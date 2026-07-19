O da Faslı... Ürdün Futbol Federasyonu, Khalika El-Salamy’yi resmen duyurdu

Prens Ali bin Hüseyin başkanlığındaki Ürdün Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Faslı teknik direktör Badou Zaki’yi bir yıllık sözleşmeyle A Milli Takım’ın başına getirmeye karar verdi. Zaki, önümüzdeki turnuvalarda, özellikle de 2027 yılının başında Suudi Arabistan’da düzenlenecek Asya Kupası Finalleri’nde “Al-Nashama”yı yönetecek.

Federasyon, resmi bir açıklamada, bu kararın Yönetim Kurulu'nun toplantısında teknik direktör Cemal Salami ve yardımcı teknik ekibinin istifasını kabul etmesinin ardından alındığını duyurdu ve onlara geçtiğimiz dönemdeki çabaları için teşekkür ve takdirlerini iletti.

Açıklamada, Zaki’nin önerileri doğrultusunda yeni milli takım teknik direktörünün tanıtılacağı ve yardımcı teknik ekibin duyurulacağına işaret edildi. Bu adım, Faslı teknik direktöre hedeflenen başarıları elde etmek için yardımcılarını seçme özgürlüğü tanımayı amaçlıyor.

63 yaşındaki El Zaki, hem oyuncu hem de teknik direktör olarak zengin bir kariyere sahiptir. Oyuncu olarak Fas Milli Takımı’nı 1986 Meksika Dünya Kupası’nda tarihi bir başarıya ulaştırarak son 16 turuna çıkmış ve aynı yıl Afrika’nın En İyi Futbolcusu ödülünü kazanmıştır. Ayrıca İspanyol kulübü Real Mallorca’da da başarılı bir kariyer sergilemiştir.

Teknik direktörlük kariyerinde ise El Zaki, Atlas Aslanları’nı 2004 Afrika Uluslar Kupası finaline taşıdı. Ayrıca, en önemlileri arasında Wydad, Fath Rabat, KAC Marrakesh ve Ittihad Tangier gibi önde gelen Fas kulüplerinin antrenörlüğünü yaptı; bunun yanı sıra Sudan ve Nijer milli takımlarını çalıştırma deneyimi de bulunmaktadır.

El Zaki’nin atanması, Ürdün’ün Faslı teknik direktörün kıtasal deneyimine ve başarılarına yaptığı bir yatırımdır. Bu hamle, Nashama’yı yaklaşan Asya turnuvasında olumlu sonuçlara ulaştırmak ve Ürdün milli takımının kıtasal sahnedeki konumunu güçlendirmek amacıyla atılmıştır.