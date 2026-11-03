Roma'nın orta saha oyuncusu Marten de Roon, Manchester United ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde Gian Piero Gasperini'yi eşsiz bir taktik dehası olarak övdü. De Roon, Gasperini'nin yüksek tempolu ve yoğunluğa dayalı oyun tarzının Roma'yı Old Trafford'da zorlu bir rakip hâline getirdiğini vurguladı.

Reklam

De Roon, Gasperini'nin yüksek tempolu orta sahasının kilit ismi

Hollandalı orta saha oyuncusu Marten de Roon, salı günü Manchester United'a karşı oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesindeki basın toplantısında Roma'yı temsil etti. Roma'ya gitmeden önce Atalanta'da yıllarca Gasperini yönetiminde çalışan De Roon, teknik direktörün taktik sisteminin vazgeçilmez bir parçası olmayı sürdürüyor.

Roma, son iki Serie A maçında dokuz gol atarak Avrupa'nın en golcü hücum hatlarından biriyle bu karşılaşmaya çıkıyor.

De Roon, Roma'nın Old Trafford'da oyun planını kabul ettirebileceğine güvendiğini söyledi.

Orta saha oyuncusundan Gasperini'nin benzersiz taktik anlayışına övgü

De Roon, diğer teknik direktörlerin Gasperini'nin kendine özgü futbol anlayışını neden uygulamakta zorlandığını açıkladı. De Roon, “Hocamız eşsiz. Bizi taktik açıdan çalıştırma biçimiyle herkesten bir adım önde. Ona büyük saygı duyuyorum” dedi.

Reklam Reklam

“Futbol anlayışı yüksek tempoya, çok gol atmaya ve büyük bir yoğunlukla oynamaya dayanıyor. Takımlarını her zaman bu kadar güçlü kılan da bu.”

Related Topics

Gelecek maçlar MUN Şampiyonlar Ligi 15:00 ROM

“Roma iyi futbol oynuyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk yılınızda üst düzey performanslar sergilemek istersiniz” diye ekledi.

Avrupa mücadelesinde gelişim ve karakter öne çıkıyor

Roma'nın kaydettiği ilerlemeye değinen De Roon, takımın Avrupa'da yaşadığı önceki olumsuz sonuçlardan ders çıkardığını belirtti. De Roon, “Real Madrid karşısında olgunluk eksikliği gösterdik ama gelişiyoruz” dedi.

Reklam

“Rakiplerle mücadele etme ve oynama biçimimizi izlemek her zaman keyifli. Fazla savunmaya çekilmeden gol atmaya çalışıyoruz.”

Orta saha oyuncusu, “Asıl önemli olan, takım olarak durumun farkında olmak ve gerektiğinde iyi savunma yapmak. Daha iyiye gidiyoruz” ifadelerini kullandı.

Reklam

Roma, Old Trafford'da tempoyu belirlemek istiyor

De Roon ve Roma, Old Trafford'da taktik açıdan üstün bir performans sergilemeyi hedefliyor.

Roma, ligde ve Avrupa'da yakaladığı güçlü ivmeyi sürdürmek istiyor.

Reklam

Manchester'daki maç salı akşamı başlayacak.