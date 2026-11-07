Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, takımının Emirates Stadı'nda Hull City karşısında aldığı zorlu 1-0'lık galibiyetin ardından Noni Madueke'ye özel övgüde bulundu. Arteta, kanat oyuncusunun millî maç arasında profesyonel anlamda yaşadığı dönüşümü, son dönemdeki göz alıcı formunun temel etkenlerinden biri olarak gösterdi.

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Arteta, Madueke'nin üst düzey zihniyetini övdü

Oyuncunun son dönemdeki yükseliğini değerlendiren Arteta, şunları söyledi: “Takımın geri kalanı için harika bir örnek çünkü ilk milli ara öncesinde forma giymiyordu. O ise tatile gitmek yerine Portekiz'e gidip birlikte antrenman yapacağı birini buldu. Fiziksel durumunu geliştirdi ve döner dönmez ritmini yakaladı. Şimdi özgüveninin yüksek olduğunu, yeni şeyler denediğini, rakiplerini geçtiğini ve gol ile asistleriyle maçlara etki ettiğini görebiliyorsunuz. Bundan çok memnunuz.”

Kanat oyuncusunun etkisi Hull karşısında da görüldü. Konstantinos Tzolakis'in kurtardığı ilk şutunun ardından dönen topu Martin Odegaard 72. dakikada ağlara gönderdi ve maçın tek golünü attı. Madueke, son bölümde savunmanın arkasına sarkarak farkı neredeyse ikiye çıkarıyordu. Ancak Tzolakis'in müdahalesiyle top Hull oyuncusu Nobel Mendy'ye çarptı, ardından Brooke Norton-Cuffy topu son anda çizgiden çıkardı.

Emirates'te ısrar sonuç verdi

Arsenal, maçın büyük bölümünde direnen Hull City karşısında sabırlı olmak zorunda kaldı. Buna rağmen galibiyet, Arsenal'ın tüm kulvarlarda sahasında üst üste kazandığı maç sayısını 10'a çıkardı. Takım bu maçların sekizinde gol yemedi. Bu, Arteta yönetiminde Emirates'te Nisan ile Kasım 2022 arasındaki seriden bu yana elde edilen en uzun galibiyet serisi oldu.

Performansı Sky Sports'a değerlendiren Arteta, şöyle konuştu: “İstikrarlı olup devam etmek gerekiyor. Bir noktada savunmalarını aşacağımızı konuşmuştuk. Bana göre gol atmamız gereken bazı önemli fırsatlar yakaladık ama isabetli şut çekemedik, son pası veremedik. Böyle durumlarda bunu başaramazsanız çok sayıda fırsat üretmeniz ve bir noktada savunmalarını aşacağınıza güvenmeniz gerekiyor. Maçı da bu şekilde kazandık.”

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VAR ve penaltı kararlarında kafa karışıklığı

Hull City karşısında Arsenal lehine penaltı verilmedi. VAR incelemesinde, Nobel Mendy tarafından düşürülmeden önce Kai Havertz'in ofsayt pozisyonunda olduğu tespit edildi. Hakem Farai Hallam'ın ilk anda penaltı noktasını göstermesiyle ev sahibi taraftarlar kısa süreliğine sevinmişti. Ancak kararın ardından Hull lehine serbest vuruş verildi. Emirates Stadyumu'ndaki gergin ilk yarıda bu durum Arteta'yı kenarda öfkelendirdi.

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Karşılaşma pozisyonu değerlendiren Arteta, şaşkınlığını şöyle dile getirdi: “Bilmiyorum, kafam karıştı çünkü hakem monitöre gittiğinde bunun açık bir penaltı olduğunu düşündüm. Ancak ofsayt nedeniyle farklı bir karar verdiler. Bu yüzden bilmiyorum, karara ilişkin hâlâ net bir açıklamamız yok.”

Zirvede ivmeyi koruma hedefi

Bu galibiyet, Arsenal'ın eylülde Brighton karşısında aldığı hayal kırıklığı yaratan yenilgiden bu yana ligde üst üste beşinci zaferi oldu. Söz konusu mağlubiyet, takımın bunun dışında etkileyici geçen lig sezonundaki tek olumsuz sonucu olmaya devam ediyor. Arteta'nın ekibi, yaklaşan milli aranın ardından 21 Kasım'da Newcastle deplasmanına çıkarken bu ivmeyi sürdürmeyi hedefleyecek.

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Takımın mücadele gücünü değerlendiren Arteta, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu sık sık yaşanıyor. Birkaç maçta da çok erken 1-0 geriye düştük ama yine de bunu başardık. Sonuç almak çok ama çok önemli. Oyuncularımızı her maça yaklaşımları nedeniyle takdir etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Milli aradan bu yana gerçekten çok iyi iş çıkardık.”