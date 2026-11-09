Thomas Tuchel, İngiltere’nin ilk 11’de başlayacak kalecisine ilişkin giderek büyüyen tartışmaya resmen değinerek Jordan Pickford’a güçlü destek verdi. İngiltere kritik Uluslar Ligi maçlarına hazırlanırken Everton’ın tecrübeli kalecisi, James Trafford’ın yeni rekabetiyle karşı karşıya.

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Tuchel, Pickford'ın birinci kaleci olduğunu teyit etti

Tuchel, İngiltere kadrosundaki kaleci hiyerarşisine açıklık getirdi ve Pickford'ın ülkenin tartışmasız bir numaralı kalecisi olmaya devam ettiğini doğruladı. Gareth Southgate'in 2018'de Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası öncesinde ilk 11'deki kalecilik görevini verdiği Everton file bekçisi, 93 kez millî formayı giydi ve o tarihten bu yana İngiltere'nin değişmez isimlerinden biri oldu. Ancak Trafford'ın son dönemde öne çıkması, yeni teknik ekiple birlikte kalede bir değişim sürecinin başlayıp başlamadığı sorusunu gündeme getirdi.

Kalecileri arasındaki rekabet hakkında konuşan Tuchel, görüşünü ESPN'nin aktardığı açıklamalarda netleştirdi: “Hayır, bir numara o. Ama hiçbir şey değişmedi. Saha oyuncularında olduğu gibi kaleciler arasında da rekabet var,” dedi.

Uluslar Ligi bir deneme fırsatı

İngiltere teknik direktörü, yaklaşan kritik Hırvatistan ve İspanya maçları öncesinde kadrodaki seçeneklerini artırmak için Uluslar Ligi'nden yararlanmak istiyor. İngiltere'nin önceki maçlarında ilk iki karşılaşmaya Trafford başladı. Bu maçlarda İspanya'ya karşı alınan 3-2'lik yenilgide ve Çek Cumhuriyeti karşısındaki 2-0'lık galibiyette forma giydi. Kalan maçlarda ise kaleyi devralan Pickford, Hırvatistan'a karşı alınan 7-0'lık farklı galibiyette ve Çeklere karşı kazanılan 3-0'lık maçta gol yemedi.

Tuchel, kalecileri dönüşümlü oynatma kararını takımın gelişimi için gerekli bir adım olarak savundu. “James'i İspanya'ya karşı oynattık. Kendimize, ‘James Trafford'ı doğrudan İspanya'ya karşı oynatmak adil mi?’ diye sorduk. Ama bence tam da buna ihtiyacımız var çünkü Jordan Pickford sakatlanırsa ne olur? Oynayamazsa ne olur? Bu yüzden denemek daha iyi. Jordan da bunu biliyor. Uluslar Ligi'ni tam da bunun için kullanmak istediğimizi biliyor. Ama şu an hiçbir şey değişmedi. Şu an bir numara o ve biraz rekabet hissediyor. Bu da onun için iyi.”

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Kaleciler arasında profesyonel yaklaşım

Teknik direktöre göre Pickford'ın dönüşümlü oynatılmasına verdiği tepki örnek niteliğindeydi. 32 yaşındaki kaleci, bu sezon Everton formasıyla tüm kulvarlarda 13 maça çıkarak kulüp düzeyinde etkileyici performansını sürdürdü. Yalnızca 11 gol yedi ve altı maçta kalesini gole kapattı. Böylece takımının 10 maç sonunda 16 puanla Premier League tablosunda altıncı sırada yer almasına katkı sağladı.

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Tuchel sözlerini şöyle sürdürdü: “Onunla konuştuğumuzda verdiği tepkiden çok etkilendim ve biraz da şaşırdım. Bunun pek taraftarı olmayacağını düşünmüştüm ama tamamen anladığını söyledi. Son görüşmemizde beni çok etkiledi. Onunla konuştuk, çok kısa bir konuşmaydı. Çok olumluydu. ‘Evet, bunu yapalım. Traff bunu hak ediyor ve ben de onu zorlayacağım,’ dedi. Sonrasında da hiç değişmedi. Değiştiyse bile olumlu yönde değişti; Traff'ı zorladı, ona iyi hissettirdi. Gerçekten çok etkileyiciydi, bunu çok iyi yaptı.”

Sıradaki kritik maçlar

İngiltere, Uluslar Ligi 3. Grup'ta dokuz puanla ikinci sırada bulunuyor. Lider İspanya'nın üç puan gerisindeki İngiltere'nin rakibi, tüm maçlarını kazanarak çeyrek finaldeki yerini şimdiden garantiledi.

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Devam eden millî maç arasında İngiltere, perşembe günü Wembley Stadyumu'nda Hırvatistan'ı ağırlayacak. Ardından 15 Kasım'da Dünya Kupası şampiyonu İspanya ile Metropolitano Stadyumu'nda karşılaşmak üzere deplasmana gidecek.