirtz, 2024'te Spiegel dergisine verdiği röportajda, eski Bundesliga yıldızının (Borussia Mönchengladbach ve Werder Bremen) bir zamanlar "büyük idolü" olduğunu söylemişti. Wirtz o dönem, "Arkasında onun adının yazdığı bir Werder formam vardı. Çalımlarına ve gol tehdidine hayrandım. Bu açıdan kendimi onunla özdeşleştirebiliyordum" demişti.

Marko Marin, Florian Wirtz'in büyük idolüydü: "Böyle bir şey duymak güzel"

Marin, Wirtz'in oyununa duyduğu hayranlık hakkında, "Bu konu bana sık sık soruldu. Böyle bir şey duymak güzel, özellikle de bu seviyede oynayan bir oyuncudan" dedi. 37 yaşındaki Marin, 2008 ile 2010 yılları arasında Almanya formasıyla toplam 16 millî maça çıkıp bir gol atmıştı. 2010 Dünya Kupası'nda Almanya kadrosunda yer almış ve Güney Afrika'daki turnuvada iki kez kısa süreliğine forma giymişti.

Getty Images

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Marin, 2012'de Bundesliga'dan Chelsea'ye transfer oldu ancak orada kendisini gösteremedi. Ardından İspanya, İtalya, Belçika, Türkiye, Yunanistan, Sırbistan, Suudi Arabistan ve Macaristan'da forma giydi. 2022'de ise kariyerini noktaladı.

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Eski orta saha oyuncusu, Wirtz'e övgülerini şöyle sürdürdü: "Bence şimdiden Marko Marin'den çok daha iyi. Muhtemelen benden bazı şeyler öğrenmeye çalışmıştır. İçgüdüleriyle oynayan, çalım atan ve hatlar arasında olağanüstü bir futbolcu. Bunu şimdiden çok iyi yapıyor."

Wirtz, cuma akşamı Belgrad'da yaptığı şık bir hareketle, teknik direktör Jürgen Klopp'un takımını o an için 2-0 öne geçiren golü attı. Bu, Liverpoollu futbolcunun 49. millî maçındaki 13. golüydü.

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Marin ise Nisan 2023'ten bu yana Sırbistan'ın önde gelen kulüplerinden Kızılyıldız Belgrad'da teknik işler direktörü olarak görev yapıyor. Peki ileride bir Bundesliga kulübünde de sportif sorumluluk üstlenebilir mi? Marin, "Şimdilik hayır. Burada mutluyum" dedi ve ekledi: "Bundesliga her zaman ilgi çekici ve Avrupa'nın en iyi liglerinden biri. Elbette bu ilgi çekici, ama şu anda burada mutluyum ve daha yapacak çok şeyim var."